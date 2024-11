Názor: Feudální dvory 2.0. Oligarchie přebírá stát

Koncentrace bohatství a propojení ekonomické a politické moci v naší zemi je vysoké a v čase jednoznačně roste. Politika je především boj o vliv a nejsilnější pes na dvorku prostě má ze života víc. Poslední investigativa kolem Seznamu, antimonopolního úřadu a několika miliardářů ukázala střípek těchto procesů, píše David Ondráčka.

Jsme svědky silného převzetí státu (state capture) oligarchií. Děje se tak postupně, ale velmi cíleně a systematicky. Nejde o paranoiu, ale o střízlivé analytické zhodnocení růstu vlivu nejbohatších skupin, sofistikovaných mechanismů moci, zákulisí vlády, klíčových úřadů, regulátorů a bezpečnostních složek.

Koncentrace bohatství a propojení ekonomické a politické moci v naší zemi je vysoké a v čase jednoznačně roste. Politika je především boj o vliv a nejsilnější pes na dvorku prostě má ze života víc. Poslední investigativa kolem Seznamu, antimonopolního úřadu (ÚOHS) a několika miliardářů ukázala střípek těchto procesů. Měli bychom o tom mluvit víc a hlavně přemýšlet, co – a jestli vůbec – se s tím něco dá dělat.

Investigativa kolem Seznamu

Investigativní pátrání webu Page not Found a Respektu je výborná novinářská práce. Je na něm zajímavá řada věcí a patrně se ještě další aspekty celé kauzy budou rozkrývat. Pro mě je v této chvíli nejzajímavější tato část: „Na ÚOHS ležel na Seznam dlouho podnět a ten miliardář (asi Strnad) měl prý umět instituce přinutit, aby se jím začaly intenzivně zabývat, zařídily likvidační pokuty a donutily Seznam k rozdělení.“

To je dost silná věc. Můžete samozřejmě říct, jsou jde jen o obchodníky s deštěm, takoví chodí po Praze, vymýšlejí si a přehánějí, co všechno vědí a umí. Ale je to jen hra, anebo lze reálně zařídit, aby klíčový regulátor dal cíleně likvidační pokuty?

A na druhou stranu Seznam by kvůli své dominanci na mediálním a reklamním trhu určitě měl být v pochopitelném zájmu regulátora, který má hlídat férovou hospodářskou soutěž. A tady se schází premiér s majitelem Seznamu, šermuje se zprávami BIS, ÚOHS vydává nejasné tiskové zprávy, docela bizár.

Média jako štít i neziskovky

Je zřejmé, že média mají pořád ještě vliv na veřejné mínění a nastavování agendy, o čem se bude mluvit. Mění se to, doba je dynamická, sociální sítě tím výrazně hýbou, ale pořád tam vliv je. A politika jednoduše reaguje na to, o čem se mluví. Zároveň se všeobecně ví, že oligarchie postupně koupila všechna soukromá média. Někdy jako štít, někdy jako výkladní skříň pro vlastní legitimizaci, někdy jako zbraň. Ale rozhodně jako silný nástroj vlivu a silného hlasu k ovlivňování agendy.

Samozřejmě máme pluralitní prostředí, jsou tady kvalitní alternativní projekty, řada kvalitních novinářů odešla z velkých vydavatelství a publikuje na sebe. Řada menších mediálních projektů nějak přežívá, ale bez stabilních peněz to dlouhodobě dělat nejde. Vlastně fungují jako neziskovky (politické…), žádají o granty, bojují o každou korunu a o stabilitě a rozvoji si mohou nechat zdát.

Pamatuji si na jednu historku. Před lety jsem byl na jedné fundraisingové akci Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, na které se vybralo na menší nezávislé novinářské projekty dva miliony korun. Byl to úspěšný večer. Druhý den ohlásil Petr Kellner nákup CME, tedy televize Nova a Markíza, za 38 miliard korun. Tento kontrast ukazuje obrovskou sílu peněz, která určuje, kdo bude hlasitější a jaká témata budou ve veřejném prostoru víc rezonovat.

Feudální dvory dnešní oligarchie

Oligarchové nejsou z mé zkušenosti žádní supergéniové, jak nám ukazují jejich PR profily a fanoušci. Jsou to tvrdí a schopní byznysmeni, kteří měli historické štěstí. Byli u privatizace státního majetku nebo u výhodných transferů, dokázali využít příležitosti, která se jim otevřela.

Cíleně kolem sebe vytvářejí jakési feudální dvory podobné těm ve středověku. Mají své ekonomické poradce, právníky, bezpečnostní experty, marketéry, zákulisní spindoktory a další lidi, kteří jim pomáhají udržet moc a soukromí. Dokáží najít spoustu „užitečných idiotů“, kteří je obhajují a pomáhají jim legitimizovat jejich postupy.

Mají své kluby, školy, straní se „obyčejným“ lidem, většinou jimi spíš pohrdají. Je přirozené, že lidé mají chuť se lísat ke kapitálu, tak to bylo vždy. Pro mnohé je sen dostat se ke dvoru, podobně jako ve středověku.

A pak nám vznikají příběhy jako ten, kdy si Zdeněk Bakala přes privatizaci OKD převzal Ostravsko (dodnes vlastní prakticky všechny rozvojové pozemky na Karvinsku). A fakticky si zprivatizoval na konci života i Václava Havla, aby se ohřál na jeho osobnosti a odkazu, a kupoval média.

Oligarchie má ráda tiché dohody a status quo

Občas tady panuje představa, že mezi oligarchy probíhají tvrdé souboje a permanentní konkurence. Tak to ve většině situací není. Ve skutečnosti existuje jakási tichá dohoda o rozdělení sfér vlivu a udržování současného stavu a majetku. Minimálně v určitých sektorech a byznysech jsou karty rozdané a přesuny mezi nimi fungují kontrolovaně.

Ano, jsou výjimky, kdy střety mohou nastat, ale nikdo nechce otevřenou válku. Příklad střetu může být, když Andrej Babiš prodával Mafru, nebo kolem Net4Gas, ale většinou jde spíše o epizodní historky, nemění podstatu.

Důležitý aspekt je udržet ÚHOS neúčinný a slabý, protože hlídaný oligopol je ideální stav. Monopol je příliš viditelný a vytváří veřejný protitlak, ale dobře hlídaný oligopol je méně nápadný a výhodnější. A samozřejmě držet i státní zastupitelství a trestní justici, ať se nestará o největší byznys.

Babiš má přece stejný zájem

Vstup Babiše do politiky oligarchii lehce vyděsil. Začali proto rychle kupovat svá média jako štít, doplňovat vlastní dvory, hledat spojence mezi politiky, financovat strany. Ale nakonec zjistili, že se s ním dá domluvit úplně stejně jako s předchozími vládami. On o změnách jen mluví, je jeden z nich a má přece stejný zájem. Takže pohoda a nic nehrozí.

A současná Fialova vláda vyslala jasný signál, že měnit nic zásadního nechce, zájmů nejbohatší vrstvy se nedotkne. Naopak dělá kroky, které jim jdou na ruku, na růstu jejich majetku v posledních letech to je vidět.