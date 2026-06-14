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newstream.cz Zprávy z firem Konec anonymních medů. Včelaři varují, že zákazníka zajímá spíše cena než původ

Konec anonymních medů. Včelaři varují, že zákazníka zajímá spíše cena než původ

ilustrační foto
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Ode dnešního dne nebude možné na obalech medu obecně uvádět, že pochází ze zemí EU nebo ze zemí mimo EU. Nová evropská vyhláška stanovuje povinnost uvést konkrétní zemi původu, kde byl med sebrán. V případě, že je zemí víc, všechny musí být uvedeny v sestupném pořadí podle jejich podílu na hmotnosti spolu s procentuálním údajem. Cílem je zpřehlednit trh, na kterém se podle Agrární komory stále více objevuje med nejasného původu za podezřele nízké ceny. Podle včelařů bude ale záležet hlavně na spotřebitelích, zda budou kupovat český či dovážený med.

Potravinový ombudsman Jindřich Fialka dosavadní systém popisu původu označil za nesystémový a zavádějící pro spotřebitele. "Za to obecné označení med z EU a mimo EU se schovávaly čínské a asijské medy, které jsou kvalitativně problematické v tom smyslu, že sice splňují nějaké legislativní analýzy, ale nesplňují úplně veškeré nejnovější analýzy," řekl jednatel společnosti Medokom Milan Špaček.

Cena versus původ

Nově tak lidé podle Špačka hned na přední straně uvidí, odkud med pochází. Bude ale podle něj záležet jen na osobní preferenci spotřebitelů, zda si vyberou levnější med z dovozu nebo dražší tuzemský med. "Včelaření je hodně o lidské práci a ta je v Evropě drahá. V Jižní Americe je určitě mnohem levnější, takže ten med se sem prostě do Evropy vozí ze světa levnější," uvedl Špaček.

Dovozy by přitom podle včelařů nebyly takový problém, trh pokřivuje zejména falšovaný med. Podle Josefa Kölba z Včelařství Domovina včelaře trápí zejména falšování medů přidáváním cizích látek. "To znamená, že to není med, ale přitom to velmi sofistikovaně umí projít laboratořemi a vlastně to je zásadnější problém než značení, jestli to je z Chile, z Ukrajiny nebo z EU," řekl Kölb.

luštěniny, dieta, zdravá strava, wellness

Biohacking: Osa střevo-mozek ovládá naše zdraví, chronický stres prokazatelně ničí mikrobiom

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Trávicí potíže nejsou jen psychosomatickou přitěží, ale důsledkem narušené osy mezi mozkem a střevy. Chronický stres a špatná strava ničí náš mikrobiom, což vede k zánětům a zvýšené propustnosti střev. Pochopení těchto mechanismů je klíčem k obnově zdraví skrze stravu, spánek i cílenou suplementaci.

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Koordinovaná kontrolní akce evropských orgánů zveřejněná v roce 2023 odhalila, že téměř polovina zkontrolovaných vzorků byla falšovaná, tedy že nesplňovaly směrnici o medu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zkontrolovala v roce 2025 v ČR 37 vzorků medů různého původu, 20 nevyhovělo.

Špaček poukázal na novou proteinovou analýzu, kterou vyvinuli vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Univerzity Karlovy a která má pro odhalování falšovaného medu velký přínos. Analýza je založená na identifikaci různých typů proteinů v medu a rozpoznání těch, které jsou včelímu medu vlastní, od těch, které mohou být do medu přidány uměle.

Česko bývalo medovou velmocí

Zástupce včelařů z Agrární komory Stanislav Jaš tvrdí, že přítomnost falšovaného levného medu zároveň přispěla k poklesu soběstačnosti ČR v produkci medu. V roce 2024 činila 67 procent, například v roce 2011 dosahovala 141 procent.

Zatímco dříve bylo Česko podle Jaše významným vývozcem medu, loni se vyvezlo 1000 tun, meziročně o polovinu méně. Dovoz medu do ČR přitom vzrostl za posledních 20 let trojnásobně. V loňském roce se ho podle dat ministerstva zemědělství a Celní správy dovezlo 6312 tun, oproti roku 2024 zhruba o 300 tun více.

