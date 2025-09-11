Nejzajímavější PR projekty a inspirativní osobnosti si rozdaly prestižní ceny Zlatý středník
Zlatý středník zná své vítěze. Projektem roku je Svoboda nás spojuje, nejlepší agenturou se stala MSL Czech Republic, osobností PR je Michaela Studená, talentem Daniel Drake.
Soutěž Zlatý středník zná vítěze 23. ročníku. Iniciativa „Díky, že můžem“ s projektem „Svoboda nás spojuje“ je oceněná jako Projekt roku, nově udělenou Grand Prix za Odpovědnou komunikaci získali Konsent, Magistrát hl. m. Prahy a Pražská integrovaná doprava za kampaň „Obtěžování do MHD* nepatří“. Mezi nejúspěšnější patří agentura MSL Czech Republic, která obdržela Grand Prix pro Nejlepší agenturu. Cenu za Měření efektivity si odnesl projekt „Vražedná efektivita“ od Vražedné psyché a PS:Digital. Titul Osobnost PR patří Michaele Studené z iniciativy Pod svícnem, Talentem roku se stal Daniel Drake z Ministerstva zahraničních věcí. Výsledky byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru v Empire Hall v Praze, který každoročně pořádá profesní organizace ASCOPA.
Fotogalerie ze slavnostního večera:
- V nejobsazovanější kategorii Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG si první místo odnáší české a slovenské Tesco s projektem „Menštruačné šaty“.
- Česká filharmonie byla úspěšná hned ve třech hlavních kategoriích – Audio a video prezentace, Integrovaná kampaň a Struktura, obsah a storytelling, vždy s projektem „Nezapomeňte“.
- V kategorii Kreativní idea porotu nejvíce zaujal projekt Nenasaditelný prsten,, který vznikl ve spolupráci iniciativy Jsme fér, MSL Czech Republic a Leo Burnett.
- V oblasti Eventů zabodoval tým Apropo Jičín s kampaní „Zaseli jsme péči a sklidili 800 000 Kč“.
- Vítězství v kategorii Interní komunikace a employee engagement si zajistila Česká spořitelna ve spolupráci s agenturami JuiceUP a Webout You za „Personalizovanou video pozvánku k 200. výročí“.
- V kategorii Launch, relaunch a rebranding si prvenství připsala Partners Banka společně s Konektor PR za projekt „Vstup Partners Banky na trh“.
- Ocenění v kategorii Využití sociálních sítí a influencer marketing náleží projektu „Influendcérky“ od Orange a Made by Vaculik.
- V kategorii Podcast si vítězství odnesla série „Hovorme o tom“ od Henkel Slovensko a Seesame.
- Kategorii Nízký rozpočet a efektivita ovládl projekt „Absurdní kampaň proti absurdní výchově – Vypráskaná výchova“, realizovaný Centrem Locika ve spolupráci s MSL Czech Republic a Saatchi & Saatchi.
- V nové kategorii Regiony uspěl projekt „To za nás nebylo“, za kterým stojí Vzdělávací institut pro Moravu a B tým.
- Porotu v kategorii Krizová komunikace, komunikace změny a public affairs nejvíce oslovil projekt „Povodně 2024“ Ministerstva vnitra.
- Vítězem kategorie Webové stránky se stala „Digitální křižovatka“ od Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.
- Zlato za Mobilní aplikaci a inovaci putuje do organizace Nepanikař za stejnojmennou aplikaci.
- V kategorii Elektronický časopis, blog a newsletter zvítězil redesign blogu „Jídlo a radost“ v produkci Ambiente a A+Manual.
- Nejlepším Interním tištěným časopisem a novinami se stal titul „Ranvej“ z dílny Aero Vodochody Aerospace a Boomerang Communication.
- Cenu za nejlepší Externí tištěný časopis a noviny si odnáší „EduRevue“ od Národního pedagogického institutu České republiky.
- Výroční zprávy nejlépe zpracovalo Národní divadlo, zatímco v kategorii Brožura, ročenka a katalog byl oceněn „Magazín Odvaha“ od Nadace PPF.
Přihlášené projekty letos hodnotilo celkem 18 porot, v nichž zasedlo 141 profesionálů z oblasti public relations, marketingu a audiovize.
Kompletní výsledky včetně výherců v oborových kategoriích jsou dostupné zde.
ASCOPA udělila šest ocenění Grand Prix
Součástí galavečera soutěže Zlatý středník je každý rok také předání ocenění Grand Prix těm nejlepším v oboru, a to v kategoriích Osobnost PR, Talent, Projekt roku, Nejlepší agentura, Měření efektivity a nově i Odpovědná komunikace.
