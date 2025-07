Musk opět zavařil Tesle. Akcie firmy klesají po jeho oznámení o založení politické strany

Akcie americké automobilky Tesla před začátkem obchodování ztrácejí kolem sedmi procent. Reagují na oznámení jejího šéfa Elona Muska, že založí novou politickou stranu. Investoři se obávají, že mu tak nezbude dost času na řízení firmy, informují média.

Ředitel podniku na výrobu elektromobilů oznámil založení strany s názvem Strana Amerika (America Party) v sobotu. Tvrdí, že ho k tomuto kroku přiměla nespokojenost s daňovým zákonem prezidenta Donalda Trumpa, kterého sám ve volební kampani podporoval a pro jehož vládu dříve pracoval.

Investoři ještě v květnu příznivě vnímali, když se šéf Tesly rozhodl omezit politické výdaje a zůstat generálním ředitelem Tesly dalších pět let.

Trumpův hněv

„Investoři se obávají dvou věcí - jednou je větší Trumpův hněv, který ovlivní dotace, a druhou, která je důležitější, je roztěkaný Musk,“ řekl analytik Neil Wilson ze společnosti Saxo Markets. Hrozí podle něj, že se šéf automobilky nechá znovu vtáhnout do dění a odvrátí od Tesly zrak.

Tesle se už teď nedaří, dvě čtvrtletí po sobě vykázala pokles tržeb o 13 procent. Podle analytiků byla na vině nejen Muskova práce pro Trumpa a podpora krajně pravicových stran v Evropě, ale i stárnoucí modelové řady vozů Tesla a konkurence z Číny.

Akcie Tesly se po Trumpově listopadovém znovuzvolení do funkce prezidenta Spojených států vyšplhaly v prosinci na více než 488 dolarů za kus. Od té doby ztratily 35 procent, minulý týden uzavřely na 315,35 dolarů. I teď jsou ale pořád výše než před rokem, kdy se prodávaly zhruba za 260 dolarů.

Akcie Tesly vykazují letos nejhorší výkon ze skupiny takzvané velkolepé sedmičky amerických společností s vysokým růstem, píše agentura Reuters.

