Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem České dráhy nakoupí nové vlaky za osm miliard, mají jezdit až 230 za hodinu

České dráhy nakoupí nové vlaky za osm miliard, mají jezdit až 230 za hodinu

Vlak InterPanter Českých drah
ČTK
ČTK
ČTK

České dráhy plánují nakoupit až 90 nových vagonů pro rychlost 230 kilometrů za hodinu. Předpokládaná hodnota zakázky je kolem osmi miliard korun. Nové vlaky chce dopravce provozovat v tuzemsku i v zahraničí. Vyplývá to ze zadání tendru, na který upozornil server Zdopravy.cz.

Veřejná zakázka je vypsaná na nákup až 90 vozů, které bude možné spojovat do jednotlivých vlaků. ČD závazně slibují objednání minimálně 27 vagonů, další by pak odebraly podle nabídnutých podmínek a aktuálních potřeb.

Dráhy poptávají vagony pro první i druhou třídu. Součástí dodávky by měly být i jídelní vozy nebo vagony přizpůsobené pro přepravu jízdních kol, pro cestující s dětmi a handicapované. Termín pro podání nabídek je do 21. října.

ComfortJet Českých drah

České dráhy spustí nejrychlejší pravidelnou linku ve své historii. Dojede až do Kodaně

Zprávy z firem

České dráhy ve spolupráci s Deutsche Bahn a Dánskými státními drahami DSB nabídnou od května příštího roku novou přímou mezinárodní vlakovou linku Praha – Berlín – Hamburk – Kodaň. Po dokončení rozsáhlé rekonstrukce trati mezi Berlínem a Hamburkem bude souprava ComfortJet jezdit rychlostí 230 kilometrů v hodině a půjde tak o nejrychlejší pravidelný vlak v historii Českých drah.

ČTK

Přečíst článek

Vlaky v Česku budou jezdit až 200 za hodinu

Poptávané vlaky plánuje dopravce využívat i na rychlostních tratích. Na tuzemských železnicích je dosud maximální povolená rychlost 160 kilometrů za hodinu. Od konce srpna by měly začít vlaky jezdit vyšší rychlostí na části trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi, kde některé úseky byly loni testovány na rychlost až 200 kilometrů za hodinu. První rychlodráha v ČR s rychlostí nad 200 kilometrů za hodinu se má podle současných plánů začít stavět v roce 2028.

Pro ČD de o největší tendr na nákup nových vozů od roku 2021, kdy kupovaly vozy ComfortJet. Dráhy nyní mají u konsorcia Siemens-Škoda objednáno celkem 20 devítivozových jednotek ComfortJet. Kontrakt má hodnotu 12,5 miliardy korun. Celkem by dráhy z tohoto kontraktu měly provozovat 17 souprav.

Radim Jančura: K polskému Baltu jezdit nebudeme, nemá to budoucnost

Radim Jančura: K polskému Baltu jezdit nebudeme, nemá to budoucnost

Leaders

Luxusní žluté autobusy Radima Jančury letos poprvé vyrazily do devíti destinací v Chorvatsku. Split, Trogir nebo Primošten. Při pohledu na rezervační systém firmy RegioJet je zřejmé, že autobusy jsou vesměs vyprodané. Za šestnáct hodin ne na sedačkách, ale v křeslech, s vodou a kávou zdarma. Dřív vypravoval Jančura do Chorvatska vlaky. Ale přišly výluky na železnici. „Kvůli výlukám jsme museli jezdit hrozně dlouhou trasu. Přestalo se to vyplácet, zrušili jsme to. Autobusy fungovaly vždycky,“ říká Jančura.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ČD provozují zhruba 2000 hnacích vozidel a přes 1600 osobních vozů. Skupina České dráhy loni hospodařila se ziskem 1,3 miliardy korun. Výsledek tak byl o 66 procent horší ve srovnání s rokem 2023, kdy měl dopravce zisk 3,8 miliardy korun. Největší podíl na zisku měla s hrubým ziskem 2,08 miliardy korun mateřská společnost ČD, která zajišťuje osobní dopravu.

Naopak nákladní dopravce ČD Cargo se vloni propadl do ztráty 945 milionů korun. Předloni přitom firma hospodařila se ziskem 733 milionů korun. ČD Cargo v minulých týdnech ohlásila plán na propouštění asi 700 pracovníků do konce roku.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

České dráhy pořídí další ComfortJety. Díky miliardám od EIB

České dráhy pořídí další ComfortJety. Díky miliardám od EIB
Profimedia
ČTK
ČTK

České dráhy (ČD) si půjčí od Evropské investiční banky (EIB) 300 milionů eur (7,61 miliardy korun). Peníze použijí na nákup 180 osobních vozů a 20 elektrických lokomotiv. Kromě toho zmodernizují dalších 219 vozů. Informovala o tom EIB. V následujících deseti letech chce dopravce do modernizace vozového parku investovat celkem přes 160 miliard korun.

