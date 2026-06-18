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newstream.cz Zprávy z firem Korejci potvrdili plán Dukovan. První reaktor má být hotový v roce 2036

Korejci potvrdili plán Dukovan. První reaktor má být hotový v roce 2036

Jaderná elektrárna Dukovany
iStock
ČTK
ČTK

Přípravy nových jaderných bloků v Dukovanech pokračují podle plánu. Češi s Korejci po roce od podpisu smlouvy řeší harmonogram, zapojení domácích firem i širší spolupráci v obchodu, investicích a technologiích.

Příprava nových jaderných bloků v Dukovanech pokračuje podle stanoveného harmonogramu. Po jednání česko-korejského řídícího výboru pro výstavbu nových bloků, jehož se zúčastnili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a jeho korejský protějšek Kim Čung-Kwan, to oznámilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Kromě stavu projektu oba ministři jednali také o posílení obchodu, investic či spolupráce v high-tech technologiích.

Jednání na MPO se uskutečnilo rok po podepsání smlouvy na nové bloky v Dukovanech. Ty má postavit korejská společnost KHNP, která zvítězila v tendru. Náklady na vybudování dvou nových jaderných bloků mají být při cenách z loňského roku 407 miliard korun za oba bloky. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Stavba prvního bloku by měla začít v roce 2029.

Tlaková nádoba reaktoru

Zásadní posun. Škoda JS bude pro Rolls-Royce vyrábět klíčové části malých jaderných reaktorů

Zprávy z firem

Plzeňská Škoda JS se zapojí do globálního dodavatelského řetězce malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR. Britská společnost si ji vybrala jako jednoho ze dvou dodavatelů klíčových komponent jaderného ostrova, včetně tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu.

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Důraz na dodržování harmonogramu

„Vítám otevřenou a kritickou diskusi, která pomůže snížit potenciální rizika a minimalizuje dopady na harmonogram i rozpočet. S korejskými partnery i na MPO intenzivně pracujeme také na dalším zapojení českých firem, snažíme se pro to vytvářet co nejlepší podmínky. Že se to daří, potvrzuje i nový kontrakt mezi Energoprojektem Praha a KEPCO E&C,“ řekl Havlíček.

Dodržování dohodnutého harmonogramu potvrdil také korejský ministr. „Efektivní spolupráce mezi vládami Korejské a České republiky i našimi průmysly napříč sektory považujeme za velmi významnou a přínosnou pro obě země,“ podotkl Kim.

Magyar může změnit evropskou debatu o ruských energiích. Méně neznamená vůbec, zní z Budapešti

Názory

Viktoru Orbánovi nelze upřít jedno – jeho neúspěšnou snahu o další vítězství v maďarských parlamentních volbách sledovali i daleko za hranicemi nevelké středoevropské země. Také nový premiér Péter Magyar ale bude poutat hodně pozornosti. V Bruselu i Moskvě už začali bedlivě zkoumat snahu jeho vlády o diverzifikaci energetických zdrojů a hlavně to, do jaké míry bude Maďarsko dál odebírat ruské suroviny.

Jan Žižka

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Česko-korejské robotické centrum

Součástí dnešních jednání byla podle MPO také posilující spolupráce obou zemí v nejaderných oblastech, jako jsou obchod, investice či věda, výzkum a inovace. Korejský ministr při dvoudenní návštěvě Česka také jednal s vedením ČVUT, na této technické vysoké škole si rovněž prohlédl prostory pro budoucí česko-korejské robotické centrum.

Další jednání by mohla pokračovat na podzim. MPO uvedlo, že by se v tomto období mohla uskutečnit pracovní cesta Havlíčka do Koreje.

