Korejci potvrdili plán Dukovan. První reaktor má být hotový v roce 2036
Přípravy nových jaderných bloků v Dukovanech pokračují podle plánu. Češi s Korejci po roce od podpisu smlouvy řeší harmonogram, zapojení domácích firem i širší spolupráci v obchodu, investicích a technologiích.
Příprava nových jaderných bloků v Dukovanech pokračuje podle stanoveného harmonogramu. Po jednání česko-korejského řídícího výboru pro výstavbu nových bloků, jehož se zúčastnili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a jeho korejský protějšek Kim Čung-Kwan, to oznámilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Kromě stavu projektu oba ministři jednali také o posílení obchodu, investic či spolupráce v high-tech technologiích.
Jednání na MPO se uskutečnilo rok po podepsání smlouvy na nové bloky v Dukovanech. Ty má postavit korejská společnost KHNP, která zvítězila v tendru. Náklady na vybudování dvou nových jaderných bloků mají být při cenách z loňského roku 407 miliard korun za oba bloky. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Stavba prvního bloku by měla začít v roce 2029.
Plzeňská Škoda JS se zapojí do globálního dodavatelského řetězce malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR. Britská společnost si ji vybrala jako jednoho ze dvou dodavatelů klíčových komponent jaderného ostrova, včetně tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu.
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Zprávy z firem
Plzeňská Škoda JS se zapojí do globálního dodavatelského řetězce malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR. Britská společnost si ji vybrala jako jednoho ze dvou dodavatelů klíčových komponent jaderného ostrova, včetně tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu.
Důraz na dodržování harmonogramu
„Vítám otevřenou a kritickou diskusi, která pomůže snížit potenciální rizika a minimalizuje dopady na harmonogram i rozpočet. S korejskými partnery i na MPO intenzivně pracujeme také na dalším zapojení českých firem, snažíme se pro to vytvářet co nejlepší podmínky. Že se to daří, potvrzuje i nový kontrakt mezi Energoprojektem Praha a KEPCO E&C,“ řekl Havlíček.
Dodržování dohodnutého harmonogramu potvrdil také korejský ministr. „Efektivní spolupráce mezi vládami Korejské a České republiky i našimi průmysly napříč sektory považujeme za velmi významnou a přínosnou pro obě země,“ podotkl Kim.
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Názory
Viktoru Orbánovi nelze upřít jedno – jeho neúspěšnou snahu o další vítězství v maďarských parlamentních volbách sledovali i daleko za hranicemi nevelké středoevropské země. Také nový premiér Péter Magyar ale bude poutat hodně pozornosti. V Bruselu i Moskvě už začali bedlivě zkoumat snahu jeho vlády o diverzifikaci energetických zdrojů a hlavně to, do jaké míry bude Maďarsko dál odebírat ruské suroviny.
Česko-korejské robotické centrum
Součástí dnešních jednání byla podle MPO také posilující spolupráce obou zemí v nejaderných oblastech, jako jsou obchod, investice či věda, výzkum a inovace. Korejský ministr při dvoudenní návštěvě Česka také jednal s vedením ČVUT, na této technické vysoké škole si rovněž prohlédl prostory pro budoucí česko-korejské robotické centrum.
Další jednání by mohla pokračovat na podzim. MPO uvedlo, že by se v tomto období mohla uskutečnit pracovní cesta Havlíčka do Koreje.
Korejská republika patří mezi tři největší obchodní partnery České republiky v Asii a v současné době je třetím nejdůležitějším mimoevropským ekonomickým partnerem ČR. Za rok 2025 dosáhl zahraniční obchod mezi oběma zeměmi rekordních 5,9 miliardy dolarů (téměř 125 miliard korun) s výrazným nárůstem na straně českého exportu. Roste také zájem korejských turistů o Česko. Loni šlo o 274 tisíc návštěvníků, což znamenalo meziroční nárůst o sedm procent.
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