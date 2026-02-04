NORD HT škáluje svůj byznys. V ČR a startuje franšízovou síť

Český energetický trh čeká další profesionalizace. Evropský výrobce energetických technologií NORD HT míří do regionů. Franšízový model má propojit lokální firmy s centrálním know-how výrobce, sjednotit standardy, podporu a zaručit dostupný servis všem.
Evropský výrobce integrovaných energetických systémů NORD HT vstupuje na český trh s novým franšízovým modelem. Chce vybudovat celostátní síť regionálních instalačních a servisních firem, které budou zákazníkům nabízet komplexní energetická řešení pod jednotnou značkou.
Společnost tak reaguje na rostoucí poptávku po chytrých a úsporných energetických řešeních, ale také na problém roztříštěného trhu, kde kvalita instalací a servisu často závisí na konkrétním dodavateli.
Od tepelných čerpadel po řízení spotřeby
NORD HT nabízí ucelený technologický ekosystém, který zahrnuje tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny, bateriová úložiště, rekuperaci, řešení pro elektromobilitu i vlastní systém energetického managementu HEMS EcoControl. Ten umožňuje zákazníkům chytré řízení spotřeby a optimalizaci provozních nákladů.
Franšízový koncept má propojit lokální firmy se silným technologickým a obchodním zázemím výrobce. Zákazníci tak mají získat dostupný servis v regionech a zároveň jistotu jednotných standardů kvality.
Regiony jako základ celé sítě
Model stojí na spolupráci s regionálními instalačními a servisními firmami, které dobře znají místní trh a mají přímý kontakt se zákazníky. Partnerům franšíza umožní rozšířit portfolio služeb a zároveň využívat technickou, obchodní i marketingovou podporu centrály.
„Naším cílem je vybudovat po celé České republice síť spolehlivých partnerů, kteří budou zákazníkům poskytovat kvalitní servis. Chceme být blíže zákazníkům, garantovat jim kvalitu a zároveň dát partnerům silnou technickou i obchodní podporu pro jejich růst,“ říká Martin Houška, General Sales Manager společnosti NORD HT.
Pilot v Kyjově, ambice celorepublikové
První franšízovou licenci v Česku získala společnost Metall Kyjov, která slouží jako pilotní projekt pro další rozvoj sítě. Strategickým cílem je postupně pokrýt celé území republiky tak, aby jedna franšíza obsluhovala přibližně jeden milion obyvatel.
Franšízoví partneři získají regionální exkluzivitu, přístup k centrálním marketingovým kampaním, systém přímého přidělování poptávek i odborná školení a technickou podporu. Jednotné procesy mají zajistit vysoký standard realizací i následného servisu.
NORD HT cílí jak na domácnosti usilující o energetickou soběstačnost, tak na menší komerční objekty a developerské projekty. Franšízový model je určen firmám, které chtějí růst, profesionalizovat své procesy a dlouhodobě působit v oblasti moderní energetiky.
Jaké jsou nejrychleji rostoucí evropské firmy? Českých ubylo, vedou Poláci
Nejsilnější opoziční strana ODS si v polovině ledna zvolila nové vedení. Pravou rukou nového předsedy Martina Kupky se stal starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. „Soustředili jsme se na zahraniční a bezpečnostní otázky, jako bychom domácím věcem nepřikládali význam,“ říká Portlík v rozhovoru pro newstream.cz. To se nyní má změnit. ODS se chce vrátit na politické výsluní.
Přinášíme pohled prvního místopředsedy strany na politické dění v Česku. Ve druhé části rozhovoru, kterou najdete na newstream.cz již tento pátek, se věnujeme Portlíkově kandidatuře na post pražského primátora.
Účastnil jste se nedělní demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla?
Byl jsem se podívat okolo. Já byl na demonstracích jenom jednou v životě, a to bylo v roce 1989. Navštívil jsem jich několik, na Letné, na Václaváku. Nejsem úplně moc demonstrující typ.
Dává podle vás smysl setkávání se na náměstích, například na podporu prezidenta?
Těší mě na tom, že se lidé zajímají o politiku. Byť občas v extrémních pólech. Nejsem příznivcem demonstrací. Když cítím, že mám něco udělat, tak pro to udělám maximum. Chodit na demonstrace nikdy nebyl můj šálek kávy.
Kupka ostře k Babišovi: Vláda nemá být pouťový autodrom pro řádění Motoristů
Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) selhal ještě dříve, než začal fakticky vládnout. Na úvod mimořádné schůze Sněmovny k návrhu opozice na vyslovení nedůvěry vládě to řekl předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů nepracuje pro Českou republiku a její obyvatele, ale především sama pro sebe. Kabinet podle Kupky vyniká arogancí, střetem zájmů a vnitřními problémy.
