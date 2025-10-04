Rusové zasáhli ukrajinský osobní vlak

Ruský útok na železniční stanici ve městě Šostka na severozápadě Ukrajiny zasáhl osobní vlak a usmrtil několik cestujících.
Úřady zatím nezveřejnily přesný počet obětí nebo zraněných ani rozsah škod, napsala agentura Reuters. Úřady na síti telegram zveřejnily záběry, na kterých je vidět poničený a hořící vlak s propadlou střechou.
Ukrajince znepokojuje ruská aktivita kolem Záporožské jaderné elektrárny
Rusko úmyslně odpojilo okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnu od dodávek proudu v rámci příprav na její zapojení do vlastní sítě, uvedl šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha na sociální síti X. Největší jaderná elektrárna v Evropě je odpojená od vnějšího napájení déle než týden, elektřinu pro chlazení odstavených reaktorů vyrábí dieselové generátory. Šéf ukrajinského jaderného dozoru Oleh Korikov podle médií varoval před hrozbou jaderné havárie.
Rusko chce eskalovat válku a rozdělit Evropu, uvedl na úvod summitu Evropského politického společenství v Kodani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval mimo jiné na nedávná narušení evropského vzdušného prostoru, která jsou připisována Rusku.
Jak zbavit Spojené státy migrantů. Jeden z úkolů, kterému administrativa Donalda Trumpa věnuje velké úsilí. Nyní připravuje nový program, který má nabídnout finanční odměnu nezletilým migrantům v americké vazbě, pokud se dobrovolně vrátí do své domovské země.
Podle informací ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb (HHS), které cituje agentura Bloomberg, mají náctiletí migranti dostat částku 2 500 dolarů, tedy zhruba 52 tisíc korun, pokud požádají imigrační soud o návrat do své vlasti a po příletu skutečně dorazí domů.
Program má začít u nejstarší skupiny nezletilých a spravovat jej bude Úřad pro přesidlování uprchlíků, který spadá pod HHS. Podle vyjádření úřadu má iniciativa nabídnout možnost těm dětem, které byly do USA přivedeny bez doprovodu rodiny. Cílem je, aby měly možnost rozhodnout se, zda chtějí zůstat, nebo se vrátit.
Pokrok v Gaze. Hamás souhlasil s předáním všech izraelských rukojmí
Příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích je na dosah, uvedl podle agentury AFP francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci na odpověď Hamásu na plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v pásmu. Obdobně se vyjádřili i britský premiér Keir Starmer a německý kancléř Friedrich Merz. Teroristické hnutí Hamás oznámilo, že je ochotno předat všechny izraelské rukojmí, živé i mrtvé, jak navrhuje Trumpův plán.
Federální úředníci tvrdí, že návrat bude zcela dobrovolný a má umožnit dětem učinit „informované rozhodnutí o své budoucnosti“. Opatření má být reakcí na rostoucí počet nezletilých migrantů zadržovaných na hranicích, často po pašování do země.
Kritici programu, mezi nimi i právníci specializující se na migraci, varují, že iniciativa by se mohla rozšířit i na mladší děti, dokonce už od 14 let. Obávají se, že by mohlo dojít k tlaku na nezletilé, aby stáhli žádosti o azyl či jinou formu ochrany a vzdali se právních záruk, které je chrání před deportací před dosažením 18 let.
Mír? Nic takového. Rusko chce rozdělit Evropu, uvedl Zelenskyj
Rusko chce eskalovat válku a rozdělit Evropu, uvedl na úvod summitu Evropského politického společenství v Kodani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval mimo jiné na nedávná narušení evropského vzdušného prostoru, která jsou připisována Rusku.
„Tento krok představuje flagrantní zneužití moci,“ uvedla Wendy Youngová, prezidentka organizace Kids in Need of Defense, která poskytuje právní pomoc dětem migrantů. „Program podkopává zákony zaručující spravedlivý proces a odporuje dlouholetému závazku USA chránit ty nejzranitelnější – děti – před násilím, obchodováním s lidmi a pronásledováním,“ dodala.
Podle dat HHS se v zařízeních pod dohledem úřadu aktuálně nachází přibližně dva tisíce nezletilých migrantů. Ti sice mají podle amerického práva zvláštní ochranu, včetně omezení délky zadržování, avšak – na rozdíl od dospělých – nemají zaručený přístup k právnímu zástupci.
Program tak vyvolává silné reakce: zatímco vláda ho označuje za „dobrovolnou možnost“, obhájci práv dětí mluví o „finančním nátlaku na nejzranitelnější“.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
V sobotu ráno zemřel spisovatel, dramatik a bývalý disident Ivan Klíma. Bylo mu 94 let. Informoval o tom jeho syn Michal Klíma. Klíma napsal přes 20 knih a jeho dílo bylo přeloženo do 30 jazyků. Ústředním motivem jeho knih jsou vztahy mezi muži a ženami. K jeho nejznámějším dílům patří mimo jiné Milenci na jednu noc, povídkový soubor Má veselá jitra či novela Láska a smetí.
„Můj otec spisovatel Ivan Klíma zemřel po dlouhé nemoci dnes brzy ráno doma obklopen rodinou,“ uvedl syn Michal Klíma.
Vedle Milana Kundery a Bohumila Hrabala bývá Klíma ve světě řazen k nejznámějším českým autorům. Je laureátem ceny Egona Hostovského, Ceny Franze Kafky, medaile Za zásluhy či ceny Magnesia Litera v kategorii literatura faktu za knihu Moje šílené století.
Ivan Klíma se narodil 14. září 1931 v Praze jako Ivan Kauders. Ačkoli nebyl vychováván židovsky, za nacistické okupace strávil tři a půl roku v koncentračním táboře Terezín. V roce 1953 se stal členem KSČ. V roce 1956 absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor čeština a literární věda.
Na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1967 Klíma spolu s některými dalšími kolegy odmítl kontrolu KSČ nad kulturou a kritizoval i existenci cenzury, za což byl ze strany vyloučen.
Jaký byl PéKá? Na Petra Kellnera vzpomínají známí v seriálu Českého rozhlasu Plus, který mapuje jeho život a vliv
V roce 1969 odjel přednášet do USA. Po svém návratu byl vyloučen z organizací, zbaven možnosti publikovat a jeho díla byla vyřazena z knihoven. Pracoval jako zeměměřič, sanitář, metař či poslíček; většinu času však prožil jako svobodný spisovatel.
Velkou oblibu zaznamenalo jeho literární dílo již v 60. letech, pravidelněji se však na pultech knihkupectví začalo objevovat zase až po roce 1989. V období takzvané normalizace totiž patřil mezi zakázané autory a publikovat mohl jen v samizdatových edicích nebo v zahraničí.
K jeho nejznámějším dílům patří Bezvadný den, Milenci na jednu noc, Loď jménem Naděje, Milenci na jeden den, Soudce z milosti, povídkové soubory Má veselá jitra, Moje první lásky či novela Láska a smetí. Z polistopadového období vytěžil Ostrov mrtvých králů, Čekání na tmu, čekání na světlo, Poslední stupeň důvěrnosti nebo životopisnou knihu o Karlu Čapkovi Velký věk chce mít též velké mordy, za kterou získal Cenu Franze Kafky. Klíma napsal také několik divadelních a rozhlasových her a knih pro děti.