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Týden tradera: Nervozita investorů z IPO SpaceX. Trump se u Íránu pořádně přepočítal

Hodnota firmy SpaceX první den po vstupu na burzu překročila dva biliony dolarů.
profimedia
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Jak se blížilo dlouho očekávané IPO SpaceX, jako by se nálada investorů postupně zhoršovala. Minulý týden přinesl na poměry posledních měsíců poměrně vysokou volatilitu, která vzrostla přes 21 bodů. To byla nejvyšší hodnota za poslední dva měsíce.

Dlouho se mluvilo o tom, že likviditní past opcí a pákových ETF na sektor technologií může sklapnout, a z mého pohledu to byl jen slabý odvar toho, co by se mohlo v případě nečekaných krizí dít v letních měsících, kdy je tradičně slabší obchodní aktivita. Index S&P 500 zkorigoval blíže k 7300 bodům.

Blokáda průlivu jen tak neskončí

Donald Trump se pořádně přepočítal, když si myslel, že celá operace zabere maximálně pár týdnů. Írán, vědom si své silné pozice, kopíruje styl jednání Rusů o konci konfliktu na Ukrajině. Výsledkem je trvale zastavený Hormuzský průliv a je dost možné, že tomu bude daleko déle, než čekali i ti největší pesimisté.

Projev Elona Maska před začátkem vstupu na burzu NASDAQ promítaný na obrazovku na Times Square 12. června 2026 v New Yorku

Muskův SpaceX se první den obchodování stal šestou největší firmou na burze

Trhy

Akcie vesmírné společnosti SpaceX uzavřely první den obchodování se ziskem téměř 20 procent na zhruba 161 dolarech. Hodnota firmy překročila dva biliony dolarů (téměř 42 bilionů korun). Primární veřejná nabídka akcií (IPO) SpaceX tak byla rekordní. Firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností, uvedla agentura Reuters.

ČTK

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Energetický nový normál s dlouhodobě vyššími cenami paliv je dost možná tady. Středeční CPI data o spotřebitelské inflaci v největší ekonomice světa potvrdila to, co si řada z nás myslí už dlouho – že jsme v určité variantě přehřívání americké ekonomiky, která jede už pouze na AI investicích do datacenter a mamutím deficitu ve výši přes sedm procent HDP.

Inflace nad čtyři procenta si pak žádá zásah Fedu. Trhy si to konečně uvědomily a indexy zkorigovaly pouze o okolo pěti procent. Období vyšší volatility tu s námi může být v tomto ekonomickém prostředí déle. S tím, že pokud ropa kvůli Íránu zůstane nad 90 až 95 dolary, může být inflace ve druhé polovině roku opět hlavním problémem trhů.

AI a datacentra stále táhnou

Nasdaq se i přes poslední korekci stále pohybuje poblíž historických maxim a valuace řady technologických a AI společností zůstávají na velmi vysokých úrovních. Investoři nadále sázejí na pokračující boom umělé inteligence a masivní investice do datacenter, přestože makroekonomické prostředí začíná být méně příznivé.

Elon Musk

Elon Musk je prvním dolarovým bilionářem. Pomohl mu rekordní vstup SpaceX na burzu

Leaders

Elon Musk se podle magazínu Forbes stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici jednoho bilionu dolarů. Rozhodující byl rekordní vstup společnosti SpaceX na burzu Nasdaq, při kterém firma získala 75 miliard dolarů a překonala dosavadní maximum Saudi Aramco.

nst

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Masivní odliv kapitálu z kryptoměn, akcií, drahých kovů, dluhopisů i komodit naznačuje, že nejde o běžnou korekci jednotlivých trhů, ale o systémový pohyb vyvolaný změnou globálních finančních podmínek, kdy investoři ve velkém uzavírají rizikové pozice a stahují likviditu do bezpečnějších aktiv nebo hotovosti.

