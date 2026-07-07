První generace českých ekofarmářů předává hospodářství svým nástupcům
Před třiceti lety patřily mezi průkopníky českého ekologického zemědělství. Dnes řada z prvních ekofarem stojí před další důležitou etapou svého vývoje – předáváním hospodářství další generaci. Mezigenerační výměna se tak stává jedním z klíčových témat, která budou v následujících letech ovlivňovat budoucnost ekologického zemědělství v České republice.
První ekologické farmy začaly v tuzemsku vznikat již v devadesátých letech jako odvážné projekty několika nadšených rodin. Za tři desetiletí se staly stabilní součástí tuzemského zemědělství a každá 8. farma již v ČR hospodaří ekologicky. Tyto často rodinné podniky vedle produkce biopotravin pečují o krajinu, vytvářejí pracovní místa na venkově a často rozvíjejí také vlastní zpracování produkce, agroturistiku či přímý prodej zákazníkům. Stejně jako ostatní zemědělci však čelí rostoucím nákladům, proměnlivému počasí i stále větším nárokům trhu. O to důležitější je pro ně zajistit kontinuitu hospodaření a úspěšně předat hospodářství další generaci.
Předání ekofarmy neznamená pouze převod majetku či změnu ve vedení. Jde také zejména o předávání zkušeností, vztahu k půdě, hodnot, na kterých ekologické zemědělství stojí, a dlouhodobé vize, na níž bylo hospodářství po desítky let budováno.
Ekologické zemědělství je v mnoha ohledech specifické. Výsledky práce farmářů se nikdy neprojeví během jedné sezóny, ale až v horizontu let. Budování zdravé půdy, péče o pastviny nebo rozvoj vlastních chovů a sadů vyžadují dlouhodobou perspektivu. Právě proto hraje kontinuita mezi generacemi v ekologickém hospodaření mimořádně důležitou roli.
Mladší generace současně přináší do rodinných podniků nové impulzy. Vedle moderních technologií a digitálních nástrojů jde například o větší důraz na zpracování vlastních produktů, přímý kontakt se zákazníky, marketing nebo rozvoj doplňkových aktivit. Mnohé farmy tak rozšiřují své podnikání nad rámec prvovýroby a hledají nové zdroje příjmů, které jim pomáhají lépe zvládat rostoucí náklady, výkyvy počasí i proměnlivou situaci na trhu.
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Kašperské Hory mají zhruba patnáct set obyvatel, přesto v nich najdete fine dining světové úrovně. Tamější restauraci Nebespán nově vede francouzský michelinský šéfkuchař Tony Malherbe. Za jeho kuchařským uměním se vyplatí jet třeba přes půl republiky. Nebespán ale zdaleka není jenom o perfektní gastronomii. Je to divoký podnikatelský příběh o (příliš) romantických snech, dluzích, lidských dramatech a odvaze ukázat, že i v drsných podmínkách Šumavy se dá vybudovat restaurace světové úrovně.
Mladí lidé míří do ekologického zemědělství dvakrát častěji
Že mezigenerační obnova není jen českým, ale celoevropským tématem, potvrzují i aktuální data. V rámci EU je mladých farmářů do 40 let mezi ekologickými zemědělci 21 procent, zatímco v konvenčním zemědělství je to jen 10 procent. Ekologické zemědělství tak láká mladé lidi zhruba dvakrát častěji než konvenční provozy.
Aby se mladí lidé mohli v oboru skutečně prosadit, potřebují především přístup k půdě, stabilní příjem, finanční podporu a dostupné poradenství a know-how.
Dny otevřených dveří na ekofarmách
Jak taková mezigenerační výměna vypadá v praxi, budou moci zájemci poznat během dnů otevřených dveří na vybraných českých ekofarmách, kde se propojuje zkušenost zakladatelů s energií nastupující generace. Již 11. července například otevře své brány Ekofarma Šumava rodiny Lehockých. Akce připomene 30 let ekologického hospodaření a zapojení tří generací rodiny do rozvoje ekofarmy. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky hospodářství, ukázku stříhání šumavských ovcí, farmářský trh, program pro děti i ochutnávky biopotravin z vlastní produkce. Ekofarma hospodaří na Šumavě od roku 1996 a patří mezi příklady rodinných ekologických podniků, které rozvíjejí své hospodaření napříč generacemi.
Další den otevřených dveří se uskuteční 25. července na Dvoře Vacenovice v rámci akce s názvem BIOFEST „Zažijte ekologické zemědělství a biopotraviny všemi smysly“. Program představí nejen principy ekologického hospodaření a produkci biopotravin, ale také aktivity zaměřené na obnovu původní krajiny, péči o přírodní dědictví regionu a podporu folklorních tradic.
Třetí významnou příležitostí bude den otevřených dveří na Ekofarmě Javorník, který se uskuteční v sobotu 5. září 2026 od 10 do 16:30 hodin v areálu farmy ve Štítné nad Vláří. Ekofarma Javorník hospodaří od roku 1996 v systému ekologického zemědělství na více než 1 600 ha půdy v podhorské oblasti CHKO Bílé Karpaty. Za tři desetiletí vybudovala jeden z nejkomplexnějších biofarmářských celků v České republice – od pole a louky přes stáj, mlékárnu a bourárnu až po vlastní pekárnu, sad a farmářskou prodejnu. Vše pod jednou střechou, vše v bio kvalitě, vše s hlubokým respektem k půdě, vodě a krajině, kterou spravuje. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout kompletní cyklus ekologického hospodaření na jednom místě a na vlastní oči vidět, jak vypadá tři dekády odpovědného hospodaření v srdci Bílých Karpat.
Kalendář všech akcí naleznete na webu PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců www.pro-bio.cz. Jejich cílem je veřejnosti přiblížit nejen principy ekologického zemědělství, ale především příběhy rodin, které se rozhodly spojit svůj život s hospodařením v souladu s přírodou.
V době, kdy zemědělství čelí klimatickým změnám, ekonomickým tlakům i nedostatku mladých lidí v oboru, představují úspěšné rodinné ekofarmy inspiraci pro celý sektor. Ukazují, že hospodaření založené na respektu ke krajině může být životaschopné i po třech desetiletích a má potenciál pokračovat i v rukou nové generace farmářů, která na farmách vyrůstala a nyní přebírá odpovědnost za jejich budoucnost.
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Jaká loga se používají k označení biopotravin?
Národní značení
Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že poslední úpravu tohoto výrobku – ať už výrobu, zpracování, či balení – provedl subjekt certifikovaný českou kontrolní organizací. Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.
Evropské značení
Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.
Více informací najdete na https://myjsmebio.gov.cz/.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.