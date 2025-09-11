Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Zprávy z firem Novým majitelem jindřichohradecké úzkokolejky se stane miliardář Moťka

Novým majitelem jindřichohradecké úzkokolejky se stane miliardář Moťka

Jindřichohradecká úzkokolejka
ČTK
fry, ČTK

Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) mají nového majitele. A až toho druhého v pořadí. Získal je méně známý miliardář.

Zkrachovalé Jindřichohradecké místní dráhy koupí společnost Fexlin za cenu 78,8 milionu korun, rozhodli věřitelé. Informovaly o tom Hospodářské noviny a server Zdopravy. O koupi měl zájem Albert Fikáček a jeho společnost Gepard Express. Ta dokonce letos v červnu uspěla v tendru na koupi úzkokolejek s cenou 83 milionů korun. Nestihla však složit celou částku do půlnoci z 1. na 2. září. Sice požádala věřitelský výbor o prodloužení lhůty do 19. září, ale bylo již pozdě. A to i přesto, že k dnešku se společnosti podařilo cenu za úzkokolejky doplatit v plné výši.

Podle vyjádření insolvenčního správce Davida Jánošíka pro web Zdopravy.cz neměl věřitelský výbor jinou možnost, než Fikáčka z řízení vyloučit a přijmout druhou nabídku ve výši 78,8 milionu korun.

Neprovedená transakce

Zaplatit celou částku se podle firmy Gepard Express nepodařilo „z důvodu neprovedení transakce ze strany jednoho z partnerů na účet insolvenčního správce včas“. Společnosti k včasnému zaplacení celé částky nepomohl ani prodej autobusové dopravy firmě RegioJet, ani dvacetimilionová půjčka od města Jindřichův Hradec. „Rozhodnutí věřitelského výboru svěřit trať firmě Fexlin přijímáme s pokorou,“ řekl HN Fikáček. Doufá, že pod novým vlastníkem se tratě znovu rozjedou a najdou smysluplné využití.

Za firmou Fexlin podle webů stojí Otakar Moťka. Sedmašedesátiletý podnikatel už zachránil a stal se majitelem skláren Kavalier nebo textilky Veba. Zatímco Fikáčkův Gepard Express plánoval aspoň symbolické obnovení provozu letos v září, Moťka zřejmě bude postupovat obezřetněji, uvedly HN.

Jindřichohradecká úzkokolejka Jindřichohradecká úzkokolejka Jindřichohradecká úzkokolejka 8 fotografií v galerii

K prodeji bylo 15 nádraží včetně budov, sedm z nich lze využívat pro rekreační ubytování. Dále se prodávaly dvě úzkorozchodné tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a z Jindřichova Hradce do Obrataně, lokomotivy a vagony, různá vozidla, vybavení apartmánů, dopravních kanceláří, čekáren, kanceláří a opravny vozidel.

JHMD loni získala povolení k provozu na tratích Nová Bystřice – Hůrky a Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou. Vlaky jezdily jen v úseku Nová Bystřice a Hůrky. Věřitel Jan Kysela připravil reorganizační plán, který ale většina věřitelů letos v únoru nepřijala a Kysela následně plán stáhl. Českobudějovický soud pak na konci března vyhlásil konkurz.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Dlouholetá kritika

Důvodem plánovaného zákazu elektrokoloběžek je jejich dlouholetá kritika ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy. Kritikům se nelíbí zejména jejich zanechávání na místech, kde překážejí, a jízda po chodnících, která ohrožuje chodce. „Prosíme, abyste k tomu přistoupili co nejdříve, protože to skutečně je pro městskou část velmi devastující,“ řekla na jednání zastupitelům starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09).

Soukromoprávní postup, který město zvolilo, podle Hřiba ve společném stanovisku doporučila ministerstva dopravy, vnitra a průmyslu a obchodu. „To se nestává často, že by se tu dohodla tři ministerstva s tím, že mají stejný názor na nějakou věc. Jsem rád, že se to tady výjimečně povedlo. Oni nám řekli přesně, jak to máme udělat,“ řekl náměstek.

