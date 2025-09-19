iPhone jako sleva na dovolenou. V Dubaji až o 10 tisíc levněji než v Česku
Nový iPhone 17 jde právě dnes do prodeje. Kdo ale plánuje podzimní cestu do Dubaje, měl by počkat s nákupem. Spojené arabské emiráty nejsou jen rájem luxusních hotelů a rooftop bazénů, ale i místem, kde se dá dobře nakoupit.
Ceny elektroniky se v Dubaji od České republiky výrazně liší. Například nový iPhone 17 Pro s kapacitou 512 GB vychází v oficiálním Apple Store v Dubaji na 5549 dirhamů, což při aktuálním kurzu odpovídá zhruba 31 tisícům korun. V České republice přitom ten samý model vyjde bez desetikoruny na 39 tisíc. Okamžitá úspora osm tisíc korun – bez jakýchkoli triků, s plnohodnotnou zárukou a originálním balením.
DPH snadno zpět
A to ještě není všechno. Spojené arabské emiráty mají relativně nízkou pětiprocentní DPH, ale turisté si i ji mohou nechat vrátit přes systém Tax Free v plné výši. Stačí si při nákupu vyžádat formulář k vrácení DPH a při odletu z Dubaje ho orazítkovat na přepážce VAT Refund přímo na letišti. Na vratce daně se při zmíněném modelu ušetří dalších přibližně 1400 korun. Celková úspora se tak může vyšplhat až k deseti tisícům korun. Za ty už se dá pořídit zpáteční letenka z Prahy do Dubaje.
Bonus navíc: dostupnost a servis
Na rozdíl od některých trhů, kde Apple produkty rychle mizí z regálů nebo se prodávají pouze na objednávku, má Dubaj dostatek skladových zásob – a navíc možnost online rezervace přímo přes oficiální stránky Applu.
A jak je to jinde ve světě?
Při slabém dolaru jsou iPhony ještě o něco levnější ve Spojených státech, ale tam uváděné ceny nezahrnují daň, která se liší podle místa nákupu. Často dosahuje deseti procent a potom uvedený iPhone 17 Pro s 512 GB paměti vyjde na necelých 30 tisíc korun. Také v Německu nebo Španělsku jsou ceny o něco nižší než v Česku, ale rozdíl není tak markantní. Naopak k nejdražším zemím patří Turecko – uvedený model iPhonu 17 Pro tam v oficiální distribuci vyjde i na více než 65 tisíc korun kvůli extrémnímu clu a spotřebním daním.
Americký technologický gigant uvedl nejnovější produkty. Nabízí nejširší řadu telefonů iPhone, kde přibylo ultratenké zařízení, nové hodinky a také sluchátka, která dokážou v reálném čase překládat konverzaci v různých jazycích.
Apple představil nejtenčí iPhone. Největší revoluci ale zažívají sluchátka
Zprávy z firem
