Německý Merck ulovil americkou biotechnologickou firmu. Zaplatí 11,3 miliardy dolarů
Německý Merck posiluje v biomedicínském výzkumu. Za americkou Bio-Techne zaplatí 11,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 241,5 miliardy korun, a rozšíří nabídku laboratorního vybavení pro farmaceutické firmy i vědce.
Německá farmaceutická a technologická společnost Merck KGaA koupí americkou biotechnologickou firmu Bio-Techne Corp. za 11,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 241,5 miliardy korun. Akvizice má posílit postavení Mercku v oblasti laboratorního vybavení a produktů pro farmaceutické společnosti i výzkumníky.
Merck nabízí za jednu akcii Bio-Techne 73 dolarů. Proti středeční závěrečné ceně akcií to představuje prémii 24 procent.
Transakci už schválila vedení obou společností. Dokončení obchodu ale ještě podléhá souhlasu akcionářů Bio-Techne a antimonopolních úřadů. Uzavření akvizice se očekává na přelomu letošního a příštího roku.
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Propojení významných firem
Bio-Techne dodává vědcům a farmaceutickým firmám chemické a biologické látky, protilátky, analytické přístroje a další vybavení potřebné pro výzkum a vývoj nových léčiv. Loni měla tržby přes 1,2 miliardy dolarů a po celém světě zaměstnávala zhruba 3000 lidí.
Podle Mercku spojení propojí dvě významné firmy, jejichž aktivity se v oblasti biomedicínského výzkumu doplňují. Generální ředitel Mercku Kai Beckmann označil transakci za důležitý milník. Bio-Techne podle něj dobře zapadá do strategie firmy nabízet špičkové produkty a řešení pro celý proces biomedicínského výzkumu, od laboratoří až po zákazníky z biotechnologického a farmaceutického průmyslu.
Merck oznámil velkou akvizici naposledy loni v létě, kdy za 3,4 miliardy dolarů převzal americkou společnost SpringWorks Therapeutics, zaměřenou na léčbu rakoviny. Největším obchodem v historii Mercku zůstává nákup dodavatele laboratorního vybavení Sigma-Aldrich v roce 2015 za 17 miliard dolarů, připomněla agentura DPA.
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Merck patří mezi přední vědecké a technologické společnosti. Působí ve zdravotnictví i elektronice, zaměstnává kolem 62 tisíc lidí a je aktivní v 65 zemích světa. Firma vznikla před více než 350 lety a řadí se k nejstarším farmaceutickým podnikům na světě. Je také největším světovým producentem tekutých krystalů používaných v obrazovkách. Většinovým vlastníkem společnosti je rodina zakladatelů.
Německý Merck KGaA nemá spojitost s americkým farmaceutickým koncernem Merck & Co., ačkoli historicky spolu obě firmy souvisely. Původní společnost založila v roce 1668 vlivná německá rodina Merckových, která působila v průmyslu a bankovnictví.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.