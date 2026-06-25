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newstream.cz Zprávy z firem Německý Merck ulovil americkou biotechnologickou firmu. Zaplatí 11,3 miliardy dolarů

Německý Merck ulovil americkou biotechnologickou firmu. Zaplatí 11,3 miliardy dolarů

Merck
ČTK
ČTK
ČTK

Německý Merck posiluje v biomedicínském výzkumu. Za americkou Bio-Techne zaplatí 11,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 241,5 miliardy korun, a rozšíří nabídku laboratorního vybavení pro farmaceutické firmy i vědce.

Německá farmaceutická a technologická společnost Merck KGaA koupí americkou biotechnologickou firmu Bio-Techne Corp. za 11,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 241,5 miliardy korun. Akvizice má posílit postavení Mercku v oblasti laboratorního vybavení a produktů pro farmaceutické společnosti i výzkumníky

Merck nabízí za jednu akcii Bio-Techne 73 dolarů. Proti středeční závěrečné ceně akcií to představuje prémii 24 procent.

Transakci už schválila vedení obou společností. Dokončení obchodu ale ještě podléhá souhlasu akcionářů Bio-Techne a antimonopolních úřadů. Uzavření akvizice se očekává na přelomu letošního a příštího roku.

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Propojení významných firem

Bio-Techne dodává vědcům a farmaceutickým firmám chemické a biologické látky, protilátky, analytické přístroje a další vybavení potřebné pro výzkum a vývoj nových léčiv. Loni měla tržby přes 1,2 miliardy dolarů a po celém světě zaměstnávala zhruba 3000 lidí.

Podle Mercku spojení propojí dvě významné firmy, jejichž aktivity se v oblasti biomedicínského výzkumu doplňují. Generální ředitel Mercku Kai Beckmann označil transakci za důležitý milník. Bio-Techne podle něj dobře zapadá do strategie firmy nabízet špičkové produkty a řešení pro celý proces biomedicínského výzkumu, od laboratoří až po zákazníky z biotechnologického a farmaceutického průmyslu.

Merck oznámil velkou akvizici naposledy loni v létě, kdy za 3,4 miliardy dolarů převzal americkou společnost SpringWorks Therapeutics, zaměřenou na léčbu rakoviny. Největším obchodem v historii Mercku zůstává nákup dodavatele laboratorního vybavení Sigma-Aldrich v roce 2015 za 17 miliard dolarů, připomněla agentura DPA.

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Merck patří mezi přední vědecké a technologické společnosti. Působí ve zdravotnictví i elektronice, zaměstnává kolem 62 tisíc lidí a je aktivní v 65 zemích světa. Firma vznikla před více než 350 lety a řadí se k nejstarším farmaceutickým podnikům na světě. Je také největším světovým producentem tekutých krystalů používaných v obrazovkách. Většinovým vlastníkem společnosti je rodina zakladatelů.

Německý Merck KGaA nemá spojitost s americkým farmaceutickým koncernem Merck & Co., ačkoli historicky spolu obě firmy souvisely. Původní společnost založila v roce 1668 vlivná německá rodina Merckových, která působila v průmyslu a bankovnictví.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Pavel vrací úder. Delegaci na summit NATO povedu já, vzkázal vládě

Petr Pavel
ČTK
nst
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Petr Pavel po zásahu Ústavního soudu vrací úder vládě. Tvrdí, že jako prezident automaticky povede delegaci na summit NATO a sám rozhodne, kterých částí jednání se zúčastní. Spor podle něj vyvolal ministr Petr Macinka.

Prezident Petr Pavel trvá na tom, že pokud bude součástí české delegace na summit NATO, je automaticky jejím vedoucím. O tom, zda se zúčastní neformální večeře, hlavního jednání nebo jiné části summitu, podle něj nerozhoduje vláda ani ministr zahraničí, ale prezident sám. Řekl to České televizi a Českému rozhlasu.

Vláda v pondělí Pavla do delegace na červencový summit NATO v Ankaře nezařadila. Prezident následně podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Ten ve středu předběžným opatřením kabinetu uložil, aby prezidentovu účast na aliančním jednání zajistil.

Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů uvedl, že jeho úřad Pavla do české delegace doplní. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO bude prezident členem delegace i se svým doprovodem. Technické detaily má vláda řešit na pondělním jednání.

Petr Pavel

Michal Nosek: Prezident Pavel vyhrál první kolo. Vláda dostala ústavní varování

Názory

Ústavní soud zatím nerozhodl celý kompetenční spor mezi Hradem a vládou. V jedné prakticky zásadní věci ale jasno udělal. Prezident Petr Pavel nemá být z červencového summitu NATO v Ankaře vyřazen administrativní nečinností vlády. Kabinet musí jeho účast zajistit. A dostal tím připomínku, že zahraniční politika není kořistí momentální politické většiny.

