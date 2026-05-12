Nezaměstnanost v Česku klesla. Pomohly sezonní práce

newstream.cz

Nezaměstnanost v Česku v dubnu mírně klesla na 4,9 procenta. Úřady práce evidovaly přes 364 tisíc uchazečů, zhruba o osm tisíc méně než v březnu. Počet volných pracovních míst naopak vzrostl.

Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9 procenta. V březnu činila pět procent. Za poklesem stojí mimo jiné pokračující sezonní práce, uvedl Úřad práce ČR.

Úřady práce na konci dubna evidovaly 364 472 uchazečů o zaměstnání, přibližně o 8000 méně než v předchozím měsíci. Počet volných pracovních míst naopak vzrostl zhruba o 3000 na 94 483.

Ve srovnání s loňským dubnem je ale situace na trhu práce horší. Tehdy byla nezaměstnanost 4,3 procenta, práci hledalo 318.540 lidí a zaměstnavatelé nabízeli 95 798 volných míst.

Za poslední dva měsíce se nezaměstnanost snížila o 0,3 procentního bodu. Podle generálního ředitele Úřadu práce ČR Romana Chlopčíka obvykle příznivé období na trhu práce trvá až do června. Vývoj se podle něj sice pravděpodobně zpomalí, stále ale zůstane řada příležitostí k uplatnění.

Nejvíce nezaměstnaných je v Ústeckém kraji

Nejvyšší nezaměstnanost dál vykazuje Ústecký kraj, kde v dubnu dosáhla 7,4 procenta. Následuje Moravskoslezský kraj s 6,9 procenta. Ve srovnání s březnem klesl podíl nezaměstnaných ve 12 krajích. Nejnižší nezaměstnanost měla Praha, a to 3,8 procenta. Právě Praha a Plzeňský kraj byly jedinými regiony, kde se míra nezaměstnanosti proti březnu nezměnila.

Mezi okresy zůstává nejhorší situace na Karvinsku, kde nezaměstnanost činila 10,4 procenta. Následuje Most s 10,2 procenta, Bruntál s 8,5 procenta a Chomutov s 8,1 procenta. Naopak pod třemi procenty se nezaměstnanost tradičně drží v okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou.

Na jedno volné pracovní místo v Česku připadá v průměru přibližně 3,9 uchazeče. Nejvíce volných míst nabízeli zaměstnavatelé v Praze, kde jich bylo na konci dubna 24 117. Úřad práce ale upozornil, že jeho evidence nepokrývá celý pracovní trh, protože řada pozic se obsazuje přes jiné pracovní portály nebo sociální sítě.

Mezi uchazeči o zaměstnání bylo v dubnu 192 440 žen, tedy 52,8 procenta všech nezaměstnaných. Úřady práce evidovaly také 19 508 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých.

Z evidence Úřadu práce ČR v dubnu odešlo 50 640 uchazečů, o 858 méně než v březnu. Do nového zaměstnání nastoupilo 39 481 z nich. Nejčastěji našli práci ve zpracovatelském průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu, administrativních a podpůrných činnostech, stavebnictví nebo v ubytování a stravování. Samostatnou výdělečnou činnost zahájilo 6170 uchazečů.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo ke konci dubna 98 832 lidí, tedy více než čtvrtina všech uchazečů o zaměstnání. Meziročně se počet uchazečů s nárokem na podporu zvýšil o 12 405 lidí, meziměsíčně ale klesl o 5713.

V dubnu vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů na podporách v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 1,87 miliardy korun. V březnu to bylo 2,09 miliardy korun.

Dovolená v Chorvatsku už bolí peněženku. Tamní vláda vyzývá k masivním slevám

Chorvatsko se před hlavní letní sezonou potýká s nepříjemnou otázkou: nezačíná být pro turisty příliš drahé? Tamní ministr cestovního ruchu vyzval hotely, restaurace i další podnikatele, aby nabídli slevy ve výši 10 až 20 procent.

Turistická předsezona je ve Splitu už v plném proudu. Přestože první část května poznamenalo horší počasí, město dál láká velké množství návštěvníků. Mezi nejpočetnějšími turisty jsou aktuálně Američané, Britové a Francouzi, píše chorvatský zpravodajský server Croatian Week.

