Jančura u soudu neuspěl. České dráhy nemusí státu vracet miliardy za převod majetku

České dráhy nebudou muset státu vracet sedm miliard korun, které dostaly v roce 2008 za převod části svého majetku v hodnotě téměř 12 miliard korun na tehdejší Správu železniční dopravní cesty, nynější Správu železnic, rozhodl Městský soud v Praze. Proti rozhodnutí se RegioJet může odvolat do 15 dní k Vrchnímu soudu. Případ se k pražskému Městskému soudu vrátil na základě úspěšného dovolání soukromých dopravců RegioJet a Student Agency, podle kterých šlo o nedovolenou státní podporu a nekalou soutěž.

Reklama

Městský soud žalobu zamítl s vysvětlením, že nedošlo k naplnění znaků státní podpory. Podle soudkyně Městského soudu v Praze Jany Přibylové soud nemá pravomoc rozhodovat o státní podpoře, stát totiž při poskytování státní podpory musí informovat Evropskou komisi, která následně rozhoduje o slučitelnosti státní podpory s trhem. Soud může rozhodovat pouze o potenciálním vrácení peněz státu, dodala.

Podle majitele RegioJetu Radima Jančury se společnost proti rozhodnutí odvolá. Posudek firmy PwC, který měl zhodnotit ocenění převáděného majetku za 12 miliard, byl podle něj vypracován za dva týdny. „Vypracovat takovéhle posudky normálně trvá dlouhé měsíce,“ dodal. Soud posudek vyhodnotil jako dostatečný.

Poprvé Městský soud žalobu zamítl s vysvětlením, že i kdyby se jednalo o nedovolenou veřejnou podporu, nebylo by možné rozhodnout o jejím vrácení. Pominula totiž desetiletá promlčecí lhůta spojená s pravomocemi Evropské komise. Nejvyšší soud se komplikovanou problematikou s evropským prvkem zabýval několik let, podal kvůli tomu i předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU v Lucemburku, který na podzim roku 2023 uvedl, že vnitrostátní soudy teoreticky mohou nařídit navrácení státní podpory, i když promlčecí lhůta uplynula.

Dráhy v roce 2008 na správce kolejí, dnešní Správu železnic, převáděly majetek a činnosti související s údržbou železničních tratí. Jednalo se zejména o vozidla určená k opravám kolejí, budovy sloužící jako zázemí, depa, dílny nebo administrativní objekty. Dráhy za to od Správy železnic dostaly 12 miliard korun.

Reklama

Společnost RegioJet obchod od začátku kritizovala, účastníci transakce podle ní zvolili špatný způsob ocenění převáděného majetku a výsledná částka byla výrazně nadhodnocená. Podle posudků soukromého dopravce měl majetek hodnotu necelých pěti miliard korun. RegioJet proto obchod označoval jako nedovolenou veřejnou podporu, která by mohla dráhy proti konkurenci zvýhodnit například při nákupu nových vlaků.

Žalobu podal RegioJet v dubnu 2015. Na žalované straně jsou České dráhy, Správa železnic a ministerstvo dopravy. Ještě předtím se Jančurova společnost ve stejné věci obrátila se stížností k Evropské komisi, která v roce 2012 prověřování zastavila s odůvodněním, že pro jeho pokračování nedostala dostatek informací.

RegioJet neprodávám, chci být největším dopravcem v Česku, říká Radim Jančura Leaders Radim Jančura, dvaapadesátiletý Brňák původem z Ostravy, vybudoval v Česku nevídaný byznys s dopravou. Žluté autobusy, žluté vlaky. RegioJet. Svůj byznys dál rozvíjí, vozí Čechy do Německa, do Rakouska. Nemá rád, když se o něm mluví jako o miliardáři. Dalibor Martínek Přečíst článek