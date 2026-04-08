Kellnerová šlape do autonomní dopravy. Plzeňská Škoda Group rozvíjí technologii v Evropě
Autonomní řízení pořád zní spíše jako sci-fi, nebo daleká kalifornská realita. První na řadu ale přijde veřejná doprava. Škoda Group už se na digitalizaci řízení konkrétně připravuje.
Veřejná hromadná doprava se mění v komplexní, datově řízené systémy, které v budoucnu propojí infrastrukturu, provoz i bezpečnost. Podle expertů na digitalizaci veřejné dopravy ze Škoda Group význam automatizace a systematizace v tomto segmentu poroste. Očekávají, že díky digitalizaci se veřejná doprava stane atraktivnější vůči individuální dopravě a pohyb lidí ve městech i mezi nimi bude ekonomičtější, bezpečnější a udržitelnější, uvedla firma v tiskové zprávě. Škoda Group je součástí skupiny PPF Renáty Kellnerové a rodiny.
Škoda Group svá digitální řešení vyvíjí v České republice a nasazuje je nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí. Podle odborníků ze Škoda Group se veřejná doprava posouvá od izolovaných technologií k funkčnímu ekosystému, kde spolu jeho jednotlivé prvky komunikují a vzájemně se na základě dat optimalizují.
„Dříve se digitální technologie ve veřejné dopravě vyskytovaly spíše ojediněle, dnes se nám naopak daří je zavádět prakticky do všech vozidel, která z naší výrobní linky vyjedou. Stávají se technologickým standardem a v budoucnu se bez nich moderní veřejná mobilita neobejde. Naší rolí už není jen vyrábět samostatná vozidla, ale vytvářet komplexní řešení, která propojují infrastrukturu, řízení provozu i digitální služby, a to jak v Česku, tak na zahraničních trzích,“ říká Jiří Liberda, Managing Director, Digital ve Škoda Group.
Digitalizace veřejné dopravy povede podle Jiřího Liberdy nejen k efektivnějšímu provozu, ale pocítí ji i cestující v podobě jednodušší dostupnosti služeb. Připravuje veřejnou dopravu na její propojitelnost s dalšími digitálními prvky městské infrastruktury, které tvoří základ tzv. inteligentních měst. Rozvoj chytré mobility stojí podle Škoda Group vedle technologií na dalších dvou faktorech – legislativním rámci a připravenosti společnosti tyto inovace přijmout.
„Koncept chytrého města neboli Smart City už není vzdálenou vizí, ale stává se realitou. Souhra technologií, legislativy a společenského klimatu určí rychlost, s jakou se bude dařit chytrá řešení prosazovat v praxi,“ dodává Jiří Liberda.
Automatický vlak
Škoda Group vyvíjí vlastní portfolio technologií digitální mobility, z nichž některé se již osvědčily v praxi i v Lotyšsku či ve Finsku. Jednou z takových technologií je např. systém automatického vedení vlaku (ATO). Ten umožňuje řízení železničních vozidel mezi zastávkami na základě dat o jízdním řádu, profilu trati a aktuální poloze. „Díky tomu dochází ke zvýšení přesnosti provozu, zlepšení komfortu cestujících a zároveň ke snížení provozních nákladů až o 15 procent, přičemž návratnost investice se pohybuje v řádu několika let,“ uvádí Jan Hušák, Technical Director, Digital ve Škoda Group.
Technologie automatického vedení vlaku zapadá do širšího trendu postupné automatizace provozu vozidel hromadné dopravy. Ta je odstupňovaná od plně manuálního řízení (stupeň GoA0) přes asistované a částečně automatizované režimy (stupně GoA1 až GoA2), které Škoda Group úspěšně otestovala na příměstských vlacích v Rize, až k plně autonomnímu provozu bez obsluhujícího personálu na palubě (GoA4).
Systém automatického vedení vlaku (ATO) od Škoda Group má vedle ekonomického i ekologický přínos – uzpůsobuje jízdu soupravy a efektivně využívá spotřebu energie. Technologie tak kromě toho, že snižuje provozní náklady, přibližuje města a dopravní podniky k naplnění jejich udržitelných cílů.
Základním stavebním kamenem autonomie veřejné dopravy je zajištění bezpečnosti. Svou roli zde podle Škoda Group hraje antikolizní systém (ACS), který výrobce vyvinul primárně pro tramvajový provoz a který dnes funguje v různých typově odlišných městech. Antikolizní systém využívá kombinaci senzorů, kamer a pokročilé analýzy dat k detekci překážek a prevenci nehod. Tím snižuje počet incidentů, zabraňuje provozním výpadkům a posiluje důvěru veřejnosti ve veřejnou dopravu.
„Zavádění antikolizního systému je jedním z předpokladů autonomní dopravy. Jeho nasazení nemá vliv pouze na dílčí bezpečnost, ale podněcuje celkovou změnu přístupu k tomu, jak se veřejná doprava řídí a optimalizuje,“ popisuje Jan Hušák ze Škoda Group.
Digitalizace veřejné dopravy se odehrává nejen v samotném provozu, ale také mimo něj, v oblasti údržby vozidel. Koncept Smart Depot, tedy chytrého depa, automatizovaně řídí pohyb tramvají po vozovně, optimalizuje jejich parkování, údržbu i přípravu na provoz. Koncept Smart Depot již Škoda Group implementuje v plně autonomním režimu bez obsluhujícího personálu ve finském Tampere.
Polygony
Rozvoj digitálních technologií se podle Škoda Group úzce pojí s podporou testovacích a vývojových infrastruktur, jako jsou například polygony pro autonomní a chytrou mobilitu. Jejich výstavba může významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky v oblasti moderní dopravy a digitalizace.
Veřejná doprava se stává nejen alternativou k individuální dopravě, ale také ekonomicky výhodnějším řešením pro městské aglomerace. „Demografický vývoj i rostoucí poptávka po udržitelnějším provozu jasně ukazují, že bez chytrých, digitálních řešení se města v budoucnu neobejdou. Naším cílem je tato řešení nejen vyvíjet, ale také je reálně nasazovat a škálovat napříč Evropou,“ uzavírá Jiří Liberda ze Škoda Group.