Jak vnímáte aktuální spor mezi Petrem Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem?
Mrzí mě to. Od ministra Macinky jsem nečekal, že se ministr diplomacie zachová jako naprostý nediplomat. Přemýšlel jsem, jestli jsem někdy poslal nějakou takovou zprávu v rámci politiky, když mi něco vadilo. Na pražském magistrátu se kolikrát o něčem pohádáme, někdo o vás něco napíše na sociální sítě, co není pravda. Takové věci mě urážejí, mrzí a považuji je za nefér. Ale nevzpomínám si, že bych někdy reagoval sprostě nebo že bych vyhrožoval. Možná jsem to někdy i chtěl, lidsky je to pochopitelné. Ale vždy jsem měl pocit, že si to nemůžu dovolit. Jsem volený na nějaký výkon, a tlačení nebo vyhrožování do toho nepatří. Je to neprofesionální, ego má být potlačené.
Máme měsíc a půl novou vládu. Pro zahraničí jsme se možná stali hůře čitelnými z hlediska zahraniční politiky. Je to tak?
Platí úsloví, že kdo seje vítr, sklízí bouři. Jestli se někomu zdálo, že největším problémem je ukrajinská vlajka, tak ji potřebuje sundat. Patrně v domnění, že od té chvíle se svět změní. Nemyslím, že to je podstatou politiky. Nemyslím si, že máme tuto radikálnost předvádět. Protože co se stane? Část společnosti se radikalizuje.
Jeden z největších potenciálních problémů, které tato republika může mít, je situace, kdy se z běžného hádání opozice s koalicí, což je normální, stane radikalizace. Pokud se společnost bude radikalizovat, ztratíme kontrolu nad tím, jak tento stát bude fungovat. Bude to vyřizování si účtů, urážky, možná vydírání. Možná hledání nějakého kompra. To nejsou cesty, které nás někam dostávají.
David Ondráčka: Popletení Motoristé Babišovi vyhovují
Popletení Motoristé jsou ideální hluková clona k odvedení pozornosti a Babiš má klid na svou mocenskou práci. Macinka je ideální terč, lidé se hádají o SMSky a gesta, sdílí se výzvy, pohoršení, morální panika, chystají se demonstrace. Na tohle blbnutí je upřená veškerá mediální i opoziční pozornost. ANO si mezitím v klidu a bez odporu řeší to podstatné – mocenské ovládnutí státu.
Stal jste se druhým mužem ODS. Dokážete popsat cestu, kterou se chcete opět dostat do vedení státu? Zatím jsme slyšeli pouze obecné teze.
Dostali jsme se do opozice. To není žádný trest, je to příležitost. Opozice je příležitost, aby se strana srovnala. Řekla si, co udělala špatně, co zanedbala. Našla témata, na která se bude soustředit. V tuto chvíli se projednává stavební zákon. Čekám, že až půjde do druhého čtení, musíme k tomu zaujmout názory. Máme za sebou zpackanou digitalizaci, kterou jsme sice jako ODS neudělali, ale bylo to součástí naší vlády. Dalším tématem je euro, musíme si říct, jestli jsme pro nebo proti. Jak vlastně vidíme Evropskou unii. Není možné na všechno nadávat nebo naopak všechno chválit. Musíme zaujímat pozice, které jsou voličům srozumitelné. Měli bychom si definovat svůj postoj. ODS to dělala a dělá, ale je potřeba to oprašovat.
Mluvíte o euru. Takže, za ODS, euro ano, nebo ne?
Pokud ano, tak všichni musí plnit konvergenční kritéria. A pokud vstoupíme do měnové unie, musí být jasné, jak vypadá politická unie. Evropa zasahuje do příliš mnoha politik, i tam, kam by zasahovat neměla. Třeba do rodinné. Před vstupem si musíme vyjasnit všechny otázky. Teď vznikne v rámci ODS stínová vláda, všechny tyto otázky si malinko oprášíme.
Dalibor Martínek: Kuba chce být druhým Babišem. Sorry, obsazeno
ODS je pro západní směřování Česka, zároveň je tradičním kritikem fungování Evropské unie. Týká se to třeba zelené politiky. Téma, které vaší straně „ukradlo“ hnutí ANO. Kde tedy nyní budete stát?
