Mercedes míří do Česka. V Chebu postaví továrnu, zaměstná přes tisíc lidí
Značka Mercedes-Benz Trucks ze skupiny Daimler Truck plánuje otevřít nový závod v Chebu. Firma to oznámila v tiskové zprávě. Do projektu chce v následujících letech investovat stovky milionů eur.
Nový montážní a výrobní závod by měl mít kapacitu přibližně 25 tisíc vozů ročně a zaměstnat více než tisíc lidí. Pracovní místa mají vzniknout nejen ve výrobě, ale také v IT, kontrole kvality nebo údržbě.
Kdy bude hotovo?
Výstavba továrny v Karlovarském kraji by měla začít příští rok. Plný provoz by podnik mohl zahájit do roku 2030. Projekt ale ještě musí schválit příslušné úřady včetně chebského zastupitelstva.
Podle generálního ředitele Mercedes-Benz Trucks Achima Pucherta má nový závod posílit konkurenceschopnost firmy. Cílem je optimalizace nákladů a lepší řízení rostoucí složitosti výroby.
Společnost uvádí, že s rostoucím počtem variant vozidel je nutné zvýšit flexibilitu a odolnost výrobní sítě. Právě chebský závod má tuto síť doplnit. Lokalitu firma zvolila i kvůli výhodné poloze z hlediska logistiky a nákladů.
V Chebu se mají montovat vozy s dieselovým i alternativním pohonem. Lakované kabiny bude závod odebírat z německého Wörthu, který zůstane hlavním a největším výrobním centrem firmy.
Daimler Truck se na konci roku 2021 oddělil od koncernu Daimler a vstoupil na burzu. Původní koncern se následně přejmenoval na Mercedes-Benz, který si ponechal zhruba třetinový podíl v Daimler Truck.
