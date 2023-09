FOTOGALERIE: Na okruhu ve Velimi začnou testy nových souprav ČD ComfortJet

Na zkušebním okruhu Výzkumného Ústavu Železničního ve Velimi na Kolínsku začnou zkoušky a schvalování jednotek ComfortJet. Na okruh dorazila první zkrácená souprava se šesti vozy.

Reklama

Konsorcium Siemens Mobility – Škoda Group, u kterého České dráhy objednaly 20 devítivozových jednotek, usiluje o souhlas pro pravidelný provoz na českých i zahraničních tratích. Jednotky budou jezdit z Prahy na mezinárodních linkách, například do Hamburku, Štýrského Hradce, Budapešti. S postupným nasazováním do provozu počítají ČD v letech 2024 až 2026.

FOTOGELRIE: Podívejte se na nové soupravy ComfortJet pro České dráhy

První jednotka by měla být do provozu nasazená v prvním čtvrtletí příštího roku, přesný termín vzejde z testování a schvalování u drážních úřadů. „Zkušební provoz bychom chtěli zahájit na spojení Prahy s Ostravou a následně ho rozšířit na vlaky Berliner mezi Prahou a Berlínem,“ uvedl náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Restaurační a řídicí vozy by měly být doplněny v další etapě výroby a testování. „Do roku 2026 chceme zahájit jejich plnohodnotný provoz v režimu push-pull s lokomotivami Siemens Vectron nejen do Německa, ale také do Rakouska, na Slovensko, do Maďarska a chceme uspět s jejich nasazením také na vlaky do Dánska,“ doplnil Ješeta. Zkoušky a testy vozů jsou podmínkou pro schválení provozu v sedmi evropských zemích.

Soupravy mají na jedné straně řídicí vůz a na opačné straně budou vedeny lokomotivou Siemens Vectron. Takzvaný režim push-pull nevyžaduje k obracení soupravy v cílové stanici výměnu lokomotivy. Jednotky ComfortJet mohou jet až rychlostí 230 kilometrů v hodině, využívat by ji měly například v úseku Berlín–Hamburk nebo na dalších nových tratích, například Koralmbahn v Rakousku nebo připravované vysokorychlostní tratě v Česku. Netrakční jednotky ComfortJet nabídnou 555 míst k sezení, z toho 99 míst v první třídě, 18 míst v restauračním oddíle.

Železniční úsek Bubny-Výstaviště bude v provozu v roce 2025, uvedl ministr Kupka Zprávy z firem Přestavba úseku železniční trati mezi pražskými Bubny a Výstavištěm by měla být uvedena do provozu v polovině roku 2025, uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Stavba je součástí projektu modernizace železniční trati mezi pražským Masarykovým nádražím a Kladnem s odbočkou na Letiště Václava Havla v Praze. Stavbaři pracují také na druhém konci plánované trasy, a to mezi Kladnem a Kladnem-Ostrovcem. Aktuálně se v Bubnech betonuje základová deska nové nádražní budovy, staví se také pilíře pro estakádu. ČTK Přečíst článek

FOTOGALERIE: Metro A z náměstí Míru do Dejvic slaví 45 let. Jak vypadala tehdejší výstavba Zprávy z firem Před 45 lety, 12. srpna 1978, byl do provozu uveden první úsek trasy A pražského metra z náměstí Míru do Dejvic. Tamní na několik let konečná stanice tehdy z ideologických komunistických důvodů nesla jméno Leninova. Jak vypadala výstavba a její výsledek? Podívejte se níže ve fotogalerii. duk Přečíst článek