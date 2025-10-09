Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Centrum Kasárna Karlín získalo dodatečné povolení a může využívat budovy

Centrum Kasárna Karlín získalo dodatečné povolení a může využívat budovy

Kasárna Karlín
ČTK
ČTK
ČTK

Stavební úřad Prahy 8 vydal dodatečné stavební povolení pro společenské a kulturní centrum, které provozuje spolek Pražské centrum na nádvoří bývalých karlínských kasáren. Centrum funguje od letošního jara omezeně pouze na nádvoří bez využití menších budov, které spolek dříve opravil. Právě těch se povolení týká. Rozhodnutí je zatím nepravomocné, je možné se proti němu odvolat k pražskému magistrátu.

Centrum funguje od roku 2017, spolek opravil menší budovy na nádvoří pro účely koncertního sálu, kavárny či baru. Neměl však potřebná povolení, takže stavební úřad rozhodl o uzavření centra, které se uskutečnilo loni v červnu. Problémem byl především nesoulad s územním plánem, který však hlavní město od té doby změnilo. Objekt kasáren převzal začátkem loňského roku od státu pražský magistrát.

Centrum bez využití budov začalo opět fungovat letos koncem května, zároveň provozovatelé usilovali o legalizaci staveb. Úřad nyní rozhodl v jejich prospěch. Proti povolení dorazila řada námitek některých obyvatel okolních domů, kteří si dlouhodobě stěžují na hluk z koncertů a barů na nádvoří.

Bouda Horní Malá Úpa

Zakázané hory? Ani náhodou. Tahle bouda stojí uprostřed KRNAPu a je dokonale legální

Reality

Stavět v Krkonoších je velmi obtížné a téměř nemožné. Investoři musí splnit dlouhý výčet podmínek. Týkají se samotné architektury, tvaru a hmoty novostavby. Obce jim dokonce předepisují povinnou vlastivědnou procházku. A je to logické, jde o stavby v národním parku. Bouda v Malé Úpě architektů OK Plan Architects je ale skvělým příkladem, že to lze.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Úřad je zamítl, venkovní koncerty podle něj nebyly předmětem řízení, protože žádost byla podána pouze na provoz letního kina. „Pokud jde o provoz kavárny, účastníci řízení neuvedli žádné konkrétní skutečnosti, které by svědčily o zvýšené hlukové zátěži,“ stojí v dokumentu. Úřad nevyhověl ani žádosti, aby omezil provozní dobu centra pouze do 21:00.

Hlavní město plánuje do budoucna celkovou rekonstrukci rozsáhlého objektu kasáren a jeho využití pro různé účely. Mohly by tam vzniknout byty, kulturní centrum, technologický park nebo školské zařízení. Historický objekt pochází z 19. století, pro vojenské účely byl využíván v době Československa i České republiky. Budova je od roku 1958 památkově chráněná. Stát se v minulosti snažil areál opakovaně prodat, ale bez úspěchu.

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Ve Fulneku je nová školka

OBRAZEM: Fulnek má novou mateřskou školu. Od soutěže k otevření uběhlo jedenáct let

Reality

Michal Nosek

Přečíst článek

Nobelova cena za literaturu putuje k maďarskému spisovateli a kritikovi Orbána

Maďarský spisovatel László Krasznahorkai
ČTK
ČTK
ČTK

Nobelovu cenu za literaturu letos dostane 71letý maďarský spisovatel László Krasznahorkai, jehož patrně nejznámějším románem je Satanské tango. Jméno laureáta ve Stockholmu oznámila Švédská akademie. Krasznahorkai se stává 122. nositelem nejprestižnějšího literárního ocenění na světě. Loni akademie udělila cenu jihokorejské spisovatelce Han Kang.

Švédská akademie dnes ocenila „podmanivé a vizionářské dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu potvrzuje sílu umění“. Krasznahorkai je druhým Maďarem, který získal Nobelovu cenu za literaturu - po Imre Kerteszovi, který ji obdržel v roce 2002. Už v roce 2015 získal jiné prestižní literární ocenění, Mezinárodní Man Bookerovu cenu.

