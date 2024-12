Biohacking: Med a další produkty včel jsou zapomenutým zdrojem prospěšných látek

Včelí produkty lidstvo používá odnepaměti. Nejpoužívanějším výrobkem včelí kolonie je bezesporu med. Používá se primárně jako potravina, ale má také nespočet léčivých efektů na lidský organismus. Pořizujeme si kvalitní med, ideálně přímo od včelaře. Med by neměl být zahříván nad zhruba 40 stupňů, aby si zachoval všechny látky s pozitivními účinky. Med totiž obsahuje zbytky pylu a propolis, a díky tomu řadu enzymů, vitamínů, minerálů a fytochemikálií.

Ačkoliv med obsahuje velké množství cukru, má nízký až střední glykemický index - zhruba jako sladké ovoce, méně než stolní cukr. Med tedy patří do metabolicky prospěšného jídelníčku. Pokud trpíme cukrovkou, konzultujeme s lékařem či dietní sestrou vhodnost konzumace medu.

Med obsahuje celou řadu antioxidačních mikronutrientů a pravidelná a častá konzumace medu zvyšuje antioxidační profil organismu. To pomáhá při předcházení řady nemocí i stárnutí organismu. Pokud trpíme sezónními alergiemi, můžeme si pomoci kúrou s medem. Mimo sezónu, ideálně na podzim a v zimě, konzumujeme každý den lžíci medu a jarní alergie by se tím měly zmírnit už v průběhu osmi týdnů, alespoň to ukazují výzkumy.

Princip fungování je ten, že tělu dodáváme pravidelně malé množství pylu, spolu s výživou ve formě sacharidů a mikroživin a tělo by si časem mělo vytvořit novou informaci o neškodnosti pylu na organismus. Nejlepší pro takovou kúru je použít med, který je nám lokačně blízko, neboť bude mít podobné složení pylů, které standardně vdechujeme. Med je také dobrou zbraní v případě kašle - zmírňuje nutkání na kašel a snižuje sekreci hlenu.

Včelí chléb

Pyl perga neboli včelí chléb je dalším včelím produktem hodným zmínky. Jedná se o včelami zpracovaný květový pyl. Obsahuje kromě čistého pylu trochu medu, propolisu, slin včel a je v buňkách plástve fermentován. Složení je kolísavé, nelze ho standardizovat, ale vždy je pro člověka významným zdrojem mikroživin, které ozdravují organismus. V lidském těle funguje protizánětlivě a snižuje oxidační zátěž. Posiluje imunitu a vyrovnává imunitní reakce - pomáhá v případě autoimunitních onemocnění. Umí detoxikovat játra a tím podporuje pocitovou hladinu energie.

Propolis si v posledních letech získává oblibu pro své mocné dezinfekční a antimikrobiální účinky. Je vhodný zejména na vnější použití, pro hojení ran a kožních problémů. Je to stavební a ochranný materiál, který včely produkují z pryskyřičných látek posbíraných na rostlinách. Je smíchaný s voskem, výměšky včel a obsahuje také éterické oleje. Včely ho používají jako antimikrobiální vystýlku v úlu, kdekoliv je potřeba a slouží také jako odpuzovač vetřelců.

Složení propolisu opět variuje kvůli řadě faktorů, ale výzkumy ukazují, že má složení, které brání mutacím buněk a růstu nádorů. Vnitřně lze propolisovou tinkturu užívat také jako prevenci nebo léčbu nachlazení. Posiluje imunitu dýchacích cest, pomáhá proti projevům oparu, při kolonizaci parazity či kvasinkami.

Včelí vosk je dalším produktem, kterým lidstvo významně těží z existence včel. Ty ho vylučují ze speciálních žláz. Po tisíciletí se používá jako kožní ochranný prostředek a součást léčivých přípravků. Obsahuje vysoké množství vitamínů A, který má blahodárný vliv na pokožku. Vosk zjemňuje a hydratuje kůži a zároveň chrání proti mechanickému, chemickému i UV poškození. Pomáhá tvorbě nových kožních buněk a neucpává póry. Pomáhá proti kožním infekcím a zánětům.

Mateří kašička se ve včelstvu používá při krmení mladých larev a královny, aby ta mohla larvy klást. Obsahuje vysoké množství specifických aminokyselin a mikronutrientů, které fungují jako výživa na všech úrovních organismu. Studie zaznamenaly vliv na zlepšení kognitivních schopností, vyrovnání hladiny hormonů i cukru v krvi.

Včelí jed je oblíbenou přísadou do kosmetických produktů pro jeho schopnost snižovat projevy stárnutí a vrásky. Také se používá do mazání na klouby či se při některých terapiích používá v injekční formě jako léčba artritidy či bolestí nervů.