Jedním z možných spouštěčů je Japonsko, kde růst úrokových sazeb narušil dlouhodobě využívaný jenový carry trade, na němž byly postaveny miliardy dolarů investic po celém světě; jakmile se tento mechanismus začal rozpadat, řetězová reakce zasáhla globální trhy a nejcitelněji dopadla na rozvíjející se ekonomiky, které jsou na zahraničním kapitálu nejvíce závislé.

Konec pohádky o AI boomu?

V boji o uživatele AI agentů se dále přiostřuje. OpenAI uvažuje nad výrazným snížením cen za využívání svých modelů a tokenů v reakci na rostoucí konkurenci ze strany společnosti Anthropic.

Firma očekává, že cenové tlaky v odvětví budou sílit, a chce si udržet i rozšířit svou zákaznickou základnu. Tohle a série zpráv o emisích dluhopisů a akcií od velkých hyperscalerů ukazují na to, že se pomalu bortí pouze příznivý příběh o AI boomu. Investice se nakonec mohou ukázat jako méně návratné, a s nimi mohou padat i valuace největších technologických hráčů.

USA nařídily Anthropiku zastavit cizincům přístup k nejpokročilejším AI modelům

Tažení proti Anthropiku pokračuje. USA nařídily firmě odstavit cizince od modelů AI

Zprávy z firem

Vláda Spojených států nařídila firmě Anthropic pozastavit cizincům přístup k jejím nejpokročilejším modelům umělé inteligence (AI). Zdůvodnila to obavami o národní bezpečnost. S odkazem na páteční oznámení firmy o tom informuje agentura Reuters.

ČTK

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V květnu zahynulo na Ukrajině nejvíce civilistů od dubna 2022, uvedla OSN

Dům v Družkivce v Doněcké oblasti na Ukrajině zničený po útoku ruského dronu 12. června 2026
profimedia
ČTK
ČTK

OSN zaznamenala v květnu na Ukrajině nejvyšší počet obětí z řad civilistů od dubna 2022. Podle zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) bylo v uplynulém měsíci zabito nejméně 274 lidí a dalších 1763 zraněno.

Jde o 93procentní nárůst ve srovnání s květnem 2025, kdy úřad zaznamenal 191 mrtvých a 865 zraněných.

Podle zprávy připadá 45 procent obětí na útoky střelami a drony, většinou ve městech vzdálených od frontové linie jako Kyjev či Dnipro. V blízkosti fronty byly hlavní příčinou civilních obětí drony krátkého dosahu.

Kaja Kallasová

Rusko má přijít o další peníze. EU chystá nový sankční balík

Politika

EU chystá další tlak na Moskvu. Nové sankce mají zasáhnout více než 80 osob a subjektů, včetně ruského vojensko-průmyslového komplexu, propagandistů a lidí odpovědných za porušování lidských práv. Brusel zároveň připravuje už 21. sankční balík, který má mířit hlavně na ruskou ropu a stínovou flotilu financující válku proti Ukrajině.

ČTK

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Ukrajina se s pomocí Západu brání rozsáhlé ruské invazi již více než čtyři roky. Podle údajů OSN bylo od začátku války zabito více než 16 tisíc civilistů a více než 46 tisíc jich bylo zraněno. Vzhledem k chybějícím údajům z ukrajinského území okupovaného Ruskem statistiky OSN patrně nezahrnují všechny civilní oběti.

V Rusku, na které Ukrajina podniká v poslední době čím dál intenzivnější vzdušné útoky, zemřelo podle ruských úřadů v květnu 47 civilistů a 298 jich bylo zraněno. OHCHR nicméně upozorňuje, že není schopen tyto oběti ověřovat s ohledem na nedostatek nezávislých zdrojů informací.

Drony ochromují ruské rafinerie. Kreml sahá k dalšímu zákazu

Politika

Ruská vláda poprvé od začátku invaze na Ukrajinu zakázala vývoz leteckého paliva, a to až do konce listopadu, vyplývá z pondělního vládního komuniké. Půlroční zákaz má podle vlády zajistit „stabilitu na domácím trhu“. Omezení souvisí s nálety ukrajinských dronů na ruské rafinerie, soudí nezávislá média.

ČTK

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