Nezaměstnanost v Česku klesla. Pomohly sezonní práce
Nezaměstnanost v Česku v dubnu mírně klesla na 4,9 procenta. Úřady práce evidovaly přes 364 tisíc uchazečů, zhruba o osm tisíc méně než v březnu. Počet volných pracovních míst naopak vzrostl.
Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9 procenta. V březnu činila pět procent. Za poklesem stojí mimo jiné pokračující sezonní práce, uvedl Úřad práce ČR.
Úřady práce na konci dubna evidovaly 364 472 uchazečů o zaměstnání, přibližně o 8000 méně než v předchozím měsíci. Počet volných pracovních míst naopak vzrostl zhruba o 3000 na 94 483.
Ve srovnání s loňským dubnem je ale situace na trhu práce horší. Tehdy byla nezaměstnanost 4,3 procenta, práci hledalo 318.540 lidí a zaměstnavatelé nabízeli 95 798 volných míst.
Za poslední dva měsíce se nezaměstnanost snížila o 0,3 procentního bodu. Podle generálního ředitele Úřadu práce ČR Romana Chlopčíka obvykle příznivé období na trhu práce trvá až do června. Vývoj se podle něj sice pravděpodobně zpomalí, stále ale zůstane řada příležitostí k uplatnění.
Nejvíce nezaměstnaných je v Ústeckém kraji
Nejvyšší nezaměstnanost dál vykazuje Ústecký kraj, kde v dubnu dosáhla 7,4 procenta. Následuje Moravskoslezský kraj s 6,9 procenta. Ve srovnání s březnem klesl podíl nezaměstnaných ve 12 krajích. Nejnižší nezaměstnanost měla Praha, a to 3,8 procenta. Právě Praha a Plzeňský kraj byly jedinými regiony, kde se míra nezaměstnanosti proti březnu nezměnila.
Mezi okresy zůstává nejhorší situace na Karvinsku, kde nezaměstnanost činila 10,4 procenta. Následuje Most s 10,2 procenta, Bruntál s 8,5 procenta a Chomutov s 8,1 procenta. Naopak pod třemi procenty se nezaměstnanost tradičně drží v okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou.
Na jedno volné pracovní místo v Česku připadá v průměru přibližně 3,9 uchazeče. Nejvíce volných míst nabízeli zaměstnavatelé v Praze, kde jich bylo na konci dubna 24 117. Úřad práce ale upozornil, že jeho evidence nepokrývá celý pracovní trh, protože řada pozic se obsazuje přes jiné pracovní portály nebo sociální sítě.
Mezi uchazeči o zaměstnání bylo v dubnu 192 440 žen, tedy 52,8 procenta všech nezaměstnaných. Úřady práce evidovaly také 19 508 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých.
Polovina pracujících v Česku nemá ve firmě téměř žádné informace o mzdách a jen menšina zná pravidla, podle nichž se výdělky určují nebo zvyšují. Nedostatek transparentnosti přitom podle průzkumu Platy.cz výrazně podkopává důvěru zaměstnanců ve férové odměňování.
Z evidence Úřadu práce ČR v dubnu odešlo 50 640 uchazečů, o 858 méně než v březnu. Do nového zaměstnání nastoupilo 39 481 z nich. Nejčastěji našli práci ve zpracovatelském průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu, administrativních a podpůrných činnostech, stavebnictví nebo v ubytování a stravování. Samostatnou výdělečnou činnost zahájilo 6170 uchazečů.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo ke konci dubna 98 832 lidí, tedy více než čtvrtina všech uchazečů o zaměstnání. Meziročně se počet uchazečů s nárokem na podporu zvýšil o 12 405 lidí, meziměsíčně ale klesl o 5713.
V dubnu vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů na podporách v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 1,87 miliardy korun. V březnu to bylo 2,09 miliardy korun.
