Mzdy jako firemní tajemství. Polovina pracujících netuší, podle čeho se u nich platí

Polovina pracujících v Česku nemá ve firmě téměř žádné informace o mzdách a jen menšina zná pravidla, podle nichž se výdělky určují nebo zvyšují. Nedostatek transparentnosti přitom podle průzkumu Platy.cz výrazně podkopává důvěru zaměstnanců ve férové odměňování.

Jedenapadesát procent pracujících v Česku nemá ve firmě přístup k téměř žádným informacím o mzdách. Pětina zná mzdová rozpětí pro jednotlivé pozice a zhruba desetina také kritéria, podle kterých se výdělky určují a navyšují. Šest procent rovněž ví, jak si jejich mzda stojí ve srovnání s podobnými pozicemi, uvádí průzkum portálu Platy.cz mezi téměř 2700 respondenty.

Informace o rozdílech ve mzdách mužů a žen mají podle průzkum dvě procenta oslovených.

Zda jsou pravidla pro stanovení mezd transparentní, kladně odpovědělo v průzkumu 29 procent a záporně 48 procent. Necelá čtvrtina to nedokázala posoudit. Za férové je pak označilo 31 procent lidí, opak si myslí 36 procent oslovených a 33 procent neví.

Přitom téměř tři čtvrtiny těch, kteří považují pravidla odměňování ve své firmě za transparentní, vnímají odměňování jako férové. Mezi lidmi, podle nichž jsou pravidla netransparentní, je za férové považuje 17 procent.

„Z dat je dobře vidět, že férovost odměňování není jen otázkou samotné částky na výplatní pásce. Lidé potřebují rozumět logice systému. Pokud nevědí, podle čeho se mzdy určují, jak se navyšují nebo jaké faktory do nich vstupují, výrazně častěji ztrácejí důvěru, že je systém nastaven spravedlivě," uvedl analytik Platy.cz Miroslav Dravecký.

Složitá rovnováha

Neférovost mezd lidé nejčastěji odůvodňovali tím, že nerostou přiměřeně životním nákladům. Tento faktor uvedlo 48 procent respondentů. Druhým nejčastějším důvodem byla situace, kdy noví zaměstnanci mají často podobnou nebo vyšší mzdu než déle pracující kolegové. To zmínilo 37 procent lidí. Pětatřicet procent pak označilo jako důvod nedostatek informací o tom, jak se mzdy určují.

„Firmy dnes často řeší složitou rovnováhu. Potřebují nabírat nové lidi za mzdy, které odpovídají aktuální situaci na trhu, ale zároveň nesmějí ztratit důvěru těch, kteří pro ně pracují dlouhodobě,“ upozornil Dravecký.

Do tématu navíc vstupuje evropská směrnice o transparentnosti odměňování, kterou má ČR promítnout do svého právního řádu. Přesná podoba českých pravidel bude záležet na výsledném znění legislativních změn. Ministerstvo práce a sociálních věcí je představilo jako minimalistický návrh. Přesto firmy budou muset věnovat větší pozornost tomu, jak mají odměňování nastavené, zda ho dokážou opřít o relevantní data a zda umí vysvětlit rozdíly mezi srovnatelnými pozicemi.

Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Cesta začne tento týden ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první návštěvu prezidenta Spojených států v Číně od roku 2017.

„Na pozvání prezidenta Si Ťin-pchinga vykoná prezident Spojených států amerických Donald J. Trump státní návštěvu Číny od 13. do 15. května,“ uvedla čínská diplomacie v prohlášení.

Peking dlouho odmítal přesný termín cesty potvrdit. Podle agentury AFP to u oficiálních návštěv není neobvyklé, tentokrát ale situaci komplikovala i nejistota spojená s válkou na Blízkém východě.

Bílý dům původně oznámil Trumpovu cestu do Číny na přelom března a dubna. Americký prezident ji však později odložil na polovinu května s tím, že chce dát přednost řešení íránské krize.

Napětí mezi zeměmi

Návštěva se uskuteční v době řady sporů mezi Spojenými státy a Čínou. Týkají se mimo jiné amerických omezení vývozu technologií do Číny, cel, Tchaj-wanu i Jihočínského moře.

Trump zároveň míří do Pekingu v období napětí kolem Íránu. Blokáda Hormuzského průlivu negativně dopadá na světovou ekonomiku a tlačí na ceny energetických surovin.

Indický premiér Naréndra Módí překvapivě vyzval obyvatele Indie, aby nejméně jeden rok nekupovali zlato. Chce tím pomoci chránit devizové rezervy země v době, kdy válka na Blízkém východě, nedostatek energií, rostoucí obchodní deficit a slabší rupie vytvářejí tlak na indickou ekonomiku, píše agentura Bloomberg.

„Po dobu jednoho roku bychom při žádné příležitosti neměli kupovat zlaté šperky,“ řekl Módí. Vedle zlata zároveň vyzval obyvatele, aby omezili spotřebu paliv a zbytečné zahraniční cesty.

Indie podle něj vydává značné částky na dovoz zlata, a lidé by se proto měli zdržet nákupů, které nejsou nezbytné. Výzva je mimořádně citlivá, protože zlato má v Indii nejen investiční, ale i kulturní a náboženský význam. Je důležitou součástí úspor, svateb i svátků.

Výrazný signál

Z tržního pohledu jde o výrazný signál. Zlato je po ropě druhou největší položkou indického dovozního účtu a Indie je zároveň druhým největším dovozcem zlata na světě. Omezení nákupů by tak mohlo pomoci zmírnit tlak na obchodní bilanci i devizové rezervy.

Reakce trhu na sebe nenechala čekat. Akcie místních klenotnických firem v pondělí klesaly. Titan, největší indický klenotník, v Bombaji odepisoval až 6,6 procenta. Senco Gold ztrácela až 10,8 procenta a Kalyan Jewellers India až 9,5 procenta.

Zda Indové premiérovu výzvu skutečně vyslyší, zatím není jasné. Zlato je v zemi hluboce zakořeněné jako forma uchování hodnoty i jako symbol štěstí při svatbách a svátcích.

Indické banky navíc v poslední době čelily potížím s dovozem zlata kvůli administrativním překážkám. Tyto výpadky pravděpodobně v dubnu podpořily obchodní bilanci země.