„Letošní ročník Zlatého středníku znovu ukázal, jak obrovskou sílu má kvalitní komunikace. Nejde jen o to, jak pomáhá firmám a značkám uspět, ale jak dokáže otevírat důležitá témata, inspirovat a spojovat lidi. Projekt ‚Svoboda nás spojuje‘ připomněl, že svoboda je stále hodnotou, která nás drží pohromadě i po 35 letech od sametové revoluce. Michaela Studená a Daniel Drake jsou důkazem, že když se člověk nebojí jít s kůží na trh a komunikovat citlivé věci s odvahou, může to mít skutečný dopad. A MSL Czech Republic jako Nejlepší agentura nastavila laťku kvality opravdu vysoko. Mám velkou radost, že Zlatý středník oceňuje nejen špičkovou práci, ale i komunikaci, která má přesah a pomáhá kultivovat celý obor,“ říká Jitka Němečková, členka Výkonného výboru ASCOPA, která má soutěž na starosti.
- Ocenění Nejlepší agentura získal tým MSL Czech Republic, který je součástí komunikační skupiny Publicis Groupe. Agentura působí na českém trhu od roku 2018, kdy vznikla spojením agentury Kindred (dříve Inspiro Solutions) a PR týmů Publicis Groupe. Agenturu vede Radek Vítek, který v loňském roce získal titul Osobnost PR.
- Projektem roku se stal projekt „Svoboda nás spojuje“ iniciativy Díky, že můžem. Kampaň připomněla 35 let od sametové revoluce a ukázala, že svoboda zůstává hodnotou, která v rozdělené společnosti spojuje napříč generacemi. Zapojila firmy, neziskové organizace, influencery i veřejnost jak online, tak v reálném prostoru.
- Ocenění Grand Prix za odpovědnou komunikaci získala kampaň „Obtěžování do MHD* nepatří“, kterou vytvořil Konsent společně s Magistrátem hl. m. Prahy a Pražskou integrovanou dopravou. Kampaň otevřela celospolečenskou debatu o obtěžování ve veřejné dopravě.
- Grand Prix za měření efektivity si odnesla crowdfundingová kampaň „Vražedná efektivita“. Spojila svět true crime podcastu a deskové hry s autentickými reakcemi influencerů z escape roomu. Výsledkem byla nejúspěšnější kampaň v historii platformy Startlab – s rozpočtem 3 000 € vybrala přes 110 000 €. Za nápadem stojí tým Vražedné psyché a agentura PS:Digital.
- Cenu Grand Prix Talent převzal Daniel Drake, tiskový mluvčí Ministerstva zahraničních věcí, za profesionální přístup ke strategické komunikaci státu v citlivém mezinárodním kontextu. V krizových situacích dokáže pracovat s předstihem a nastavovat informační rámec tak, aby média i veřejnost získaly včasné a srozumitelné informace. Systematicky buduje obsah na sociálních sítích MZV i ministra, podílí se na tvorbě scénářů pro klíčové události a aktivně reaguje na dezinformační narativy. K výrazným výstupům jeho práce patří například projekt Prokremelské pohádky nebo informační kampaň k aplikaci DROZD.
- Ocenění Osobnost PR získala v letošním roce Michaela Studená za mimořádný přínos v prosazování zásadních společenských témat prostřednictvím komunikace. Je spoluautorkou iniciativy a také podcastu Pod svícnem, který otevírá veřejnou debatu o domácím a sexualizovaném násilí. Aktivně se podílí na legislativních změnách v této oblasti. Díky její práci byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh na zavedení tzv. Dětského certifikátu. Spolu s dalšími odborníky přispěla také k prosazení novely, jež redefinuje trestný čin znásilnění.
Mezi partnery soutěže patří Mediaboard, AMI Communications, Mediální skupina A11, Seyfor, Macek.Legal, Empire Hall, Fleksi, Visit Portugal, České dráhy, Coca-Cola HBC, Plzeňský Prazdroj, Bohemia Sekt, Smilebox, It’s Happening, Flow a Komunikační experti. Mediálními partnery soutěže jsou Newstream.cz, Forbes, Marketing & Media a CNN Prima News.
ASCOPA je největší profesní asociací public relations a komunikace v České republice. Navazuje na dlouholetou práci PR Klubu a pokračuje v jeho misi posilovat pozici oboru a zvyšovat vliv PR profesionálů ve strategickém vedení firem a organizací. Jejími členy jsou jak jednotliví odborníci, tak v rámci institucionálního členství sdružuje firmy, komunikační agentury a veřejné i neziskové organizace. Je součástí Global Alliance for Public Relations and Communication Management, konfederace oborových asociací, akademických pracovišť a dalších členů ze 126 zemí světa sdružujících na 360 tisíc expertů. Pořádá PR soutěž s největším počtem posuzovaných projektů v České republice a na Slovensku Zlatý středník a profesní ocenění Mluvčí roku. Sledovat aktivity asociace můžete na sítích LinkedIn a Facebook.
Soutěž komunikačních projektů a firemních médií Zlatý středník zná finalisty 23. ročníku. Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA) představila shortlisty v prostorách PressCentra ČTK.
O nejlepší PR práce soutěží 174 projektů. Největší šance mají Jsme fér a Plzeňský Prazdroj, z agentur MSL Czech Republic
Zprávy z firem
Soutěž komunikačních projektů a firemních médií Zlatý středník zná finalisty 23. ročníku. Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA) představila shortlisty v prostorách PressCentra ČTK.