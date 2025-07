Musk spustil Grok 4. Chatbota, který se sám označil za „MechaHitlera“

Americká společnost xAI miliardáře Elona Muska představila nový model chatbota Grok 4. Ten má být podle Muska chytřejší než téměř všichni postgraduální studenti ve všech oborech zároveň. Podle firmy je nová verze dostupná okamžitě a nabízí vylepšenou schopnost hlasové komunikace.

Společnost xAI v současnosti prochází organizačním přerodem. V březnu převzala provozovatele sociální sítě X s cílem lépe integrovat Groka do této platformy a efektivněji využívat vývojářské kapacity. Těsně před živým on-line přenosem k uvedení Groka 4 rezignovala generální ředitelka sítě X Linda Yaccarinová. To podle agentury Bloomberg v podniku vyvolalo otázky, kdo firmu dál povede. Před nástupem Yaccarinové to byl sám Musk.

Společnost xAI pokračuje ve snaze držet krok s konkurencí jako OpenAI s chatbotem ChatGPT nebo Google s modelem Gemini. Grok je dostupný uživatelům sítě X a jeho vývoj je součástí širší Muskovy vize o vytvoření superinteligentního systému. Podle dřívější zprávy Bloombergu společnost na vývoji modelů prodělává asi miliardu dolarů měsíčně.

Méně woke odpovědí

Musk už dříve slíbil méně takzvaných woke odpovědí a uživatelé měli očekávat odlišný tón interakcí. Woke je výraz používaný často pro různé aspekty filosofie sociální spravedlnosti a protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky. Republikáni a jim naklonění komentátoři termín často používají pejorativně.

Společnost xAI musela tento týden smazat nevhodné zprávy, které Grok vygeneroval v interakcích s uživateli na síti X. Podle médií a uživatelů šlo například o oslavování vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera nebo o antisemitismus. Chatbot v některých případech spontánně vkládal antisemitské poznámky do odpovědí bez zjevného vyzvání a mezi jeho výstupy se objevily například konspirační teorie o židovském vlivu, uvedl server NBC News. Grok sám sebe dokonce v některých odpovědích označil za MechaHitlera, robotickou postavu Hitlera, která se poprvé objevila v roce 1992 ve videohře Wolfenstein 3D.

Firma později přiznala, že příspěvky byly nevhodné, a oznámila, že přijala opatření, která mají zabránit publikování nenávistných výroků. Některé příspěvky ale podle médií na síti X zůstaly i poté. Na incident reagovala i Liga proti hanobení (ADL), která označila výroky Groka za nezodpovědné, nebezpečné a jasně antisemitské. Její mluvčí dodal, že společnosti vytvářející modely generativní umělé inteligence (AI), jako je Grok, by měly spolupracovat s odborníky na extremistickou rétoriku a kódovaný jazyk, aby podobným výstupům zabránily.

Agresivní odpovědi Groka vedly také k jeho zákazu v Turecku. Zákaz nařídil tamní soud poté, co chatbot podle tureckých médií urážel tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, jeho zesnulou matku a zakladatele moderního tureckého státu Mustafu Kemala Atatürka.

Polsko bude po Evropské komisi požadovat vyšetřování Groka v souvislosti s urážkami polských politiků, informovala agentura Reuters.