Vždy jsem byl jednoznačně prozápadní. Co mi trochu vadí, asi stejně jako mnohým, Západ čím dál víc stojí na regulacích. Říká nám, co máme dělat. A tím oslabuje evropskou ekonomiku. Hlavní aktérka regulací už začíná přiznávat, že regulace vede ke ztrátě konkurenceschopnosti.
Evropské společenství se historicky posouvá od společenství uhlí a oceli až k evropskému společenství. My jsme řekli, že základním aspektem je svoboda. Volný pohyb zboží, služeb, kapitálu. Začaly se do toho přidávat další politiky. Dnes nám to ohraničuje všechny oblasti života. Po těch letech je evidentní, že za vzor jsme nikomu nepadli. Kráčíme sami. Mezitím nás jiné kontinenty začínají předhánět. Pokud touto cestou půjdeme dál, společnost čekají strukturální změny. Myslím, že nejsme připraveni na to, že budeme chudnout.
Bude tématem ODS v příštích třech letech téma Antibabiš?
Jsme postaveni před jinou situaci, než jsme byli zvyklí. Babiš je sice premiérem, ale celek je složený z jakoby disperzních částic. Často nevím, co udělá pan Rajchl nebo Okamura. Otázka je, zda to vědí oni. Jestli generál Zůna náhodou neřekne něco, co se pánům nelíbí, aby se musel následně polepšit.
Od Filipa Turka slyšíme, že za všechno může rozšiřování NATO z roku 2012. Ale ministr zahraničí říká, je hrozné, co se tam děje, měli bychom pomoct. Čekal bych od premiéra, že bude schopný si vládu nějak srovnat. Nese za ní odpovědnost. Nechci je hodnotit pár měsíců po volbách, každý má mít nějaký čas. Ale ten se krátí, a viděli jsme spoustu momentů, ze kterých je potřeba se poučit. Úkolem Andreje Babiše je, aby si své ministry zpacifikoval.
Turek dál šije do Pavla. Má připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti
Čestný prezident Motoristů a poslanec Filip Turek má připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti kvůli sporu s prezidentem Petrem Pavlem o své jmenování ministrem životního prostředí. Pavel si podle něj dobrovolně stoupl do politického boje, když nectí výsledky voleb ani usnesení Sněmovny. Turek při příchodu na jednání koaličních lídrů ve Strakově akademii řekl novinářům, že návrh žaloby dostal vypracovaný od právníků, chce ho probrat s koaličními partnery.
Nemyslím si, že největším problémem republiky je Česká televize. Z vyjádření Oty Klempíře, ministra kultury, nejdříve vyplývalo, že je to náš klenot, a najednou ho bylo potřeba zachránit, reformovat. Má se její financování převést pod stát. Zapomínáme, že každá forma financování znamená, že na konci dne ji zaplatí občan.
Celé toto dění je o symbolech, ne o prioritách, kterým bychom se měli věnovat. Očekával jsem, že vláda řekne, že má spoustu důležitých opatření, která jsou důležitá pro lidi. Že nebudeme řešit zbytečné války.
Budete nyní tři roky poukazovat na to, co dělá Babiš špatně, nebo předložíte veřejnosti témata a návrhy jejich řešení, kterým je potřeba se věnovat?
Doufám, že náš orchestr se na tomto vyladí. Nemáme tu stát a křičet na všechny, že se nám to nelíbí. Máme dávat věcné připomínky k návrhům. Jestli se nám nelíbí, že Česká televize přechází z jednoho systému pod druhý, který nemá žádnou logiku, máme k tomu dávat protinávrhy. A říct třeba, že až se vrátíme do vlády, tak to vrátíme.
Tak třeba stavební zákon. Pojďme si v opozici říct, buďme ještě víc free. Zkraťme odvolací lhůty, množství účastníků řízení. Teď je ta doba, kdy těmito návrhy zjistíme, zda je společnost vnímá jako správné či špatné. Výstavba je věcí společenské dohody. A délka povolovacích řízení stojí společnost hodně peněz.
Je důležité, aby trh fungoval svižně. Jestli se na tom shodneme se STAN nebo s Piráty, s ANO nebo s Motoristy, je podle mě vlastně jedno. To vůbec neznamená, že máme rezignovat na hodnoty. Naopak. Vývoj a hodnotový žebříček jsou jedno a totéž.
Dalibor Martínek: Metoda Macinka. Provokovat, vykrádat mediální prostor
ODS před volbami v roce 2021 avizovala, že nebude zvyšovat daně. Což při konsolidačním balíčku porušila, zvedla daně z příjmu právnických osob z devatenácti na 21 procent. Máme důvěřovat ODS, že nebude zvyšovat daně?
