„Mezi svařákem a trdelníkem číhá smrtelné nebezpečí.“ Němci varují před vánočními trhy v Praze
Německá média kvůli žloutence typu A varují před riziky, která jsou podle nich spojená s návštěvou vánočních trhů v Praze. Bulvární list Bild píše o smrtelném nebezpečí, které číhá mezi svařákem a trdelníkem. Veřejnoprávní zpravodajský web Tagesschau píše, že se žloutenka v Česku sice šíří, při dodržování základních hygienických pravidel ale vážné nebezpečí nehrozí.
Česko nyní čelí patrně největší epidemii žloutenky typu A posledních desetiletí. Letos do počátku prosince lékaři nahlásili 2880 nakažených, je to 4,5krát víc než za celý loňský rok a nejvíc od roku 1984. Poslední velká epidemie hepatitidy A byla v Česku v roce 1979, kdy bylo nemocných přes 32 tisíc.
Bulvární list Bild německé turisty mířící na vánoční trhy do Prahy varoval, že mezi „svařákem a trdelníkem číhá smrtelné nebezpečí“. Na žloutenku A letos v Česku zemřelo 31 lidí. Loni to byli dva. „Nebezpečí, že se člověk smrtelným virem nakazí, je prý na vánočních trzích obzvlášť velké,“ dodal Bild. Také podle webu bavorského listu Münchner Merkur by měli němečtí turisté v Česku dbát kvůli žloutence důsledně hygienických zásad.
O nebezpečí nákazy žloutenkou na vánočních trzích v Praze informuje také web Tagesschau, podle kterého je to kvůli způsobu, jakým se nemoc přenáší. Virus totiž přežívá dlouho na površích. „Kdo jí klobásu, trdelník nebo bramborák za pomoci studených prstů, dává viru šanci,“ napsal Tagesschau. Zároveň s odvoláním na Kateřinu Fabiánovou ze Státního zdravotního ústavu dodává, že kdo je očkovaný nebo dodržuje důsledně hygienu, nemusí si dělat starosti. Situace je přitom podle webu v Česku srovnatelná s Rakouskem, které taky eviduje mnoho nových případů.
Na konci listopadu německé ministerstvo zahraničí vyzvalo občany, aby při cestách do Česka kvůli šíření žloutenky typu A dodržovali hygienické návyky a důsledně si myli ruce. V aktualizovaných cestovních a bezpečnostních upozorněních také doporučilo, aby byli při cestách do Česka proti žloutence očkovaní.
Příznaky žloutenky typu A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Vážné onemocnění nebo vyšší riziko úmrtí mají lidé s poškozenými játry. Proti hepatitidě A je možné se nechat očkovat.