Krasznahorkai patřil do okruhu spisovatelů, jejichž jména byla skloňována mezi favority na získání Nobelovy ceny. Mez nejznámější díla tohoto literáta patří hned jeho prvotina, román Satanské tango z roku 1985, který zkoumá témata postmoderní dystopie a melancholie. Dílo o zkáze, prázdnotě a beznaději popisuje příběh posledních zoufalých obyvatel zchátralé maďarské kolektivní farmy. Román zachycuje život v rozpadající se vesnici v komunistickém Maďarsku ve 12 kapitolách, z nichž každá se skládá z jednoho odstavce. Maďarský režisér Béla Tarr na základě této literární předlohy natočil více než sedmihodinový film. Tarr adaptoval také spisovatelův román z roku 1989 Melancholie odporu, který se rovněž odehrává v pustém prostředí komunistické éry.

V češtině Krasznahorkaiovi vyšly romány Satanské tango a Od Severu hora, od Jihu jezero, od Západu cesty, od Východu řeka.

Kritik Orbána

K udělení Nobelovy ceny dnes rodákovi z města Gyula u hranic s Rumunskem na facebooku blahopřál maďarský premiér Viktor Orbán. „Pýcha Maďarska, první vítěz Nobelovy ceny z Gyuly, László Krasznahorkai. Blahopřeji!“ napsal Orbán. Agentura AP píše, že Krasznahorkai je přitom důrazným kritikem autokratického premiéra, zejména kvůli údajně nedostatečné podpoře jeho vlády Ukrajině po ruské invazi. V rozhovoru s časopisem Yale Review se letos údajně Krasznahorkai ptal: „Jak může být země neutrální, když Rusové napadnou sousední zemi?“

Podle agentury AFP bývá Krasznahorkai popisován jako „hypnotický spisovatel“ s náročným stylem a melancholickým, až apokalyptickým dílem. Sám spisovatel svůj náročný styl, charakteristický velmi dlouhými větami, popsal jako „realitu zkoumanou až do bodu šílenství“. Za jeden ze svých inspiračních zdrojů uváděl pražského spisovatele Franze Kafku a toto jméno dnes zaznělo i ve zdůvodnění udělení Nobelovy ceny. „László Krasznahorkai je velký epický spisovatel středoevropské tradice, která sahá od Kafky po Thomase Bernharda a vyznačuje se absurdností a groteskní výstředností,“ uvedla akademie.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová
Aktualizováno

Zemřela Dana Drábová. Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64 let

Leaders

Po vážné nemoci zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. Jaderná inženýrka Drábová ho řídila víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky - byla krátce zastupitelkou Středočeského kraje a od roku 2010 místostarostkou Pyšel na Benešovsku.

ČTK

Přečíst článek

Nobelův výbor Švédské akademie, což je švédský vědecký ústav primárně pro švédský jazyk a literaturu, každoročně rozhoduje o laureátech literárních Nobelových cen.

V pondělí vyhlásil švédský Karolínský institut letošní Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Cenu dostanou Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie týkající se takzvané periferní tolerance. V úterý akademie oznámila, že Nobelovu cenu za fyziku letos obdrží Brit John Clarke, Francouz Michel H. Devoret a Američan John M. Martinis za výzkum kvantové mechaniky. Ve středu pak akademie sdělila, že laureáty Nobelovy ceny za chemii se stali Japonec Susumu Kitagawa, britský vědec působící v Austrálii Richard Robson a Američan Omar M. Yaghi za výzkum metalo-organických sítí.

V pátek se vyhlašování ze Stockholmu přesune do Osla, kde norský Nobelův výbor oznámí cenu za mír. O tuto Nobelovu cenu v posledních týdnech projevil zájem americký prezident Donald Trump. Vyhlašování skončí v pondělí 13. října oznámením Nobelovy ceny za ekonomii.

Laureáti ceny oficiálně převezmou ve Stockholmu 10. prosince, tedy v den výročí úmrtí švédského vědce a zakladatele ocenění Alfreda Nobela. Cena je spojeno s finanční odměnou 11 milionů švédských korun (téměř 24,5 milionů korun českých). Jednotliví nositelé rovněž dostávají 18karátovou zlatou medaili a diplom.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Norský dramatik a spisovatel Jon Fosse

Nobelovu cenu za literaturu získal Jon Fosse. Autor, který „dokáže formulovat nevyslovitelné“

Leaders

ČTK

Přečíst článek

Když zlaté logo nestačí. Porsche zápasí o důvěru investorů

Když zlaté logo nestačí. Porsche zápasí o důvěru investorů
Profimedia
Zdeněk Pečený
pez

Porsche, kdysi symbol výkonu a luxusu, teď bojuje s tvrdou realitou trhu. Slabé prodeje v Číně, Trumpova cla, zpomalený přechod na elektromobily i historicky nejnižší ziskové marže přetavily skvělou značku v rizikový titul.

