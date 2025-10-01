Architekt růstu Colt CZ Jan Drahota mění roli. Přesouvá se do čela dozorčí rady
Dosavadní předseda představenstva výrobce ručních palných zbraní a munice Colt CZ Jan Drahota ke konci září odstoupil z funkce. Nově stojí v čele dozorčí rady podniku.
Zbrojařský holding Colt CZ Group SE oznámil významné změny ve svých statutárních orgánech. Dosavadní předseda představenstva Jan Drahota odstoupil k 30. září 2025 z funkce člena i předsedy představenstva a s účinností od 1. října se přesunul do dozorčí rady. Ta jej obratem zvolila svým předsedou. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě.
Podle vedení skupiny jde o logický krok. Drahota, který působil v Colt CZ od roku 2014 a v letech 2021 až 2024 zastával funkci CEO, se podle slov managementu zásadně zasloužil o přeměnu skupiny v globálního hráče. „Jan Drahota se zasloužil o proměnu Colt CZ Group v globální společnost s významným postavením v segmentu ozbrojených složek a sehrál klíčovou roli při vstupu firmy na pražskou burzu v roce 2020. Jsem rád, že bude jako předseda dozorčí rady dál podporovat náš růst,“ uvedl CEO Colt CZ Group Radek Musil.
Drahota k nové roli dodal, že jeho cílem je nadále dohlížet na rozvoj skupiny a naplňování dlouhodobé strategie. Pod jeho vedením tržní kapitalizace Colt CZ vzrostla z 9,5 miliardy korun při IPO v roce 2020 na současných 43 miliard korun, počet akcionářů se téměř zpětinásobil a cena akcií stoupla z 290 korun na 772 korun. Výnosy skupiny se za stejné období zvýšily z 6,8 miliardy korun na odhadovaných 25 miliard korun v roce 2025.
Drahota byl také hlavním architektem akviziční strategie – podílel se na nákupu amerického Coltu (2021), výrobce munice Sellier & Bellot (2024) i Synthesia Nitrocellulose (2025). K jeho dalším přínosům patří zavedení principů mezinárodního corporate governance, vytvoření ESG strategie a realizace emisí dluhopisů i syndikovaného úvěru.
Současně s jeho jmenováním do čela dozorčí rady došlo i k dalším změnám. Dosavadní předseda dozorčí rady David Aguilar se stal jejím místopředsedou, René Holeček zůstává členem. Nový předseda představenstva bude zvolen z řad stávajících členů představenstva na jeho nadcházejícím zasedání.
Colt CZ Group patří k předním světovým výrobcům ručních palných zbraní a munice. Své produkty prodává pod značkami Colt, Česká zbrojovka, Colt Canada, Sellier & Bellot či Dan Wesson. Holding zaměstnává téměř 4000 lidí a své výrobní závody provozuje v Česku, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku.