Michal Nosek

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„Je potřeba jasně říci, že pokud je prezident v jakékoli delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoli součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí,“ řekl Pavel.

„Macinka vyvolal válku“

Prezident zároveň odmítl, že by spor vyvolal on. Tvrdí, že se půl roku snažil s vládou najít kompromis, kabinet ani ministr zahraničí ale podle něj na jeho návrhy nereagovali.

„Ten, kdo tu válku vyvolal, byla vláda, konkrétně ministr Macinka tím, že ani v jednom případě nechtěli slyšet kompromisní návrhy. Dokonce na tyto návrhy ani nereagovali a situaci dohnali tak daleko, že jsem neměl ani jinou volbu než podat kompetenční žalobu,“ prohlásil prezident.

Napětí mezi Hradem a vládou vyostřila i Macinkova slova o „pokusu o ústavní puč“. Ministr zahraničí tak označil jak prezidentovu kompetenční žalobu, tak předběžné rozhodnutí Ústavního soudu. Pavel jeho výrok ostře kritizoval.

Petr Pavel

Pavel zvažuje druhý mandát. Spory s vládou ho prý spíš mobilizují

Politika

Petr Pavel připustil, že ho spory s vládou spíše motivují k obhajobě mandátu. Konflikt o summit NATO označil za pomstu Petra Macinky za nejmenování Filipa Turka ministrem a zpochybnil, kdo má v Babišově koalici skutečně hlavní slovo.

ČTK

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Podle prezidenta jde o velmi silná slova od člena vlády a pohybují se „na hranici šíření poplašné zprávy“. Politik, který má odpovědnost vůči zemi a její pověsti v zahraničí, by podle Pavla měl podobná vyjádření velmi vážit.

Pavel už dříve uvedl, že za sporem o jeho účast na summitu vidí Macinkovu pomstu za to, že nejmenoval čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem. Babiš naopak v minulých dnech tvrdil, že Pavel už vede kampaň za znovuzvolení.

Prezident v rozhovoru pro Seznam Zprávy připustil, že spory s Babišovou vládou ho spíše motivují k tomu, aby v dalším volebním období znovu kandidoval na hlavu státu. První mandát mu skončí v březnu 2028.

Související

Petr Pavel
Aktualizováno

Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla vláda. Kompetenční žaloba nemá smysl, řekl Babiš

Politika

ČTK

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AI evangelista ve firmě. Umělá inteligence přináší nové profese, říká expertka Deloitte Julie Slavík

Tereza Zavadilová
tzv

Přes tři čtvrtiny lidí aktivně používají AI nástroje. A tři čtvrtiny firem uvádí, že mají nějakou AI strategii. Jak to s užíváním nástrojů umělé inteligence v reálu vypadá a jaká nás čeká budoucnost, popsala v podcastu expertka Deloitte Julie Slavík.

Umělá inteligence se už dávno stala pevnou součástí životů. Podle letošního průzkumu společnosti Deloitte ji v Česku alespoň občas používá 78 procent lidí. O tom, jak AI mění každodenní život, proměňuje firemní procesy a proč nás čeká budoucnost plná hlasových asistentů, diskutovala v podcastu Newstream Business Talks Julie Slavík, manažerka týmu Strategy v české pobočce Deloitte, s moderátorkou Terezou Zavadilovou.

Růst využívání umělé inteligence je v Česku obrovský. Souvisí to s růtem popularity a zlepšováním velkých jazykových modelů AI jako je ChatGPT či Google Gemini: dnes se s AI denně radí už 38 procent Čechů a u nejmladší generace dokonce začíná chatbot plně nahrazovat klasické vyhledávání přes Google. Lidé chatboty nejčastěji používají jako chytré digitální asistenty. „Je to vlastně takový každodenní asistent. Lidi se s AI radí, píšou si s ní. Používají ji na práci i na každodenní život, na vzdělávání. Obecně vlastně na cokoliv, na co jsme používali Google, lidé začínají používat AI,“ říká Julie Slavík. 

ChatGPT místo Googlu. Mladí Češi mění způsob, jak hledají informace

Zprávy z firem

Češi vzali umělou inteligenci za svou. Používají ji tři ze čtyř, mladí s ní už nahrazují Google.

nst

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AI našly i ženy

Zajímavým zjištěním průzkumu je také demografická změna. „Ještě před třemi lety silně převažovali v používání AI muži, bylo to nějakých 70 procent, a letos už se to vychýlilo trošku víc ve prospěch žen. Dokonce víc než 50 procent žen uvedlo, že AI používá,“ popisuje Julie Slavík a dodává, že ženy z umělé inteligence dělají praktického pomocníka pro každodenní pracovní i domácí úkoly.

