Oblečení bohatých? Hlavně kvalita, ne značka, tvrdí zakladatelé Gentleman Store

Čerství třicátníci, Honza Moravčík a Pavel Králíček, se pánské módě věnují deset dlouhých let. Za tu dobu načerpali nepřeberně zkušeností kolem mužského oblékání, vzorem je jim klasická Anglie. Rozvinuli v Česku jedinečný byznys kolem oblékání. Loni jejich firma Gentleman Store přesáhla v obratu stomilionovou hranici. Mají velké plány a v Česku působí tak trochu jako věrozvěstové dobrého pánského vkusu. Pánská kosmetika, kvalitní oblečení. „Chci přinášet do Česka značky, které jsou na západě normální. Chci tady prostředí kultivovat, pozvednout,“ říká jeden ze zakladatelů firmy Pavel Králíček.

Jak se zrodil váš společný projekt Gentleman Store zaměřený na pánskou módu? Kdy jste se poprvé setkali?

Pavel Králíček: Bylo to před deseti lety v kavárně Národního divadla. Měli jsme domluvenou schůzku. Psal jsem tehdy blog Pravý gentleman a Honza ho znal a četl, tak mi napsal, že bychom spolu mohli rozjet nový projekt, vlastní značku košil John & Paul. Prodáváme je dodnes. Potom jsme se půl roku neviděli, ale během toho už jsme na vytvoření nové firmy pracovali.

Honza Moravčík: Potom jsme oba projekty - Gentleman Store a John & Paul - sloučili do jednoho. A potkali jsme se znovu u notáře, když jsme zakládali s.r.o. Od té doby se vídáme pravidelně. Dokonce jsme spolu nějaký čas bydleli.

Jak jste tříbili styl, který jste začali nabízet? Podle čeho jste se učili, kde jste hledali inspiraci?

P: Okolo roku 2010 byl celosvětový pohyb kolem pánské módy. V té době ještě frčely blogy, dnes už je to třeba Reddit nebo Twitter, a lidé v západním světě začali pánskou módu řešit. Byl jsem toho součástí. Nasával jsem informace, a tak je to v podstatě dodnes. Trendy a styl jsou v pánské módě dlouhodobé a není potřeba je každý půlrok obnovovat. Teď se třeba ze slim kalhot stávají trochu volnější. Ale jsou to pozvolné, pomalé tendence. Pánská móda je hlavně otázkou vkusu a jeho získávání. Já jsem se s tím nenarodil. Vkus, který mám, jsem se naučil. Jde to, ale musíte se vystavovat dobrým, pěkným věcem a dobrým kombinacím. V Česku buď vkus chybí, nebo je až příliš vysoký, je to až moc fashion, moc artové. Není tady nic moc mezi.

Daří se vám i proto, že Čeští muži nacházejí cestu k lepšímu oblečení nebo dokonce k parfémům? Zvyšují se v tomto směru české standardy?

P: Připadá mi, že ano. Často takovéto otázky směřují k odpovědi, jak je to v Česku strašné. Já to nedávám za vinu mužům. Je to trochu problém slepice a vejce. Abyste se dobře oblékal, musíte mít kde pěkné věci nakoupit. V Česku to moc nejde. Musíte to suplovat v zahraničí. Když zařazujeme do sortimentu kreativnější věci, třeba zelené košile, víme, že se nebudou moc prodávat. To je statistika. Ale chceme to aspoň trochu tlačit a přinášet oblečení, které je zajímavější, módnější nebo hezčí. O kolik věcí víc dodáme, o tolik víc jich bude v oběhu.

Máte nějakého typického klienta? Jak vypadá?

P: Máme několik skupin zákazníků. Jedné říkáme mladí gentlemani. To jsou lidé jako my, když nám bylo osmnáct, kteří se splaší do gentlemanství a začnou nosit klobouky a podobně. Je to napůl vtipné, ale napůl se v tom vidíme. Potom je velká skupina lidí, kteří potřebují košili do práce. Mojí nejoblíbenější skupinou jsou, jak říkám, postarší stylaři. Chlapi čtyřicet až plus mínus pětapadesát, kteří na stará kolena…

…tak to jsem i já. Raději bych říkal střední věk…

P: Tak ve středním věku, pardon. Uvědomí si, že by se o sebe mohli starat, udělat něco pro sebe. Jsou to lidé, kteří nehoní žádné trendy. Jde jim o to, aby oblečení bylo kvalitní, aby jim slušelo. A vypadá to na nich dobře. Je těžké jednotlivé skupiny definovat. Jsou to prostě lidé, kteří dokáží ocenit kvalitu a mají aspoň částečně vkus.

H: Neřeší značku.

P: To je důležité. Shodli jsme se, že máme estetické cítění v tom, že nesnášíme viditelná loga. Když se prostřednictvím značky snažíte dávat na odiv třeba peníze. Naši zákazníci jsou lidé, kteří toto období buď neměli, nebo už jsou za ním.