Výhled na hlavní letní měsíce je ale podle zástupců cestovního ruchu stále nejistý. Na náladu turistů dopadá zdražování dopravy i ubytování, stejně jako obavy z dalšího růstu cen nebo rušení letů.

Turisté si stěžují: Chorvatsko výrazně zdražilo

Návštěvníci Splitu upozorňují, že ceny jsou ve srovnání s předchozími roky znatelně vyšší. Právě cenová dostupnost přitom dlouhodobě patřila k důvodům, proč si Chorvatsko vybíraly miliony turistů ze střední Evropy.

Rostoucí náklady na cestování jsou problémem nejen pro turisty, ale i pro samotné Chorvatsko. Země je silně závislá na příjmech z cestovního ruchu a před hlavní sezonou proto řeší, jak si udržet atraktivitu vůči dalším středomořským destinacím.

Němci se Chorvatska jen tak nevzdají

Chorvatsko mezitím pokračuje v propagaci turismu, snaží se například posilovat svou pozici jedné z hlavních evropských destinací pro jachting. Nabízí širokou síť marin, členité pobřeží i ostrovy, které patří mezi největší lákadla Jadranu.

Stále častěji se ale objevuje otázka, zda Chorvatsko nezačíná být pro část návštěvníků příliš drahé. Podle Leonie Meyerové z německého magazínu Yacht Exclusiv Boote si Chorvatsko stále drží širokou nabídku pro různé typy cestovatelů.

„Je těžké to říct. Každý si tu může najít něco pro sebe. Mohou sem jezdit rodiny, ale také velké jachty. Mnoho Němců bude do Chorvatska určitě jezdit dál, protože je to pro ně blízká destinace,“ uvedla Meyerová pro chorvatskou veřejnoprávní televizi HRT.

Právě blízkost Chorvatska je pro část evropských turistů stále velkou výhodou. Platí to zejména pro návštěvníky z Německa, Rakouska, Slovinska, Maďarska nebo Česka, kteří se k Jadranu často vydávají autem.

Kdo má dovolenou zaplacenou, nejspíš přijede

Opatrný optimismus si zatím zachovávají také provozovatelé soukromého ubytování. Podle Barbary Markovićové, prezidentky Chorvatského sdružení rodinného ubytování, lidé, kteří už mají dovolenou naplánovanou, své cesty pravděpodobně nezruší.

„Ti, kteří už si dovolenou naplánovali, s největší pravděpodobností přijedou. Jakmile začne teplejší počasí, ani navýšení ceny zhruba o 50 eur (v přepočtu asi 1200 korun) nemusí působit tak významně. Věřím, že ceny zůstanou v těchto mezích a dál neporostou,“ uvedla Markovićová.

Rozhodující tak mohou být především ti turisté, kteří se o letní dovolené rozhodují na poslední chvíli. Právě last-minute rezervace hrají v chorvatském turismu tradičně významnou roli.

Ministr: Cestování nikdy nebylo dražší

Chorvatský ministr cestovního ruchu a sportu Tonči Glavina připustil, že náklady na cestování jsou nyní rekordní. Platí to podle něj jak pro leteckou dopravu, tak pro cesty autem. „Turistické cestování nikdy nebylo dražší a my se této realitě musíme přizpůsobit,“ uvedl Glavina.

Podle ministra by se celý turistický sektor měl zaměřit na akční nabídky, výhodnější balíčky a snížení marží. Chorvatsko by podle něj mělo směřovat ke slevám v rozmezí 10 až 20 procent, aby zůstalo konkurenceschopné.

Výzva vlády ale naráží na realitu podnikatelů. Hotely, restaurace i pronajímatelé se potýkají s vyššími daněmi, rostoucími náklady na zaměstnance i celkovým zdražováním provozu. Pro mnohé z nich proto nebude plošné zlevňování jednoduché. Část podnikatelů se obává, že výraznější slevy by znamenaly další tlak na už tak napjaté marže.

