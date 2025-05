Trump i nadále dusí Harvard. Univerzitě chce zrušit zbývající smlouvy za 100 milionů dolarů

Administrativa Donalda Trumpa pokračuje v oslabování amerických univerzit, Harvardu chce zrušit zbývající smlouvy za 100 milionů dolarů.

Americká média informují o tom, že se vláda Donalda Trumpa chystá zrušit desítky smluv s Harvardovou univerzitou v celkové hodnotě okolo 100 milionů dolarů, tedy téměř 2,2 miliardy korun. Bílý dům podle vládního činitele, který o věci informoval, vyzývá federální úřady, aby zrušily všechny zbývající kontrakty, které s univerzitou mají.

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa již v dubnu pozastavila federální granty pro Harvardovu univerzitu v celkové výši 2,3 miliardy dolarů (51 miliard korun). Další granty nehodlá uvolnit do chvíle, než se škola podřídí sérii vládních požadavků. Univerzita, stejně jako některé další americké vysoké školy, podle Trumpových činitelů přispívá k šíření antisemitismu a odmítá ukončit programy na podporu rozmanitosti, což požaduje vláda.

Prestižní vzdělávací instituce se kvůli rozhodnutí odebrat granty obrátila na soud.

Nyní jí hrozí, že přijde o zmíněných 100 milionů, které jí zajišťují přibližně tři desítky smluv s federálními úřady.

List The New York Times informoval, že Správa obecných služeb (GSA) během dne rozešle federálním úřadům dopis vyzývající je k ukončení zbývajících smluv s Harvardem. GSA je vládní agentura odpovědná za správu federálního majetku a smlouvy úřadů se soukromými subjekty.

Podle činitele citovaného agenturou AP dopis dostane devět federálních úřadů. Mezi zrušenými smlouvami má být třeba kontrakt, na jehož základě univerzita školí pracovníky ministerstva vnitřní bezpečnosti. V případě smluv, které budou vyhodnoceny jako zásadní, nemají úřady přistupovat k okamžitému rušení, ale připravit jejich postupné převedení na jiného dodavatele, píše AP.

Trumpovi odpůrci tvrdí, že prezident se snaží oslabit roli univerzit, které podporují liberální světonázor. Trump vedle Harvardu ohrozil i rozpočty řady dalších prestižních univerzit s tím, že podle něj tolerují antisemitismus na svých kampusech v souvislosti s propalestinskými protesty, které na nich vypukly minulý rok.