AI rychle proniká i do firemního prostředí.  Ačkoliv 73 procent firem dnes deklaruje, že má svou AI strategii, skutečná transformace podle expertky z Deloitte spočívá v odklonu od tradičních dodavatelů softwaru, tedy že firmy místo platby za nástroje třetích stran si s pomocí AI vytvoří vlastní procesy na míru. A jak bude vypadat budoucnost? „Já coby zaměstnanec budu mít jeden tool, který pro mě vypadá jako klasický chatbot. A ten chatbot už bude mít za sebou vlastní agentickou síť, která jednoduše pošle ticket danému člověku, a zároveň vedle toho pošle žádost o schválení softwaru nebo budgetu. Takhle se to samo celé udělá,“ vysvětluje Slavík, jak radikálně zefektivní AI veškerou back-office agendu a byrokracii.

V souvislosti s AI se nejčastěji mluví o tom, že lidé kvůli ní budou přicházet o práci. Také ale vznikají i zcela nové pracovní pozice, jako je AI Solution Manager, AI Lead či interní evangelista, kteří mají na starosti AI procesy a vzdělávání ve firmách. Podle Julie Slavík však na trhu citelně chybí kvalifikovaní experti, kteří by zvládli spojit technické znalosti, například pokročilé promptování, se strategickým byznysovým myšlením. „Nejde jen o AI schopnosti ve smyslu promptování, ale i o schopnosti dívat se na firmu jako na celek, hledat příležitosti. Stratég rovněž musí být  i tváří AI dovnitř firmy, takže dotyčný musí mít spoustu zkušeností," vysvětluje expertka. 

Je jasné, že umělá inteligence přináší obrovskou změnu. Proto s sebou zavádění AI nese i výrazná rizika. Firmy musí bedlivě hlídat, aby zaměstnanci z neopatrnosti nevkládali citlivá či klientská data do veřejných modelů, takže se stále více opírají o uzavřená firemní řešení, jako je Enterprise verze Copilotu.

Firmy už přicházejí na chuť AI. Zatím si ale netroufají na její hlubší zapojení

Zprávy z firem

Téměř tři čtvrtiny českých firem už mají strategii umělé inteligence nebo ji připravují, přičemž nejčastěji využívají Copilot od společnosti Microsoft. Přestože AI postupně mění fungování podniků, výraznější snižování počtu zaměstnanců kvůli jejímu nástupu očekává jen menšina firem.

Ivana Pečinková

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Nejde jen o vnitřní bezpečnost, do hry vstupuje i geopolitika. Nedávné kroky USA, které částečně omezily přístup k určitým AI nástrojům pro Evropany, ukázaly důležitost digitální suverenity. Podle Julie Slavík Evropa i samotné Česko nutně potřebují vlastní modely LLM i AI infrastrukturu. Česká republika má přitom díky existujícím datovým centrům dobré předpoklady pro budování tzv. AI factories.

Budoucnost leží v hlase a chytrých brýlích

Při pohledu do budoucna je Julie Slavík přesvědčena, že současné sezení u obrazovek postupně nahradí nositelná elektronika, takzvané wearables, a hlasoví asistenti, a to klidně v horizontu tří až pěti let. Očekává se boom chytrých brýlí s integrovanými kamerami, které budou umět uživateli analyzovat kontext a pomáhat mu v reálném světě.

„Myslím, že obzvlášť tady v Česku je hodně nedoceněný hlas. Zásadně nám to uvolní ruce, když začneme ovládat zařízení pomocí hlasu,“ uzavírá s přesvědčením technologické optimistky Slavík. Ačkoliv zatím systémy bojují s českým jazykem, je podle ní jen o otázku času, kdy budeme s technologiemi běžně mluvit na ulici i v autě, což zásadně zrychlí běžné fungování.

Jak se používá AI ve firmách?

Jaké firmy jsou na tom nejlépe?

S čím nejčastěji poradci radí klientům?

Jak správně implementovat AI strategii?

Jak to dopadne, když firmě strategii o AI přímo píše AI? 

Poslouchejte nový díl podcastu Newstream Business Talks s Julií Slavík. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji ale také na Spotify i Apple Podcasts

Deloitte, ilustrační foto

AI mění práci ve firmách. Českým a slovenským podnikům chybí hlavně důvěra a jasná pravidla

Zprávy z firem

Umělá inteligence se z technologické novinky rychle mění v běžnou součást pracovního života. České a slovenské firmy už většinou chápou, že AI ovlivní nejen efektivitu, ale také firemní kulturu, rozhodování, důvěru zaměstnanců i podobu pracovních rolí. Podle průzkumu Deloitte Trendy v oblasti lidského kapitálu 2026 však mnoho organizací stále hledá, jak spolupráci lidí a technologií nastavit tak, aby byla skutečně funkční.

nst

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