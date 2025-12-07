Biohacking: Jak přežít zimu bez nafouklého břicha
Zimní měsíce dávají trávicímu systému zabrat. Chlad, stres a těžká jídla vytvářejí kombinaci, která snadno vyvolá nadýmání i tlak v břiše. Co dělat, aby žaludek a střeva fungovaly normálně? V dalším díle seriálu Biohacking přinášíme tipy na zlepšení trávení. A některé fungují už během několika minut.
Trávicí obtíže, zejména nadýmání, pocit tlaku v břiše a zpomalené vyprazdňování, se v zimních měsících objevují častěji než v jiných obdobích roku. Prosinec je typický kombinací těžších jídel s vyšším podílem tuků a cukrů, vliv má i střídání teplot a celkově zvýšený stres spojený s koncem roku. Tyto faktory se vzájemně posilují a mohou narušovat optimální funkci trávicího traktu. Chladnější počasí snižuje periferní prokrvení, což může způsobit zpomalenou funkci střev, zatímco větší množství typicky slavnostního jídla představuje pro organismus větší zátěž.
Nehltejte
Trávicí trakt reaguje na způsob a rychlost konzumace jídla. Nyní v prosinci je to relevantní, protože jíme často ve spěchu nebo v mírně stresovém emočním rozpoložení. Rychlá konzumace vede k vyššímu objemu polknutého vzduchu, opožděné aktivaci signálů sytosti a větší fermentační zátěži ve střevech. Výzkum dlouhodobě ukazuje, že již samotné zpomalení při jídle snižuje plynatost i tlak v břiše, protože umožňuje efektivnější mechanické i chemické zpracování potravy a stabilnější motilitu žaludku.
Omezte těžká jídla
Skladba jídla je druhým klíčovým faktorem. V zimních měsících mají lidé přirozenou tendenci kombinovat těžší tuky, sladší potraviny a také rychle fermentovatelné sacharidy (FODMAPs), což představuje pro enzymatické procesy zvýšenou zátěž. Taková jídla se tráví pomaleji, což zvyšuje sklon k fermentaci v tenkém i tlustém střevě.
Jednodušší skladba jídel nebo dočasné zařazení jednodušších pokrmů může výrazně snížit objem vznikajících plynů. Řada lidí je citlivá na FODMAPs, přičemž problémy rostou se zkonzumovaným množstvím těchto potravin. Mezi běžné FODMAPs patří hlavně jablka, hrušky, mango, meloun, třešně, cibule, česnek, květák, luštěniny, pšeničné pečivo, mléčné výrobky s laktózou a sladidla typu sorbitol či xylitol.
Zařaďte pauzy mezi jídly
Zásadní roli hraje také délka pauz mezi jídly. K aktivaci migrujícího motorického komplexu, který je zodpovědný za tzv. úklidové peristaltické vlny, dochází přibližně tři až pět hodin po jídle. Tyto vlny zabraňují stagnaci potravy ve střevech a omezují nadměrnou fermentaci. V období Vánoc, kdy je časté nepravidelné nebo příliš časté jedení, se tento mechanismus oslabuje, což přispívá ke zpomalenému trávení a zvýšené plynatosti. Naopak pokud vědomě zařadíme delší pauzy mezi jídly pouze i jednou → alespoň jednou či dvakrát týdně, pomůže to obnovit rytmus střevní motility poměrně rychle.
Pijte teplé nápoje
Rychlou úlevu dokážou poskytnout i čaje, jejichž účinky se v chladném období ještě zvýrazní, protože teplé nápoje zároveň podporují prokrvení trávicího traktu. Zázvor zvyšuje střevní motilitu a urychluje vyprazdňování žaludku, fenykl s kmínem působí pozitivně proti kumulaci plynů a uvolňují hladké svalstvo, zatímco máta peprná vykazuje spasmolytické účinky již několik minut po požití. Tyto teplé nálevy navíc pomáhají kompenzovat typické zimní ochlazení těla, které je často spojeno s méně efektivním trávením.
Dýchejte zhluboka
Stres, který je koncem roku obvykle vyšší, má na trávení zásadní vliv. Je jeho skrytým sabotérem. Zpomaluje toitž sekreci trávicích šťáv, oslabuje peristaltiku a prodlužuje dobu trávení. Krátká relaxační intervence před jídlem, jako je několik hlubokých nádechů nebo krátká vědomá pauza, může posílit parasympatickou aktivitu a zároveň snížit riziko nadměrné plynatosti či křečí. K rychlé úlevě přispívá i lehká fyzická aktivita po jídle, například 10–15 minut chůze, která podporuje motilitu střev. Také teplo aplikované na oblast břicha napomáhá uvolnění hladkého svalstva a zmírňuje bolestivý tlak.
Hýbejte se
Z dlouhodobého hlediska podporuje zdravé trávení zejména stabilní rytmus stravování, dostatek rozpustné vlákniny, adekvátní hydratace, pravidelný pohyb a dostatečný příjem mikroživin. V zimě se vyplatí dbát na vyšší podíl teplých jídel, omezit kombinace fermentovatelných sacharidů a zařazovat potraviny s přirozeně zahřívacím efektem, jako jsou kořenová zelenina (mrkev, řepa, pastinák, celer), dýně, sladké brambory, pórek, česnek, zázvor a koření typu skořice, kardamom, hřebíček, chilli, kurkuma či pepř. Trávicí systém reaguje rychle a konzistentně, pokud mu poskytneme podmínky odpovídající fyziologii a sezónnímu rytmu.
