Dr. Max sílí v Itálii. Kupuje řetězec Farmacie Italiane
Dr. Max z investiční skupiny Penta dál posiluje v Itálii. Česká lékárenská síť se dohodla na koupi řetězce Farmacie Italiane, který zahrnuje 44 lékáren, čtyři parafarmacie a e-shop Loreto Gallo. Po dokončení transakce by Dr. Max překročil v Itálii hranici 300 poboček a upevnil pozici jednoho z největších lékárenských hráčů v Evropě.
Česká lékárenská síť Dr. Max se dohodla na koupi italského řetězce lékáren Farmacie Italiane. Uvedl to server Seznam Zprávy. Koupě zahrnuje 44 lékáren, čtyři parafarmacie neprodávající léky na předpis a e-shop Loreto Gallo. Cenu firmy neuvedly. Transakce ještě čeká na úřední schválení. Dr. Max je se zhruba 600 lékárnami největším lékárenským řetězcem v Česku a působí i v dalších evropských zemích. Provozuje ho společnost Česká Lékárna Holding z investiční skupiny Penta.
Dohodu o koupi stoprocentního podílu ve Farmacie Italiane podepsal Dr. Max s italským infrastrukturním fondem F2i a menšinovým partnerem Farmacrimi na začátku července. Ještě ji ale musí odsouhlasit italský antimonopolní úřad.
Tuzemská síť lékáren Dr. Max loni zvýšila tržby o 9,6 procenta na 32,6 miliardy korun. Významně rostl také e-shop, jehož tržby dosáhly 3,71 miliardy korun. Firma dál posiluje pozici jedničky na českém lékárenském trhu.
Dr. Max zvýšil tržby o desetinu na 32,6 miliardy korun. E-shop vynesl 3,7 miliardy
Zprávy z firem
Tuzemská síť lékáren Dr. Max loni zvýšila tržby o 9,6 procenta na 32,6 miliardy korun. Významně rostl také e-shop, jehož tržby dosáhly 3,71 miliardy korun. Firma dál posiluje pozici jedničky na českém lékárenském trhu.
V roce 2025 vykázala Farmacie Italiane konsolidovaný obrat 219 milionů eur (asi 5,3 miliardy korun). Dr. Max by akvizicí tohoto řetězce překročil hranici 300 poboček v Itálii a posílil by svou pozici ve velkých městech středu a jihu země. „Tato strategická akvizice představuje milník na cestě k mezinárodnímu růstu společnosti Dr. Max. Po rekordním roce 2025, kdy jsme se stali největším řetězcem v Evropě co do počtu vlastních lékáren, pokračujeme v investicích do lidí a klíčových trhů v rámci naší dlouhodobé strategie,“ řekl Seznam Zprávám generální ředitel Dr. Max Leonardo Ferrandino.
Podle serveru má Penta Investments v Itálii zájem také o síť Hippocrates Holding s 629 lékárnami. Hodnota této společnosti se odhaduje na zhruba tři miliardy eur (72 miliard korun), píší Seznam Zprávy.
Dr. Max vznikl v roce 2004 v Česku. Nyní provozuje přes 3300 vlastních lékáren v šesti zemích – v Česku, na Slovensku, v Rumunsku, Polsku, Itálii a Srbsku. Prostřednictvím velkoobchodní platformy Magna sales & marketing pokrývá 18 evropských trhů. Zaměstnává přes 22 tisíc lidí.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.