České dráhy spolupracují s EIB dlouhodobě, například loni banka vyčlenila na české železniční projekty 880 milionů eur (přes 20,28 miliardy korun). Dráhy úvěr používají na investice do vozového parku.

„Takto získané finance využíváme především na zlepšení kvality vlaků dálkové dopravy, včetně pořízení nejmodernějších souprav ComfortJet, které budou jezdit na linkách propojujících Prahu s Německem, Rakouskem, Slovenskem nebo Maďarskem, a také na vybavení dalších vozidel palubní částí evropského vlakového zabezpečovače ETCS,“ řekl člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro ekonomiku a nákup Lukáš Svoboda.

Úvěr od EIB letos dostal také stát, který si od banky půjčí 13 miliard korun na modernizaci české železnice, navýšení kapacit osobní i nákladní dopravy a zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících. Půjčka je druhou částí plánované podpory EIB v celkové výši 48,8 miliardy korun. Investice podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) mají pomoct s modernizací tratí po celém Česku a posílit páteřní tratě transevropské sítě TEN-T, kterou na českém území tvoří tři důležité evropské koridory.

Vozový park Českých drah v současnosti zahrnuje kolem 1800 osobních vozů a téměř 2000 lokomotiv. Průměrné stáří vozidel je zhruba 23,5 roku.

Evropská investiční banka je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Dává k dispozici peníze na životaschopné projekty a přispívá tím k dosažení politických cílů EU.

Spolčily se proti Jančurovi. Teď zaplatí na pokutách přes miliardu

Zprávy z firem

Evropská komise (EK) uzavřela devět let starý případ, v kterém se České dráhy a rakouské spolkové dráhy (ÖBB) domlouvaly na pořízení použitých vagónů tak, aby se k nim nedostal soukromý dopravce RegioJet. EK aktérům spiknutí vyměřila více než miliardovou pokutu. V kauze figuroval dnes již bývalý místopředseda představenstva ČD Radek Dvořák a důkazem byly e-maily, které posílal Dvořák v roce 2015 své kolegyni v Rakousku Silvii Kaupa, která měla v ÖBB na starost dálkovou osobní dopravu. České dráhy se chystají rozhodnutí napadnout u soudu, napsal server zdpravy.cz. RegioJet uvedl, že se přihlásí o náhradu škody.

ČTK

Přečíst článek

Tisíc korun za kilometr. Bavoři vycouvali z předraženého tendru na provoz vlaků Praha – Mnichov

Zprávy z firem

Bavorský objednatel dopravy Bayerische Eisenbahngesselschaft (BEG) zrušil společnou soutěž s českým ministerstvem dopravy na provoz vlaků Mnichov-Hof a Mnichov-Praha. Jako první o tom informoval server Zdopravy.cz.

ČTK

Přečíst článek

České dráhy od 10. prosince kvůli inflaci zdraží jízdné o 9,5 procenta

České dráhy zdraží jízdné. Skončí i bezplatná cesta pro děti do šesti let

Zprávy z firem

Národní dopravce České dráhy (ČD) od 15. prosince zvýší ceny jízdného průměrně o 4,9 procenta. Cena jízdenky dospělého na kratší vzdálenost bez slevy vzroste ve většině případů o jednu až pět korun.

ČTK

Přečíst článek

Ve vlacích je stále špatné mobilní připojení

Připojení na internet se má konečně zlepšit. Železniční dopravci dostali dotaci

Zprávy z firem

Železniční dopravci v Česku plánují kvůli zlepšení dostupnosti a kvality mobilního signálu ve vlacích upravit 670 vagonů. Využijí k tomu dotaci 300 milionů korun od Českého telekomunikačního úřadu.

ČTK

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Jančura: Do sedmi let můžeme mít třetinu železničního trhu

Radim Jančura, šéf RegioJet
ČTK
ČTK
ČTK

Majitel dopravní společnosti RegioJet Radim Jančura předpokládá, že až kraje a ministerstvo dopravy v následujících sedmi letech vypíšou výběrová řízení na provoz regionálních a dálkových vlaků, získá podíl na trhu 30 až 40 procent. Řekl to v rozhovoru pro ČTK. Uvedl, že se konečně po 15 letech dočkal okamžiku, kdy loni v prosinci vypršela výjimka, která umožňovala zadávat provoz vlaků napřímo bez soutěže.

Aktuálně mají České dráhy (ČD) zhruba 80 procent trhu a soukromí dopravci zbytek, přičemž RegioJet zhruba deset procent. „Podařilo se nám naposledy vyhrát soutěže v Ústeckém kraji a na rychlíkovou linku Praha - Brno přes Havlíčkův Brod. V obou případech vyjedeme s novými elektrickými vlaky a stejně chceme postupovat i v dalších soutěžích. Očekávám, že ministerstvo dopravy bude soutěžit s podmínkou nových vlaků,“ řekl Jančura. Chce se zaměřit pouze na elektrické vlaky, v nichž vidí budoucnost, a zároveň se nechce kromě linky Praha - Berlín pouštět do otevírání dalších komerčních linek. „Budeme se koncentrovat na soutěže,“ řekl Jančura.

