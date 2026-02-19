Krize na kolejích: Německý lídr propouští tisíce, dopad může pocítit i Česko

Německý železniční nákladní dopravce DB Cargo plánuje do roku 2030 zrušit zhruba 6200 pracovních míst, tedy téměř polovinu současných pozic v zemi. Agentuře DPA to potvrdil nový šéf společnosti Bernhard Osburg. Opatření se mají dotknout prakticky všech oddělení – od řízení a dispečinku přes plánování, administrativu a prodej až po IT.
DB Cargo, které zaměstnává přibližně 14 tisíc lidí na plný úvazek, se s problémy potýká už několik let. Podle Osburga firma loni vykázala provozní ztrátu v dvouciferné částce v řádu milionů eur. Masivní propouštění je součástí restrukturalizačního plánu, jehož cílem je vrátit podnik do zisku. Odborový svaz EVG už oznámil, že bude bojovat o zachování každého pracovního místa.
DB Cargo je součástí státní skupiny Deutsche Bahn, která celkem zaměstnává asi 220 tisíc lidí. Pokud to bude možné, mají propuštění zaměstnanci dostat nabídku práce v jiných částech koncernu. Firma je však pod tlakem i ze strany Evropské komise, která požaduje omezení státní podpory. DB Cargo proto musí do konce letošního roku vykázat zisk, protože mateřská společnost už nemůže dlouhodobě krýt ztráty nákladní divize.
Skupina TTC kupuje Ayudate. Posiluje v zabezpečení vlaků ETCS
Česká technologická a realitní skupina TTC dokončila akvizici tuzemské konzultační a projektové společnosti Ayudate. Prostřednictvím firmy TTC HOLDING získala ve společnosti stoprocentní podíl. Hodnotu transakce strany nezveřejnily.
Železniční nákladní doprava je silně závislá na průmyslu a energetice. Propad průmyslové výroby v Evropě se tak přímo promítá do nižších přepravních objemů. V Německu se po železnici denně přepraví zhruba milion tun zboží. Ačkoli je DB Cargo stále lídrem trhu, konkurence podle agentury Reuters drží dohromady už asi 60 procent trhu.
Dění v Německu může mít význam i pro Česko. DB Cargo je mateřskou společností ostravské DB Cargo Czechia. Český železniční trh navíc podobné otřesy zná – dominantní ČD Cargo prošlo transformací už v roce 2025 a loni firmu opustilo více než 1200 zaměstnanců. Vývoj u německého lídra tak může být dalším signálem, že evropská nákladní železnice prochází hlubokou proměnou.
České dráhy nakoupí nové vlaky za osm miliard, mají jezdit až 230 za hodinu
Jeffrey Epstein se opakovaně snažil zprostředkovat osobní setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Vyplývá to z databáze více než 3,5 milionu souborů patřících zesnulému odsouzenému finančníkovi, jejichž zveřejnění rozvířilo mezinárodní politiku i byznys.
Podle e-mailu z října 2014 byl Putin připraven Epsteina přijmout, píše agentura Bloomberg. „Mluvil jsem s Putinem. Velmi rád by vás přijal a vyslechl si vaše vysvětlení finančních trhů 21. století,“ napsal zprostředkovatel, jehož jméno americké ministerstvo spravedlnosti začernilo. Epstein zprávu přeposlal právničce Kathy Ruemmlerové a požádal ji o radu. Ta mu doporučila, aby cestu „prozatím“ neuskutečnil, což Epstein akceptoval.
Opatrnost přicházela krátce po anexi Krymu Ruskem a zavedení sankcí ze strany Spojených států a Evropské unie. Přesto Epsteinův zájem o Rusko nepolevil. Dokumenty ukazují na dlouhodobou snahu získat osobní schůzku s Putinem, jehož jméno se v databázi objevuje přibližně tisíckrát.
Nakonec se však podle dostupných informací setkání neuskutečnilo. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že si není vědom žádného setkání Putina s Epsteinem, a neobjevily se ani důkazy, které by takové jednání potvrzovaly.
Porošenko: Putin chce obnovit Sovětský svaz. Trump to nechápe
Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko varuje před podceňováním Vladimira Putina a kritizuje směr současných mírových jednání o válce na Ukrajině. V rozhovoru pro server Politico uvedl, že každý, kdo s ruským prezidentem vyjednává, by měl mít na paměti dvě zásady: nikdy mu nevěřit a začít jednat pouze z pozice síly.
