Továrna BYD v problémech. EU vyšetřuje Číňany kvůli dotacím

Evropská unie vyšetřuje, zda Čína neposkytla továrně čínské firmy na výrobu elektromobilů BYD v Maďarsku neoprávněné dotace. S odkazem na své zdroje o tom informuje web deníku Financial Times. Poznamenal přitom, že krok Bruselu je politicky velmi citlivý.

Evropská komise je v předběžné fázi vyšetřování zahraničních dotací pro továrnu BYD. Pokud Brusel zjistí, že čínská společnost využila nespravedlivou státní podporu, mohl by ji přinutit prodat některá aktiva, snížit kapacitu, vrátit dotaci nebo případně zaplatit pokutu za nedodržení předpisů, píše list.

Maďarský premiér Viktor Orbán přilákal do země v uplynulých letech čtvrtinu všech čínských investic směřujících do Evropy. Budapešť se zároveň postupně stala hlasitým kritikem EU, zejména poté, co Rusko v únoru 2022 zahájilo plnou invazi na Ukrajinu.

Unijní úřady Maďarsko o vyšetřování podle ministra pro Evropu Jánose Bóky neinformovaly. „Není to překvapivé - a je obecně známo, že jakákoli investice, která se uskuteční v Maďarsku, se velmi rychle objeví v hledáčku komise a ta se zdvojnásobenou pozorností sleduje každé rozhodnutí o státní podpoře, které se v Maďarsku uskuteční,“ citoval Bóku Financial Times.

