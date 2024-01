Kdo jsou nejlepší čeští mluvčí? Sochor a Cimbala

Za soukromý sektor cenu Mluvčí roku získal Václav Sochor, šéf korporátní komunikace Tipsport. Ocenění Nejlepší mluvčí veřejného sektoru má Aleš Cimbala, tiskový mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze. Titul PR tým roku převzalo Britské velvyslanectví v Praze. Cenu každodočně vyhlašuje PR Klub.

Oborová organizace PR Klub vyhlásila výsledky prestižní ceny Mluvčí roku 2023. Během slavnostního galavečera si trofeje odnesli vítězové třech kategorií. Nejlepším mluvčím soukromého sektoru se stal Václav Sochor, šéf korporátní komunikace společnosti Tipsport. Ocenění Nejlepší mluvčí veřejného a neziskového sektoru získal Aleš Cimbala, tiskový mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze. Titul PR tým roku převzalo Britské velvyslanectví v Praze. Mediálním partnerem je Newstream.cz a CNN Prima News.

„Komunikace má obrovský vliv na reputaci institucí a firem. Ocenění Mluvčí roku získávají profesionálové v oboru, kteří odvádějí opravdu špičkovou práci a excelují ve svém oboru nejen z pohledu každodenní taktiky, ale především dlouhodobé strategie. Tito odborníci navíc velice dobře rozumějí médiím a spolupracují s nimi v synergii,“ zdůrazňuje Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR Klubu, a doplňuje, že dobrá reputace a schopnost porozumět hodnotám spojených s danou značkou, spolu s pochopením očekávání médií, jsou klíčovými faktory pro úspěšné a udržitelné fungování a dosahování cílů organizací a značek na dlouhodobé bázi.

Porota složená ze zkušených novinářů významných médií a odborníků na komunikaci hodnotila kandidáty ve třech tradičních kategoriích – Nejlepší mluvčí soukromého sektoru, Nejlepší mluvčí veřejného a neziskového sektoru a PR tým roku.

„Každoroční ocenění Mluvčí roku podtrhuje práci těch, kteří systematicky projevují vysokou úroveň profesionality, spojenou s etickými standardy a transparentností v oblasti komunikace,“ uvádí Michaela Pišiová, výkonná ředitelka PR Klubu, a dodává: „O vítězích rozhodlo 22 odborníků, z nichž polovina zasedá v porotě pravidelně. To umožňuje sledovat a porovnávat přístup a výsledky práce špičkových komunikátorů v průběhu času.“ Pořádající PR Klub vítěze ocenění vyhlásil během slavnostního galavečera v hotelu Stages Hotel Prague.

V kategorii Nejlepší mluvčí soukromého sektoru letos zvítězil Václav Sochor, ředitel korporátní komunikace společnosti Tipsport. Stříbrnou příčku získal Zdeněk Kovář, tiskový mluvčí Plzeňského Prazdroje. Bronz si odnesla Klára Divíšková, tisková mluvčí Letiště Praha.

V kategorii Nejlepší mluvčí veřejného a neziskového sektoru na prvenství dosáhl Aleš Cimbala, tiskový mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze. Ocenění pro druhé místo si odnesl Jakub Ghanem, tiskový mluvčí Městské policie Brno. Třetí příčku obsadil Radek Šalša, manažer PR a marketingu České bankovní asociace.

Titul PR tým roku porota udělila Britskému velvyslanectví v Praze. Na druhém místě se umístil komunikační tým neziskové organizace Člověk v tísni a třetí příčku obsadil již zaniklý volební tým prezidenta Petra Pavla.

Letošní ocenění vzešli z celkového počtu 248 nominací od novinářů a expertů v oboru komunikace a PR.

Mezi partnery ocenění Mluvčí roku 2023 patří společnosti Pražská energetika, Mediaboard, Stages Hotel Prague, T-Mobile, Ipsos, Česká tisková kancelář, Cola-Cola HBC, Plzeňský Prazdroj a Smilebox.