Epstein už v roce 2013 oslovil tehdejšího generálního tajemníka Rady Evropy a bývalého norského premiéra Thorbjørna Jaglanda, který se měl s Putinem setkat v Soči. Epstein chtěl ruskému prezidentovi představit myšlenku „sofistikované ruské verze bitcoinu“ a navrhoval model zabezpečení investic. Jagland se s Putinem skutečně setkal, ale z dokumentů nevyplývá, že by Epstein schůzku získal.
V další komunikaci Epstein uvedl, že Putina nikdy osobně nepotkal. V roce 2015 například tvrdil, že odmítl nabídku na setkání během petrohradského ekonomického fóra, protože požadoval delší a soukromé jednání.
Dokumenty rovněž naznačují, že Epstein udržoval kontakty s ruskými představiteli a usiloval o ruská víza. V roce 2018 mu bylo vydáno tříleté obchodní vízum. Není však jasné, kolikrát Rusko skutečně navštívil.
„Všichni vědí, že to dělá.“ Trumpův údajný telefonát o Epsteinovi vyplul na povrch
Bývalý policejní šéf na Floridě sdělil Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI), že mu Donald Trump v roce 2006 po telefonu řekl, že o chování Jeffreyho Epsteina všichni vědí. O dokumentu FBI, který je součástí milionů stran nově odtajněných spisů zesnulého sexuálního delikventa, informovaly agentura Reuters či server stanice BBC. Podle nich vyvolá další vážné otázky ohledně tvrzení současného prezidenta USA, že o Epsteinových zločinech tehdy nic nevěděl.
Po zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA v roce 2016 se Epstein podle dokumentů snažil vystupovat jako prostředník, který dokáže ruským představitelům vysvětlit nový styl americké politiky. Tvrdil například, že radil tehdejšímu ruskému velvyslanci při OSN Vitaliji Čurkinovi, jak s Trumpem jednat.
Podle spisů měl také pravidelný kontakt se Sergejem Beljakovem, bývalým náměstkem ruského ministra hospodářství a absolventem bezpečnostní služby FSB. V jiné zprávě z roku 2015 se Epstein chlubil, že má kontakty ve FSB, které využil poté, co čelil údajné hrozbě vydírání.
Norská policie tento měsíc zahájila vyšetřování Thorbjørna Jaglanda kvůli jeho vazbám na Epsteina. Jagland prostřednictvím svého právníka uvedl, že s úřady plně spolupracuje a veškerá obvinění odmítá.
Rozhovor s Putinem? Uvidíme, řekl americký novinář Carlson, který si chodí po Moskvě
Od další úpravy stavebního zákona si vláda slibuje výrazné zrychlení povolovacích procesů a podporu bytové výstavby i infrastruktury. Odborníci z realitního a stavebního trhu novelu většinou vítají, upozorňují ale i na body, které vyvolávají rozpaky.
Hlavní ambicí změn stavebního zákona je zkrátit dobu povolování staveb, která v Česku patří k nejdelším v Evropě. Pomoci mají především pevně stanovené lhůty pro rozhodování úřadů, omezení řetězení odvolání i koncentrace námitek do dřívějších fází řízení. Novela také slučuje některé povolovací kroky do jednoho procesu, což má snížit administrativní zátěž a zabránit opakování stejných úkonů.
U strategických staveb, například dopravních či energetických, se navíc počítá se speciálními zrychlenými režimy.
„Evropa dnes říká velmi jasně to, co Asociace developerů v Česku dlouhodobě upozorňuje: bez zrychlení povolování a bez větší výstavby nebude dostupné bydlení. Schválení nového stavebního zákona je proto krok správným směrem,“ říká ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.
Brno roste do výšky: Crestyl odhalil projekt, který přepíše centrum města
Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.
Významnou novinkou je rozšíření okruhu staveb považovaných za projekty ve veřejném zájmu. Týkat se to má hlavně větších bytových projektů a staveb pro hromadné bydlení. Ty by měly získat přednostní projednání, vyšší právní jistotu a omezený počet odvolání. Cílem je urychlit nejen výstavbu bytů, ale i související infrastrukturu jako jsou školy, silnice nebo technické sítě.
Právě tuto změnu kvituje hodně aktérů realitního trhu. „Z našeho pohledu novela obsahuje řadu opatření, která mají jednoznačný potenciál výrazně zjednodušit a urychlit povolovací procesy nejen pro bytové stavby, ale i pro infrastrukturu a další potřebné projekty. V loňském roce bylo v Česku vydáno nejméně stavebních povolení za více než čtvrt století. To se v následujících letech negativně projeví napříč celým stavebnictvím,“ dodává Michaela Váňová, generální ředitelka společnosti Central Group.
