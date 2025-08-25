České dráhy nakoupí nové vlaky za osm miliard, mají jezdit až 230 za hodinu
České dráhy plánují nakoupit až 90 nových vagonů pro rychlost 230 kilometrů za hodinu. Předpokládaná hodnota zakázky je kolem osmi miliard korun. Nové vlaky chce dopravce provozovat v tuzemsku i v zahraničí. Vyplývá to ze zadání tendru, na který upozornil server Zdopravy.cz.
Veřejná zakázka je vypsaná na nákup až 90 vozů, které bude možné spojovat do jednotlivých vlaků. ČD závazně slibují objednání minimálně 27 vagonů, další by pak odebraly podle nabídnutých podmínek a aktuálních potřeb.
Dráhy poptávají vagony pro první i druhou třídu. Součástí dodávky by měly být i jídelní vozy nebo vagony přizpůsobené pro přepravu jízdních kol, pro cestující s dětmi a handicapované. Termín pro podání nabídek je do 21. října.
České dráhy ve spolupráci s Deutsche Bahn a Dánskými státními drahami DSB nabídnou od května příštího roku novou přímou mezinárodní vlakovou linku Praha – Berlín – Hamburk – Kodaň. Po dokončení rozsáhlé rekonstrukce trati mezi Berlínem a Hamburkem bude souprava ComfortJet jezdit rychlostí 230 kilometrů v hodině a půjde tak o nejrychlejší pravidelný vlak v historii Českých drah.
České dráhy spustí nejrychlejší pravidelnou linku ve své historii. Dojede až do Kodaně
Vlaky v Česku budou jezdit až 200 za hodinu
Poptávané vlaky plánuje dopravce využívat i na rychlostních tratích. Na tuzemských železnicích je dosud maximální povolená rychlost 160 kilometrů za hodinu. Od konce srpna by měly začít vlaky jezdit vyšší rychlostí na části trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi, kde některé úseky byly loni testovány na rychlost až 200 kilometrů za hodinu. První rychlodráha v ČR s rychlostí nad 200 kilometrů za hodinu se má podle současných plánů začít stavět v roce 2028.
Pro ČD de o největší tendr na nákup nových vozů od roku 2021, kdy kupovaly vozy ComfortJet. Dráhy nyní mají u konsorcia Siemens-Škoda objednáno celkem 20 devítivozových jednotek ComfortJet. Kontrakt má hodnotu 12,5 miliardy korun. Celkem by dráhy z tohoto kontraktu měly provozovat 17 souprav.
Luxusní žluté autobusy Radima Jančury letos poprvé vyrazily do devíti destinací v Chorvatsku. Split, Trogir nebo Primošten. Při pohledu na rezervační systém firmy RegioJet je zřejmé, že autobusy jsou vesměs vyprodané. Za šestnáct hodin ne na sedačkách, ale v křeslech, s vodou a kávou zdarma. Dřív vypravoval Jančura do Chorvatska vlaky. Ale přišly výluky na železnici. „Kvůli výlukám jsme museli jezdit hrozně dlouhou trasu. Přestalo se to vyplácet, zrušili jsme to. Autobusy fungovaly vždycky,“ říká Jančura.
ČD provozují zhruba 2000 hnacích vozidel a přes 1600 osobních vozů. Skupina České dráhy loni hospodařila se ziskem 1,3 miliardy korun. Výsledek tak byl o 66 procent horší ve srovnání s rokem 2023, kdy měl dopravce zisk 3,8 miliardy korun. Největší podíl na zisku měla s hrubým ziskem 2,08 miliardy korun mateřská společnost ČD, která zajišťuje osobní dopravu.
Naopak nákladní dopravce ČD Cargo se vloni propadl do ztráty 945 milionů korun. Předloni přitom firma hospodařila se ziskem 733 milionů korun. ČD Cargo v minulých týdnech ohlásila plán na propouštění asi 700 pracovníků do konce roku.