Akcie Porsche se v roce 2025 ocitly v krizi. Od svého burzovního debutu v roce 2022 ztratily více než 40 procent a musely dokonce opustit prestižní německý akciový index DAX. Kombinace slabší poptávky v Číně, odkládaného přechodu na elektromobilitu a rostoucích nákladů stlačila marže i zisky na nejnižší úroveň v historii značky.

V první polovině letošního roku klesly tržby meziročně o 6,7 procenta na 18,2 miliardy eur, zatímco provozní zisk se propadl o více než 65 procent na jednu miliardu eur. Marže spadla z 16 na 5,5 procenta. Stojí ve výsledkové zprávě podniku, v níž Porsche představilo i sérii transformačních opatření, která zahrnují restrukturalizaci portfolia, tj. prodloužení výroby vozů se spalovacími a hybridními motory a odložení uvedení některých elektrických modelů, i zvýšené výdaje na další vývoj. 

Pád legendy. Porsche už není součástí akciové elity

Trhy

Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Informovala o tom podle agentury DPA burzovní společnost Deutsche Börse. Vyřazení z indexu DAX je další ranou pro firmu Porsche, která se potýká s poklesem zisků a tržeb i s negativními dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

ČTK

Přečíst článek

Podle generálního ředitele Porsche Olivera Blumeho, který je současně generálním ředitelem celého koncernu Volkswagen, se automobilka snaží přizpůsobit novým tržním podmínkám a měnícím se požadavkům zákazníků. 

Porsche navzdory propadu navrhuje dividendu kolem 2,3 eur na akcii, ale její udržitelnost je podle analytiků nejistá. 

Symbol krize luxusních automobilek

„Akcie Porsche procházejí nejtěžším obdobím od svého vstupu na burzu. I přes prestiž značky zatím chybí jasný katalyzátor obratu,“ říká Lukáš Raška z Portu.cz. Podle něj je Porsche symbolem širší krize luxusních automobilek, které vsadily na elektromobilitu, ale narážejí na realitu trhu. „Firma má silný brand i podporu koncernu Volkswagen, ale musí dokázat, že umí růst i v době, kdy luxus a elektromobilita přestávají být jistotou,“ dodává.

Trumpova cla i konkurence z Číny 

„Akciím Porsche v současných podmínkách nepomáhá ani punc prémiovosti,“ upozorňuje Tomáš Cverna, analytik XTB. Podle něj sentiment investorů zhoršila i celní politika Donalda Trumpa a slabá poptávka v Číně.

„Západní výrobci ztrácí konkurenční výhodu nejen v masovém, ale i prémiovém segmentu. Jedním z hlavních soupeřů Porsche je dnes čínské Xiaomi, které dokáže nabídnout větší míru personalizace a agresivní ceny,“ dodává Cverna.

„Porsche už třikrát zhoršilo svůj výhled pro rok 2025. Tržby v Číně klesly o 42 procent, což srazilo ziskovost i cenu akcie,“ připomíná Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital.

„Marže se propadla z pěti až sedmi procent na dvě. Přesto dnes akcie považuji za relativně levné – s cílovou cenou kolem padesáti eur nabízí potenciál zhodnocení až o třicet procent a dividendový výnos přes pět procent,“ dodává Míšek.

Podle Míška by po přesunu do středně velkého indexu MDAX, ke kterému došlo letos 22. září, mohl technický tlak odeznít. K obratu by však Porsche muselo znovu přesvědčit investory, že dokáže udržet krok s konkurencí v elektromobilitě.

Zatímco Evropa a Asie hlásí pokles, Severní Amerika zůstává pro Porsche klíčovým trhem. Silný odbyt luxusních spalovacích modelů alespoň částečně tlumí propad jinde.

Akcie Porsche tak momentálně představují titul s vysokým rizikem, ale i potenciálem. Vše bude záviset na tom, zda se automobilka dokáže adaptovat na novou éru, kde luxus už sám o sobě nestačí.

DISCLAIMER: Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.

video

Dělat dlouhodobé plány je těžké, naštěstí Češi umějí improvizovat, říká šéf Deloitte Svoboda

Newstream TV

Mnohé české firmy vyrostly a expandují za hranice. Češi byli v některých sektorech, jako je energetika či zbraně, předvídavější než spousta západních hráčů. Je to rychlostí rozhodovacích procesů i improvizace, které tu jsou historicky dané, řekl country leader Deloitte Česká republika Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Související

Doporučujeme