Na zvyšování daní jsem se vždy díval s velkým nervem. Říkal jsem si, že kdybych to měl rozhodovat, stanovil bych si jiný cyklus, než že mám daně zvyšovat. Mám s tím velký problém. Mám problém i s tím, že se neudělala klasická daňová reforma. To je něco, co tato republika potřebuje. Máme to v rámci témat, která diskutujeme.
Mě by se líbilo, kdyby se oddělily municipality. Jestliže mají být samosprávy nezávislé na státu, mají mít nezávislý způsob financování. V tuto chvíli si na nezávislost samospráv jenom hrajeme. Samosprávy jsou na státu závislé, hejtmani a starostové musejí leštit kliky. Tak se to prostě děje. A dokud se to bude dít, je to jen prosté přerozdělování peněz. A jak známo, při přerozdělování peněz peníze mizí. Kdyby si lidé platili starostu, začnou se zajímat, kam jdou zakázky obce. Musíme se nad tím zamyslet, náš systém je starý.
Druhou věcí je, a je to nepopulární, zamyslet se nad počtem samospráv. Není možné, abychom byli rekordmani v počtu volených orgánů v rámci celé Evropy. Pro stát je to drahé. Nejen, že platí lidi, ale rozhodovací proces potom trvá dlouho.
Okamura: Opozice nemá jiné téma, než někoho stále odvolávat
Hnutí ANO považuje schůzi k vyslovení nedůvěry vládě za součást taktiky opozice. Opoziční strany nechtějí, aby Sněmovna schvalovala zákony a pracovala pro lidí, řekl před začátkem jednání dolní komory místopředseda ANO Robert Králíček. Uznal ale, že jde o demokratické právo opozice. Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura novinářům řekl, že opozice nemá jiné téma, než někoho stále odvolávat.
Vaše strana na lednovém kongresu uvedla, že se chce více profilovat, zaměřit se na podnikatele a střední třídu. V čem se ta profilace má projevit, čím střední třídu oslovíte?
Nejen podnikatelé, schválně jsem říkal střední třída. Typově učitelé, lékaři. Lidé, kteří nás volili i dřív. Máme se profilovat v jednotlivých tématech. Když jsme vstoupili do vlády, řešili jsme inflaci, covid, energetickou krizi, válku na Ukrajině. Mám vnitřní pocit, a říkal jsem to i v projevu na kongresu, že jsme se soustředili na zahraniční a bezpečnostní otázky, a trochu jsme nechali jiná ministerstva být. Aby se vám za jedno volební období třikrát změnil ministr školství, takto důležitého resortu, to není možné. Velká část našeho problému souvisela s tím, že jak jsme řešili zahraničně-politickou otázku, bezpečnostní, jako bychom domácím věcem nepřikládali význam. Tehdejší opozice to uchopila marketingově vlastně správně. Lidsky bych to viděl trochu jinak, ale politika není o tom, jaké má kdo vlastnosti. Politika je o tom, koho o čem přesvědčíte.
Pod slovy Fialova bída zanikly strašně důležité věci. Neřešilo se, že držíme cenu za litr pohonných hmot. Že ekonomika začala růst, že jsme snížili deficit státních financí. Nechali jsme si vnutit hru, na kterou jsme nereagovali. Jako bychom domácí pole trochu vyklidili.
ODS je spojená i s vlastenectvím. Nezaměňujme to za nacionalismus. Vždy jsme brali za samozřejmost důraz na rodinu, obec, kraj, stát. A najednou se z toho stalo, že se nestaráme o vlastní obyvatele. Radikální nacionalismus vytváří pocit, že jsme lidem nevěnovali pozornost. Tohle jsme si nechali vnutit, a to je chyba. Kdybychom v domácích tématech byli důslednější, těžko může tohle pole někdo zorat.
Tématem uvnitř ODS je i marketing, práce se sociálními sítěmi. Je to téma, které ve straně rezonuje? Vrátí se do vašich řad známý influencer Pavel Novotný, bývalý starosta Řeporyjí?
Říkal jsem na kongresu, že volby nám neprohrála média, ani sociální sítě, ale že volby jsme si prohráli sami. My víme, že dobrý výrobek se prodává sám. Když máte dobrý produkt, a samozřejmě potřebujete dobrý obal, tak to jde. Nemyslím si, že mám vymýšlet, jestli se převléknu za hranolku. Mám se soustředit na to, že co nabízím, mám umět co nejlépe prodat. Jestli nám nyní část elektorátu vyčítá, že jsme zanevřeli na domácí témata, tak se na to máme nyní soustředit. A je jedno, jakým nástrojem to potom budeme prodávat.