Brusel ztrácí rychlost. Kritici míří na styl řízení Ursuly von der Leyenové

Ursula von der Leyenová
ČTK
nst
nst

Ursula von der Leyenová vybudovala v čele Evropské komise silně centralizovaný systém řízení, který jí dává mimořádnou kontrolu nad chodem unijní exekutivy. Podle textu agentury Bloomberg ale právě tento styl vedení brzdí klíčová rozhodnutí, oslabuje práci komisařů a komplikuje snahu EU posílit konkurenceschopnost.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová soustředila řízení unijní exekutivy do úzkého okruhu nejbližších poradců. Podle textu agentury Bloomberg její tým z 13. patra bruselské budovy Berlaymont kontroluje každodenní chod Komise do takové míry, že řada komisařů má pocit, že je odstavena od zásadních rozhodnutí.

Von der Leyenová během svého působení provedla EU pandemií covidu, válkou na Ukrajině, konflikty na Blízkém východě i návratem Donalda Trumpa do Bílého domu. Kritici ale upozorňují, že Komise pod jejím vedením dosáhla jen omezeného pokroku v hlavních ekonomických úkolech: posílení jednotného trhu a zvýšení konkurenceschopnosti Unie.

Rostoucí napětí

Podle lidí obeznámených s fungováním její kanceláře vede vysoce centralizovaný styl řízení k přetížení malého týmu a k průtahům u zásadních návrhů. Napětí se podle Bloombergu projevuje nejen uvnitř Komise, ale také mezi členskými státy a politickými spojenci von der Leyenové. Její bývalí kolegové z konzervativního tábora CDU v Berlíně požadovali větší kontrolu moci Komise, zatímco zástupci technologických firem jí dali najevo, že v tématech důležitých pro byznys nepostupuje dost rychle.

Mluvčí Komise odmítl, že by rozhodování bylo uzavřené. Podle něj komisaři přijímají rozhodnutí kolektivně a podle inkluzivního postupu.

Kritici ale tvrdí, že neochota delegovat pravomoci vytváří úzká hrdla. Bloomberg zmiňuje například strategii dokončení vnitřního trhu, kterou připravil tým místopředsedy Komise Stéphana Séjourného. Návrh byl hotový už v listopadu, ale měsíce zůstával bez posunu a Evropský parlament i členské státy ho podle textu viděly až krátce před zveřejněním na konci dubna.

Rozpočet jako sporný moment

Dalším sporným momentem byl dlouhodobý rozpočet EU. Návrh rekordního výdajového plánu ve výši téměř dvou bilionů eur dostali komisaři podle Bloombergu až na poslední chvíli a členské státy si stěžovaly na nedostatek konzultací. Berlín plán během několika hodin veřejně odmítl, mimo jiné kvůli návrhu na firemní daně, který byl v rozporu se slibem kancléře Friedricha Merze snížit podnikům odvody.

Nespokojenost sílí i mezi firmami. Evropa podle nich zaostává za Spojenými státy a Čínou, zejména v oblasti umělé inteligence a čipů. Finanční ředitel společnosti ASML Roger Dassen upozornil, že nejhodnotnější evropská firma získává z regionu pouze jedno procento svých příjmů, což označil za vážné varování pro průmysl.

Podle Mujtaby Rahmana z Eurasia Group je von der Leyenová možná nejmocnější předsedkyní Komise v historii EU. Zároveň ale podle něj přibývá chyb jejího malého, přetíženého týmu a roste odpor ze strany unijních metropolí.

Posílení globální role EU

Obhájci von der Leyenové naopak tvrdí, že posílila roli Evropské komise i celé EU na světové scéně. Někteří unijní představitelé navíc viní z pomalého postupu členské státy, které podle nich při jednáních o vnitřním trhu upřednostňují národní zájmy.

Jádrem sporu zůstává otázka, zda Komise pod vedením von der Leyenové dokáže naplnit sliby v oblastech, jako jsou kritické suroviny, čipy nebo reforma emisního obchodování. I po zprávě Maria Draghiho o konkurenceschopnosti z roku 2024 podle Bloombergu Unie postupuje pomaleji, než by situace vyžadovala.

Draghi už dříve varoval, že evropský růstový model slábne, zranitelnost kontinentu roste a EU nemá jasnou cestu k financování potřebných investic. „Jiná cesta vyžaduje novou rychlost, rozsah a intenzitu,“ uvedl.

