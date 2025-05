Oblíbené místo Pražanů se znovu otevírá

Po téměř roce znovu ožilo Kulturně-společenské centrum Kasárna Karlín. Musí však dodržovat nová pravidla a také čeká na kolaudaci některých budov.

Spolek Pražské centrum veřejnosti znovu otevře nádvoří karlínských kasáren, kde budou stany s občerstvením a toalety. Menší budovy na nádvoří, které dříve spolek využíval, zatím zůstanou uzavřeny a čekají na rekolaudaci. Spolek na znovuotevření založil sbírku, ve které vybral zhruba 350 tisíc korun. Zastupitelé před časem změnili změnu územního plánu, která provoz centra oficiálně umožnila.

Objekt kasáren převzal začátkem loňského roku od státu pražský magistrát a jeho správu má na starosti městská firma Trade Centre Praha (TCP). Město plánuje celkovou rekonstrukci rozsáhlého objektu a jeho využití pro různé účely, mohly by tam vzniknout byty, kulturní centrum, technologický park nebo školské zařízení.

Podle mluvčího TCP Ondřeje Šrámka otevření nádvoří nic nebrání, protože spolek má stále platnou smlouvu o výpůjčce. Mluvčí Prahy 8 Martin Šalek řekl, že z pohledu stavebního úřadu je využití nádvoří pouze se stany také v pořádku.

Stížnosti místních

Centrum v minulosti čelilo kritice některých místních obyvatel kvůli hluku. Chtějí ho řešit jak provozovatelé, tak městská firma. „Společnost TCP spolupracuje s odborníky v oblasti měření a regulace hluku s cílem zajistit, aby jakýkoli budoucí provoz v areálu Kasáren Karlín nejen plně respektoval platné právní předpisy, ale šel i nad jejich rámec ve snaze minimalizovat hlučnost,“ uvedl Šrámek.

Spolek Pražské centrum oslovil sousedy dopisem, podle kterého bude občerstvení na nádvoří otevřeno od 10:00 do 23:00, prostor se uzavře o půlnoci. Venkovní koncerty budou maximálně tři do roka. „Pokud dostaneme opět možnost promítat letní kino, tak plánujeme hrát pouze do sluchátek, takže nebude produkovat už vůbec žádný zvuk,“ uvedli dále provozovatelé.

Kulturní a společenské centrum muselo zavřít loni v červnu z rozhodnutí stavebního úřadu, podle kterého nebyly prostory zkolaudovány ani stavebně určeny k takovému provozu.

Historický objekt karlínských kasáren pochází z 19. století, pro vojenské účely byl využíván v době Československa i České republiky. Budova je od roku 1958 památkově chráněná. Stát se v minulosti snažil areál opakovaně prodat, ale bez úspěchu.