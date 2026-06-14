Konec anonymních medů. Včelaři varují, že zákazníka zajímá spíše cena než původ
Ode dnešního dne nebude možné na obalech medu obecně uvádět, že pochází ze zemí EU nebo ze zemí mimo EU. Nová evropská vyhláška stanovuje povinnost uvést konkrétní zemi původu, kde byl med sebrán. V případě, že je zemí víc, všechny musí být uvedeny v sestupném pořadí podle jejich podílu na hmotnosti spolu s procentuálním údajem. Cílem je zpřehlednit trh, na kterém se podle Agrární komory stále více objevuje med nejasného původu za podezřele nízké ceny. Podle včelařů bude ale záležet hlavně na spotřebitelích, zda budou kupovat český či dovážený med.
Potravinový ombudsman Jindřich Fialka dosavadní systém popisu původu označil za nesystémový a zavádějící pro spotřebitele. "Za to obecné označení med z EU a mimo EU se schovávaly čínské a asijské medy, které jsou kvalitativně problematické v tom smyslu, že sice splňují nějaké legislativní analýzy, ale nesplňují úplně veškeré nejnovější analýzy," řekl jednatel společnosti Medokom Milan Špaček.
Cena versus původ
Nově tak lidé podle Špačka hned na přední straně uvidí, odkud med pochází. Bude ale podle něj záležet jen na osobní preferenci spotřebitelů, zda si vyberou levnější med z dovozu nebo dražší tuzemský med. "Včelaření je hodně o lidské práci a ta je v Evropě drahá. V Jižní Americe je určitě mnohem levnější, takže ten med se sem prostě do Evropy vozí ze světa levnější," uvedl Špaček.
Dovozy by přitom podle včelařů nebyly takový problém, trh pokřivuje zejména falšovaný med. Podle Josefa Kölba z Včelařství Domovina včelaře trápí zejména falšování medů přidáváním cizích látek. "To znamená, že to není med, ale přitom to velmi sofistikovaně umí projít laboratořemi a vlastně to je zásadnější problém než značení, jestli to je z Chile, z Ukrajiny nebo z EU," řekl Kölb.
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Trávicí potíže nejsou jen psychosomatickou přitěží, ale důsledkem narušené osy mezi mozkem a střevy. Chronický stres a špatná strava ničí náš mikrobiom, což vede k zánětům a zvýšené propustnosti střev. Pochopení těchto mechanismů je klíčem k obnově zdraví skrze stravu, spánek i cílenou suplementaci.
Koordinovaná kontrolní akce evropských orgánů zveřejněná v roce 2023 odhalila, že téměř polovina zkontrolovaných vzorků byla falšovaná, tedy že nesplňovaly směrnici o medu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zkontrolovala v roce 2025 v ČR 37 vzorků medů různého původu, 20 nevyhovělo.
Špaček poukázal na novou proteinovou analýzu, kterou vyvinuli vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Univerzity Karlovy a která má pro odhalování falšovaného medu velký přínos. Analýza je založená na identifikaci různých typů proteinů v medu a rozpoznání těch, které jsou včelímu medu vlastní, od těch, které mohou být do medu přidány uměle.
Česko bývalo medovou velmocí
Zástupce včelařů z Agrární komory Stanislav Jaš tvrdí, že přítomnost falšovaného levného medu zároveň přispěla k poklesu soběstačnosti ČR v produkci medu. V roce 2024 činila 67 procent, například v roce 2011 dosahovala 141 procent.
Zatímco dříve bylo Česko podle Jaše významným vývozcem medu, loni se vyvezlo 1000 tun, meziročně o polovinu méně. Dovoz medu do ČR přitom vzrostl za posledních 20 let trojnásobně. V loňském roce se ho podle dat ministerstva zemědělství a Celní správy dovezlo 6312 tun, oproti roku 2024 zhruba o 300 tun více.
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