Pražské byty dál zdražují: metr už stojí 176 tisíc, rekordní prodeje pokračují
Pražské byty v developerských projektech se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku prodávaly v průměru za 176 600 korun za metr čtvereční. Jejich cena mezičtvrtletně vzrostla o 2,9 procenta. Mírný pokles cen byl oproti třetímu čtvrtletí zaznamenán pouze v Praze 10, kde nové byty zlevnily o 0,6 procenta. Vyplývá to z dat Develop Indexu od technologicky-poradenské společnosti Deloitte.
Klíčovým principem má být integrace rozhodování do jednoho řízení a posílení modelu, kdy investor komunikuje hlavně s jedním úřadem. Dotčené instituce, například z oblasti životního prostředí, dopravy či památkové péče, se mají zapojovat přímo uvnitř procesu, nikoli přes samostatná závazná stanoviska. To má omezit situace, kdy se projekt opakovaně vrací mezi úřady k doplnění nebo přezkumu, což dnes patří k hlavním důvodům mnohaletých průtahů.
„Proces přípravy a povolování staveb je nepřehledný a překombinovaný. Takový stav nemůže vyhovovat nikomu, kdo má zájem na reálném rozvoji země. Novela je proto podle nás nezbytná. Zároveň je důležité, aby se její přijetí zbytečně neprotahovalo obstrukcemi a aby její potenciál nesnížily příliš kreativní pozměňovací návrhy,“ dodává Váňová.
Dům za 70 milionů, byt za 39: Luxus, který přepisuje ceny v Česku. Podívejte se, jak vypadá uvnitř
Novela reaguje i na kritiku přílišné centralizace stavební správy. Počítá s posílením takzvaného smíšeného modelu. Stavební úřady mají zůstat na obcích, zatímco u velkých a složitých projektů se víc zapojí specializované orgány.
Důraz se klade i na zachování místní dostupnosti úřední agendy pro občany a investory. Podle zastánců jde o kompromis mezi vyšší efektivitou systému a využitím zkušeností lokálních úřadů. Obce zároveň mají získat silnější pravomoci v územním plánování, včetně rychlejších nástrojů pro pořizování a změny plánů. To jim má umožnit pružněji reagovat na rozvoj území i investiční příležitosti.
Slovenský developer postaví na pražském Žižkově tisícovku bytů
Na pražském Žižkově vyroste nová čtvrť za 11,5 miliardy korun. Více než tisícovku bytů na brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov postaví developerská skupina Cresco Real Estate ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company.
Další změny míří i na samotnou přípravu staveb, konkrétně na zjednodušení projektové dokumentace. Novela počítá s redukcí jednotlivých stupňů dokumentace, jasnějším vymezením požadavků na její obsah a také s omezením duplicit mezi územním a stavebním řízením. Cílem je snížit nejen administrativní zátěž, ale i celkové náklady a čas potřebný pro přípravu stavebních projektů.
Právě tyto změny, které má novela přinést, považuje ČKAIT za jeden z klíčových problémů. Komora kritizuje zejména zjednodušenou projektovou dokumentaci, která je co do rozsahu stejná pro všechny kategorie staveb. To je v přímém rozporu s odbornými připomínkami a stanovisky, které Komora zpracovala a legislativcům opakovaně poskytla.
Důsledek je podle ČKAIT zřejmý: nejen pro dotčené orgány, ale ani pro stavební úřady není takto obecně zpracovaná dokumentace (urbanistické, základní architektonické a technické řešení záměru umožňující posouzení jeho mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti a vlivů na území a životní prostředí) dostatečná. Tím dochází ke zpožďování a především k prodražování staveb již ve fázi projektové přípravy.
Pro jisté dosažení potřebného cíle je tak podle Komory nezbytné postupovat opačně: nejprve zpracovat podrobnou dokumentaci pro provádění stavby a z ní následně zpětně vyčlenit zjednodušenou dokumentaci pro povolení záměru.
150 milionů za veřejný prostor. Dánové přetvoří konec Pařížské ulice
Jedno z nejcennějších míst v centru Prahy čeká proměna. Mezinárodní soutěž RaumScape s rekordní účastí 197 ateliérů vyhrálo dánské studio ADEPT, které navrhne nové náměstí před hotelem Fairmont Golden Prague. Projekt za 150 milionů korun zaplatí soukromý investor.