Druhou část rozhovoru s Tomášem Portlíkem přineseme již tento pátek.
Léčba plešatění přilákala velké peníze. Veradermics prodala akcie nad plánovaným cenovým rozpětím. O podíl ve firmě se zajímají i velcí hráči z farmaceutického byznysu. Společnost ale zatím zůstává ve ztrátě.
Americká biotechnologická společnost Veradermics, která se zaměřuje na léčbu vypadávání vlasů, získala při vstupu na burzu 256 milionů dolarů (přes pět miliard korun). Primární nabídka akcií byla navýšena a cena byla stanovena nad horní hranicí původně plánovaného rozpětí, informuje agentura Bloomberg.
Firma prodala přibližně 15 milionů akcií po 17 dolarech za kus. Původně přitom investorům nabízela 13,35 milionu akcií v cenovém pásmu 14 až 16 dolarů. Při této ceně činí tržní hodnota společnosti zhruba 596 milionů dolarů.
Farmaceutický jackpot. Všichni teď chtějí akcie firmy, která „léčí pleš“
Největší průlom v boji s mužským plešatěním za desítky let hlásí farmaceutická firma Cosmo Pharmaceuticals. Její akcie na švýcarské burze vylétly v týdnu o skoro 50 procent. Strachují se (nejen) turecké transplantační kliniky.
O akcie Veradermics projevili zájem i významní institucionální investoři. Podle dokumentů zveřejněných v souvislosti s IPO zvažovala investiční společnost Wellington Management nákup akcií až za 30 milionů dolarů. Farmaceutický gigant Eli Lilly zároveň uvedl, že by mohl získat až 4,9 procenta podílu ve firmě.
Veradermics sídlí v New Havenu ve státě Connecticut a podporuje ji investiční fond Longitude Capital.
Euforie kolem zázračného léku na hubnutí končí. A Novo Nordisk rozdává tisíce výpovědí
Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk zruší 9000 pracovních míst, což odpovídá zhruba 11 procentům celkové pracovní síly. Rozhodnutí je součástí plánu na širší transformaci podniku v době, kdy čelí zvýšené konkurenci na trhu. Oznámila to společnost. Novo Nordisk vyrábí lék na hubnutí Wegovy.
Vstup Veradermics na burzu odstartoval mimořádně silný týden primárních nabídek v USA. Podle dat Bloombergu se v jednom týdnu chystá na burzu osm firem, které chtějí získat alespoň 100 milionů dolarů. Jde o nejvyšší počet IPO za jediný týden od listopadu 2021.
Zvýšená aktivita naznačuje, že se kapitálové trhy po dlouhém období opatrnosti znovu otevírají rizikovějším investicím, zejména v oblasti biotechnologií.
Miliardáři přispívají na výzkum, který jim nepřinese žádné peníze
Jeden z největších vědeckých projektů v lidských dějinách získal od soukromých dárců rekordních 860 milionů eur. Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) oznámila, že tato částka směřuje na stavbu nového obřího urychlovače. Pozoruhodné je, že vynaložené peníze s největší pravděpodobností nepřinesou dárcům ani nepřímý ekonomický přínos. Jde o příspěvek na poznávání základů vesmíru, píše ve své analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.
Společnost Veradermics byla založena v roce 2019 a nachází se v pokročilé klinické fázi vývoje. Její hlavní experimentální léčba je určena k terapii mírného až středně závažného dědičného vypadávání vlasů a je nehormonální. Podle firemních materiálů se aktuálně nachází v pozdní fázi klinických testů.
Finančně však firma zatím zůstává ve ztrátě. Za devět měsíců do konce září vykázala čistou ztrátu 48,1 milionu dolarů, zatímco o rok dříve činila 20,8 milionu dolarů, uvádějí podklady k IPO.
Emisi vedly investiční banky Jefferies, Leerink Partners, Citigroup a Cantor Fitzgerald. Akcie společnosti se mají obchodovat na newyorské burze NYSE pod tickerem MANE.
Lukáš Kovanda: Burza má nového krále. CSG je větší než ČEZ
Česká zbrojovka Czechoslovak Group je po hodině obchodování na burze o skoro 100 miliard korun dražší než ČEZ, dosavadní jednička. Nejhodnotnější českou burzovně obchodovanou firmou se Czechoslovak Group stala hned po zahájení obchodování, kdy její akcie vyskočily o 28 procent nad upisovací cenu.