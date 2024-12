ČD Cargo bude propouštět

Největší nákladní železniční dopravce ČD Cargo propustí v příštích měsících 420 zaměstnanců. Důvodem je podle firmy pokles trhu, zejména v přepravě uhlí nebo dřeva. Uvedl to server Zdopravy.cz. Propouštění se bude týkat více profesí v provozu, od strojvedoucích po posunovače. ČD Cargo je dceřinou společností Českých drah (ČD). Podle webu zaměstnává téměř 7000 lidí.

Vedení firmy o plánovaných krocích informovalo odboráře, aktuálně jednají o konkrétních pozicích a místech, které budou zrušeny. Propuštění zaměstnanci by mohli najít uplatnění třeba u mateřských Českých drah. „Nákladní železniční doprava celkově klesá a my na to musíme reagovat co nejdříve, abychom v budoucnu nečelili větším problémům. Jsou to opatření, jak udržet firmu dlouhodobě silnou. Chceme se vyhnout negativnímu scénáři velkých dopravců v Evropě,“ řekl serveru předseda představenstva Tomáš Tóth. Bývalí národní dopravci v okolních zemích zažívají v posledních letech propad do hlubokých ztrát.

Přeprava po železnici skomírá

Objem přepraveného zboží v tunách na železnici dlouhodobě klesá. Patrné je to především u takzvaných těžkých komodit, jako je uhlí. „Ještě v roce 2010 jsme vozili 20 milionů tun energetického uhlí. V roce 2022, kdy poptávka po uhlí kvůli energetické krizi prudce stoupla, na 12 milionů tun. Letos nedosáhneme ani sedmi milionů tun. Dlouhodobě pak nelze s touto komoditou počítat vůbec, protože dochází k odklonu od využití fosilních paliv v energetice a teplárenství,“ uvedl Tóth. Firma současně čelí propadu objemů přeprav kvůli odstavené huti Liberty Ostrava, skončila také kůrovcová kalamita.

Firma ČD Cargo za první pololetí vykázala zisk před zdaněním 240 milionů korun. Meziroční pokles vysvětluje významným snížením přepravních objemů a tržeb na českém dopravním trhu. Na něm výkony poklesly o téměř 3,5 milionu tun.

