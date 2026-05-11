Mzdy jako firemní tajemství. Polovina pracujících netuší, podle čeho se u nich platí
Polovina pracujících v Česku nemá ve firmě téměř žádné informace o mzdách a jen menšina zná pravidla, podle nichž se výdělky určují nebo zvyšují. Nedostatek transparentnosti přitom podle průzkumu Platy.cz výrazně podkopává důvěru zaměstnanců ve férové odměňování.
Jedenapadesát procent pracujících v Česku nemá ve firmě přístup k téměř žádným informacím o mzdách. Pětina zná mzdová rozpětí pro jednotlivé pozice a zhruba desetina také kritéria, podle kterých se výdělky určují a navyšují. Šest procent rovněž ví, jak si jejich mzda stojí ve srovnání s podobnými pozicemi, uvádí průzkum portálu Platy.cz mezi téměř 2700 respondenty.
Informace o rozdílech ve mzdách mužů a žen mají podle průzkum dvě procenta oslovených.
Zda jsou pravidla pro stanovení mezd transparentní, kladně odpovědělo v průzkumu 29 procent a záporně 48 procent. Necelá čtvrtina to nedokázala posoudit. Za férové je pak označilo 31 procent lidí, opak si myslí 36 procent oslovených a 33 procent neví.
Přitom téměř tři čtvrtiny těch, kteří považují pravidla odměňování ve své firmě za transparentní, vnímají odměňování jako férové. Mezi lidmi, podle nichž jsou pravidla netransparentní, je za férové považuje 17 procent.
„Z dat je dobře vidět, že férovost odměňování není jen otázkou samotné částky na výplatní pásce. Lidé potřebují rozumět logice systému. Pokud nevědí, podle čeho se mzdy určují, jak se navyšují nebo jaké faktory do nich vstupují, výrazně častěji ztrácejí důvěru, že je systém nastaven spravedlivě," uvedl analytik Platy.cz Miroslav Dravecký.
Složitá rovnováha
Neférovost mezd lidé nejčastěji odůvodňovali tím, že nerostou přiměřeně životním nákladům. Tento faktor uvedlo 48 procent respondentů. Druhým nejčastějším důvodem byla situace, kdy noví zaměstnanci mají často podobnou nebo vyšší mzdu než déle pracující kolegové. To zmínilo 37 procent lidí. Pětatřicet procent pak označilo jako důvod nedostatek informací o tom, jak se mzdy určují.
„Firmy dnes často řeší složitou rovnováhu. Potřebují nabírat nové lidi za mzdy, které odpovídají aktuální situaci na trhu, ale zároveň nesmějí ztratit důvěru těch, kteří pro ně pracují dlouhodobě,“ upozornil Dravecký.
Do tématu navíc vstupuje evropská směrnice o transparentnosti odměňování, kterou má ČR promítnout do svého právního řádu. Přesná podoba českých pravidel bude záležet na výsledném znění legislativních změn. Ministerstvo práce a sociálních věcí je představilo jako minimalistický návrh. Přesto firmy budou muset věnovat větší pozornost tomu, jak mají odměňování nastavené, zda ho dokážou opřít o relevantní data a zda umí vysvětlit rozdíly mezi srovnatelnými pozicemi.