Korejská republika patří mezi tři největší obchodní partnery České republiky v Asii a v současné době je třetím nejdůležitějším mimoevropským ekonomickým partnerem ČR. Za rok 2025 dosáhl zahraniční obchod mezi oběma zeměmi rekordních 5,9 miliardy dolarů (téměř 125 miliard korun) s výrazným nárůstem na straně českého exportu. Roste také zájem korejských turistů o Česko. Loni šlo o 274 tisíc návštěvníků, což znamenalo meziroční nárůst o sedm procent.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Firmy ze Strnadovy CSG získaly prestižní zakázku od FBI za 1,7 miliardy

Firmy ze Strnadovy CSG získaly prestižní zakázku od FBI za 1,7 miliardy
CSG, užito se svolením
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Firmy Federal a Remington Ammunition ze skupiny CSG získaly prestižní zakázku pro FBI za 77,4 milionu dolarů. Americkému úřadu dodají puškovou munici, dodávky mají začít v roce 2026.

Společnosti Federal a Remington Ammunition, které patří do americké The Kinetic Group ze skupiny CSG, získaly kontrakt od amerického Federálního úřadu pro vyšetřování. Zakázka na dodávky puškové munice pro FBI má hodnotu 77,4 milionu dolarů, tedy zhruba 1,7 miliardy korun.

Podle The Kinetic Group jde o jeden z největších kontraktů pro bezpečnostní složky v její historii. Dodávky mají začít v roce 2026.

Vladyslav Belbas and Pavel Čechal

CSG posiluje spolupráci s Ukrajinou. AviaNera bude s Ukrainian Armor řešit motory pro střely a drony

Zprávy z firem

Společnost AviaNera Technologies ze skupiny CSG uzavřela strategické partnerství s ukrajinskou firmou Ukrainian Armor. Dohoda se týká vývoje a dodávek pohonných jednotek pro ukrajinské řízené střely a bezpilotní systémy.

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Výhradní dodavatel

Federal byl vybrán jako výhradní dodavatel ve všech čtyřech poptávaných kategoriích puškové munice. Jde o služební munici, výcvikovou munici se sníženým obsahem olova a dva typy takzvané frangible munice, která se při zásahu tvrdého povrchu rozpadá a snižuje riziko odrazu střel. Remington se s využitím technologií HEVI zapojí do dodávek v jedné z těchto kategorií.

„Je to pro naši společnost obrovská čest. Všechny naše značky si této příležitosti velmi váží a těší se, že budou pro FBI vyrábět a dodávat munici,“ uvedl generální ředitel The Kinetic Group Jason Vanderbrink. Dodal, že jde o jeden z nejprestižnějších kontraktů, jaké společnost ve své historii získala.

Federal bude FBI dodávat mimo jiné služební náboje 5,56 mm Premium Tactical Bonded a výcvikovou munici 5,56 mm Modified Jacketed Soft Point se sníženým obsahem olova. Remington má dodat bezolovnaté náboje 5,56 mm Disintegrator s technologií práškového kovového jádra od HEVI. Federal zároveň uspěl i s bezplášťovou frangible municí 5,56 mm Ervin BallistiClean RHT.

The Kinetic Group zastřešuje muniční značky Federal, Remington, CCI, Speer a HEVI-Shot. Součástí skupiny CSG českého podnikatele Michala Strnada se stala v roce 2024.

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OBRAZEM: Nová atrakce v Českém ráji. Pivovar Rohozec se otevře turistům

Pivovar Rohozec
ČTK
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Pivovar Rohozec chce být víc než jen místem, kde se vaří pivo. V létě se otevře turistům Českého ráje, nabídne pravidelné exkurze do výroby, nové pivní speciály i akce pro návštěvníky.

Pivovar Rohozec v Turnově na Semilsku chce vedle výroby piva víc sázet také na turistiku. Nejmenší z průmyslových pivovarů v Libereckém kraji se chce stát výraznější součástí nabídky Českého ráje a přilákat návštěvníky nejen na pivo a kulturní akce, ale také přímo do výroby.

Od července proto pivovar zavede pravidelné sobotní exkurze. Každou sobotu nabídne tři prohlídky, každou až pro 25 lidí. Novinářům to řekl obchodní a ekonomický ředitel pivovaru Petr Hadl.