Ostatní soukromí dopravci dlouho o elektrické vlaky neusilovali. Arriva dlouho provozovala jen motorové vlaky a menší dopravci, kteří zajišťují v krajích regionální dopravu, také. „Ale Arrivu už nevlastní Deutsche Bahn a jsem přesvědčený, že půjdou také do elektriky a velkých investic,“řekl Jančura. Očekává, že za deset let by mohla v Česku fungovat konkurence, když každý ze tří velkých dopravců, tedy České dráhy, Arriva a RegioJet, budou mít zhruba stejný podíl na trhu, do kterého by mohli promlouvat i menší dopravci, jako jsou Leo Express či GW Train Regio. Podle Jančury jsou konkurence a soutěže dobrou zprávou pro železniční zaměstnance, kteří dostanou více peněz. „Abychom k sobě přetáhli zaměstnance ČD, když po nich převezmeme nějakou linku, musíme jim logicky nabídnout více peněz, protože ČD se budou ty lepší snažit přesunout jinam. Proto také odbory nikdy nevystupovaly proti soutěžím,“ uvedl Jančura.

Radim Jančura, šéf RegioJet

Radim Jančura: Kdo nemá na benzín, ať chodí pěšky. Auto je luxus

Leaders

Drahá nafta není takový problém, jak někteří dopravci tvrdí. Jejich demonstrace nechápu, říká Radim Jančura, majitel vlakového dopravce RegioJet a autobusů Student Agency. Podnikatel se podle něj musí se zdražením paliv umět vyrovnat. Drahá paliva podle něj naopak nahrávají veřejné dopravě.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Mizerná infrastruktura

RegioJet má připravený pro budoucí rozvoj i zázemí. Do dvou let chce mít v provozu nové údržbové zázemí v Praze-Hostivaři, dnes je na hraně kapacity v Praze-Zličíně. A také je připravený využívat buď jako nájemce, případně jen jako zákazník údržbu v depech ČD, kterým by se při ztrátách výkonů uvolnily dílenské kapacity. „V prosinci jsme také začali jezdit z obratového depa v Praze-Malešicích, kde máme nové luxusní zázemí. Dosud jsme fungovali v partyzánských podmínkách na Smíchově a poslední dva měsíce jsme vyjížděli z různých koutů Prahy, což se bohužel podepsalo na provozuschopnosti. Teď už je to dobré,“ řekl Jančura.

Zatímco budoucnost v konkurenci a službách na železnici vidí optimisticky, kritický je k infrastruktuře. „Je mizerná. Budoucnost je ve vysokorychlostních tratích, i když budou jen v páteřních směrech, tedy z Prahy přes Brno do Ostravy, a když budou peníze, tak snad z Prahy do Berlína, možná do Mnichova, Bratislavy či Vídně. Důležité je ale vnitrostátní spojení. Návratnost investice je v úspoře hodiny jízdy pro českého občana. Zahraničnímu turistovi hodina navíc nevadí,“ míní Jančura.

Monopol dodavatelů

Podle něj je potřeba českou železniční síť redukovat tam, kde nejezdí vlaky alespoň ve dvouhodinovém intervalu. Uvedl, že je smutné, že nejsou elektrifikované všechny důležité tratě, protože provoz elektrického vlaku je levnější než provoz dieselového. „Problém vidím zejména v tom, že stále existuje monopol dodavatelů. Jeden dodává všem pražce, další výhybky, jeden je tu na zabezpečovací zařízení a další na elektrifikaci. Ceny jsou vysoké a nestíhá se vyrábět,“ poznamenal.

Autobusy, se kterými Jančura před 20 lety rozjížděl byznys v dopravě, už dnes zůstaly jen tam, kde dávají v konkurenci vlaků smysl. Kromě mezinárodních linek jsou to vnitrostátní linky, které spojují například Prahu s Libercem či Karlovými Vary, ale i nadále, avšak méně častěji než dříve, jezdí z Prahy do Brna. „Někteří cestující jezdí raději autobusem, navíc jsme koupili loni dvoupatrové autobusy, kde je uspořádání sedadel 2+1, takže nabízejí komfort první třídy ve vlaku,“ řekl Jančura.

RegioJet má rekordní tržby

Jančurův RegioJet přestal krvácet, je zpět v zisku

Zprávy z firem

Covidové roky zamávaly se zisky dopravců. Loňský rok byl rokem jejich částečného zahojení. RegioJet podnikatele Radima Jančury se dostal loni dostal z předloňské ze ztráty do zisku 126 milionů korun při rekordních, takřka třímiliardových tržbách. Uvedla to mluvčí firmy.

ČTK

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Doporučujeme