Podepsáno. Českou armádu posílí německé tanky Leopard 2A8

Tank Leopard 2 ve výzbroji německé armády.
ČTK / AP
ČTK
ČTK

Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na nákup německých tanků Leopard 2A8. V první fázi nakoupí 44 velitelských a bojových tanků. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením tanků potřebám české armády, vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH. Dalších pět miliard korun ministerstvo vyčlenilo na inflační a kurzovou rezervu. První tanky Leopard 2A8 by měla česká armáda získat v roce 2028, dodávky jsou plánovány do roku 2031.

ČR se dnes podpisem připojila k rámcové dohodě německého ministerstva obrany s výrobcem KNDS, společný nákup umožňuje podle českého ministerstva snížit jednotkovou cenu tanků. Záměr připojit se k nákupu tanků Leopard 2A8 oznámila vláda loni v červnu. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že ČR plánuje nakoupit až 77 tanků v šesti modifikacích za 52,1 miliardy korun.

V první fázi ČR nakoupí 44 velitelských a bojových tanků za 32,76 miliardy korun s DPH. Součástí ceny jsou systémy vlastní a protiminové ochrany i integrovaná logistická podpora zahrnující náhradní díly či školení. Dalších 1,49 miliardy korun s DPH Česko vynaloží na přizpůsobení tanků pro potřeby české armády. Částka zahrnuje například komunikační a spojovací prostředky, kamuflážní nátěr, národní označení a kulomety. Smlouvu o bohemizaci dnes na ministerstvu se zástupcem KNDS podepsal vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka, stejně jako závaznou objednávku tanků.

FOTOGALERIE: Česká armáda loni v prosinci testovala tanky Leopard 2A4

Česká armáda na Doupově poprvé testuje nové tanky Leopard 2A4 Česká armáda na Doupově poprvé testuje nové tanky Leopard 2A4 Česká armáda na Doupově poprvé testuje nové tanky Leopard 2A4 15 fotografií v galerii

Nové tanky vybaví především přáslavický 73. tankový prapor. Některé dostane k výcviku Vojenská akademie ve Vyškově, dalšími bude částečně přezbrojen 153. ženijní prapor v Olomouci. Předpokládaná doba životnosti je 30 let, tanky by tak v české armádě měly sloužit do roku 2060.

Rámcová dohoda umožní ministerstvu v budoucnu nakoupit vedle 44 velitelských a bojových dalších až 14 tanků Leopard 2A8 ve stejných verzích. Pořízeny budou podle finančních možností resortu. Obrana plánuje i nákup 17 až 19 tanků Leopard 2A8 v dalších čtyřech modifikacích, a to tanky vyprošťovací, mostní, ženijní a pro výcvik řidičů. „Na tuto akvizici bude uzavřena separátní smlouva (nebo smlouvy), pokud Německo dokončí jednání s dodavateli,“ poznamenal úřad. Celkem by tak česká armáda měla v budoucnu disponovat minimálně 61 tanky Leopard 2A8, v maximálním počtu jich bude 77.

V případě dronů nad ČR bychom zareagovali stejně jako Polsko, míní expert

Cizí drony nad Českem? Reagovali bychom stejně jako Poláci, říká expert

Politika

Pokud by se cizí drony dostaly do českého vzdušného prostoru, zareagovali bychom podle odborníka z Univerzity obrany Zdeňka Petráše stejně jako Polsko. A také v Česku by mohla zasahovat letadla z jiných zemí, řekl Petráš. V noci na středu zaznamenala polská armáda 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla.

ČTK

Přečíst článek

Součástí nákupu je i zapojení českého obranného průmyslu, na ministerstvu dnes zástupci KNDS a vrchní ředitelka sekce průmyslové spolupráce ministerstva obrany Radka Konderlová podepsali dohodu o průmyslové spolupráci. Společností bude podle ministerstva minimálně 11 v hodnotě 1,9 miliardy korun. Podílet se mají zejména na výrobě jednotlivých komponent tanků. Zapojí se nejen do výroby strojů pro ČR, ale i do dodávek pro další zákazníky. Dohoda předpokládá rovněž zapojení do zajištění životního cyklu tanku.

Ministerstvo už loni v prosinci uzavřelo smlouvu na dodání 14 bojových tanků Leopard 2A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH s firmou Rheinmetall Landsysteme. Dříve Německo darovalo Česku za pomoc Ukrajině tři desítky bojových a vyprošťovacích tanků Leopard 2A4. Tanky Leopard v české armádě nahrazují stroje sovětské výroby T-72, které podle ministerstva nesplňují podmínky moderního bojiště.