12 fotografií v galerii

Rohozec leží v srdci Českého ráje, jedné z dlouhodobě nejvyhledávanějších turistických oblastí v Česku. Region ročně navštíví přes milion lidí. Převládají domácí turisté, přijíždějí ale také hosté z Polska a Německa. Podle statistik Sdružení Český ráj návštěvnost oblasti dál roste.

Koncerty i festival

Nejvíc lidí loni mířilo do Prachovských skal, vysokou návštěvnost měly také Trosky, Staré Hrady, zámek Sychrov, hrad Kost, Bozkovské dolomitové jeskyně, hrad Valdštejn nebo Muzeum Českého ráje v Turnově.

Dosud pivovar nabízel exkurze hlavně po předchozím objednání. „Lidi viděli na webových stránkách, kolik je obsazeno míst z těch 25, a když místo nebylo, tak se na exkurzi nedostali. My jsme se rozhodli, že od července to bude tak, že každou sobotu budou tři otevřené termíny,“ uvedl Hadl. Zájemci tak podle něj budou moci dorazit i bez předchozí rezervace.

Na léto pivovar připravuje také několik koncertů a dalších akcí. V plánu je například Food & Beer Festival nebo pátý ročník orientační jízdy historických vozidel.

Jaký je nejlepší český lahváč? Pivní souboj je rozhodnut

Enjoy

Absolutním šampionem 34. ročníku soutěže lahvových piv Zlatý pohár Pivex 2026 se stal Zubr Grand. Pivovar Zubr získal titul znovu po roční pauze, kdy jej loni získal Velkopopovický kozel 11, předtím měl osmiletou řadu titulů. Zubr Grand zvítězil také v kategorii světlých ležáků. Zároveň s hlavní soutěží se uskutečnil i 12. ročník soutěže sudových piv Zlatý soudek Pivex a minisoudek Pivex. Pořadatelé výsledky soutěží vyhlásili na Galavečeru pivovarníků a sladovníků na brněnském výstavišti.

ČTK

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Novinky v nabídce

Rohozec vstupuje do letní sezony i s novinkami v nabídce. Vedle oblíbené desítky s višňovou příchutí nově nabízí také její nealkoholickou variantu Cherry nealko. Na objednávku jednoho z odběratelů vaří lehké Festivalové pivo a speciální dvanáctkou připomíná loňské 175. výročí svého založení.

„Chtěli jsme udělat jenom jednu várku k výročí, ale měli jsme na to strašně dobré ohlasy, tak jsme se rozhodli, že ho zařadíme do našeho běžného portfolia,“ řekl sládek Tomáš Thér. V nabídce má pivovar také například bezlepkové pivo Cecilia.

Výstav piva klesá

Minipivovary loni uvařily méně piva. Zákazníci pijí slabší a častěji sahají po nealku

Zprávy z firem

České a moravské minipivovary loni uvařily 383.000 hektolitrů piva, meziročně o 8000 hektolitrů méně. Podle Českomoravského svazu minipivovarů za poklesem stojí změna spotřebitelského chování i přesun části pivovarů do vyšší kategorie výstavu. V Česku aktuálně působí 520 minipivovarů.

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Pivo se v Malém Rohozci vaří od roku 1850. Pivovar patří do skupiny LIF, která vlastní také Pivovar Svijany a náchodský Pivovar Primátor. Loni v Rohozci uvařili 55 tisíc hektolitrů piva, zhruba o 11 procent méně než o rok dřív.

Na rozdíl od řady jiných pivovarů prodává Rohozec většinu produkce v sudech. Sudové pivo tvoří zhruba dvě třetiny prodeje. Asi 35 procent produkce míří do zahraničí. „Logicky nejbližší partneři jsou v Polsku, protože sem jezdí hodně polských turistů. Dodáváme i do Francie, Itálie, na Slovensko nebo do Maďarska,“ dodal Hadl.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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