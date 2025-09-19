Vyberte si z našich newsletterů

iPhone jako sleva na dovolenou. V Dubaji až o 10 tisíc levněji než v Česku

iPhone jako sleva na dovolenou. V Dubaji až o 10 tisíc levněji než v Česku

Prodej iPhone 17 odstartoval
Zdeněk Pečený
Nový iPhone 17 jde právě dnes do prodeje. Kdo ale plánuje podzimní cestu do Dubaje, měl by počkat s nákupem. Spojené arabské emiráty nejsou jen rájem luxusních hotelů a rooftop bazénů, ale i místem, kde se dá dobře nakoupit.

Ceny elektroniky se v Dubaji od České republiky výrazně liší. Například nový iPhone 17 Pro s kapacitou 512 GB vychází v oficiálním Apple Store v Dubaji na 5549 dirhamů, což při aktuálním kurzu odpovídá zhruba 31 tisícům korun. V České republice přitom ten samý model vyjde bez desetikoruny na 39 tisíc. Okamžitá úspora osm tisíc korun – bez jakýchkoli triků, s plnohodnotnou zárukou a originálním balením.

DPH snadno zpět

A to ještě není všechno. Spojené arabské emiráty mají relativně nízkou pětiprocentní DPH, ale turisté si i ji mohou nechat vrátit přes systém Tax Free v plné výši. Stačí si při nákupu vyžádat formulář k vrácení DPH a při odletu z Dubaje ho orazítkovat na přepážce VAT Refund přímo na letišti. Na vratce daně se při zmíněném modelu ušetří dalších přibližně 1400 korun. Celková úspora se tak může vyšplhat až k deseti tisícům korun. Za ty už se dá pořídit zpáteční letenka z Prahy do Dubaje.

Bonus navíc: dostupnost a servis

Na rozdíl od některých trhů, kde Apple produkty rychle mizí z regálů nebo se prodávají pouze na objednávku, má Dubaj dostatek skladových zásob – a navíc možnost online rezervace přímo přes oficiální stránky Applu.

A jak je to jinde ve světě?

Při slabém dolaru jsou iPhony ještě o něco levnější ve Spojených státech, ale tam uváděné ceny nezahrnují daň, která se liší podle místa nákupu. Často dosahuje deseti procent a potom uvedený iPhone 17 Pro s 512 GB paměti vyjde na necelých 30 tisíc korun. Také v Německu nebo Španělsku jsou ceny o něco nižší než v Česku, ale rozdíl není tak markantní. Naopak k nejdražším zemím patří Turecko – uvedený model iPhonu 17 Pro tam v oficiální distribuci vyjde i na více než 65 tisíc korun kvůli extrémnímu clu a spotřebním daním.

iPhone 17 Pro Max

Apple představil nejtenčí iPhone. Největší revoluci ale zažívají sluchátka

Americký technologický gigant uvedl nejnovější produkty. Nabízí nejširší řadu telefonů iPhone, kde přibylo ultratenké zařízení, nové hodinky a také sluchátka, která dokážou v reálném čase překládat konverzaci v různých jazycích.

Lukáš Kovanda: Inflace je stále vysoká a letos už moc klesat nebude. Přesto se však Češi mohou „utlouct" po čím dál dražších dovolených

Lukáš Kovanda: Inflace je stále vysoká a letos už moc neklesne. Ale po zdražujících dovolených se Češi mohou „utlouct"

Lukáš Kovanda

Dalibor Martínek: Kdy bude v Česku dostupné bydlení? Až nás převezmou Němci

Deja vu. Každou chvíli se koná nějaká konference za účasti klíčových hráčů českého trhu na téma bydlení. Ministři, developeři. Nyní For Arch nebo Summit dostupného bydlení v Obecním domě. Chodí tam stále stejní řečníci, ministr průmyslu Vlček, místního rozvoje Kulhánek, místopředseda Poslanecké sněmovny Havlíček. Někam si dovolí přijít i Ivan Bartoš.

Výsledek debat? V Česku je nejhůře dostupné bydlení ze všech zemí Evropské unie. Na tom se všichni shodnou. Ale, pořád se s tím nic neděje! Z bydlení se tím pádem stalo politické téma číslo jedna, které možná rozhodne volby.

Kde vězí zakopaný pes?

Paradoxní je, že každá politická strana se tváří, že má v šuplíku připravené řešení. Otázka zní. Jak to, že žádné z těch řešení nemění situaci, kdy lidé nedosáhnou na vlastní bydlení, kdy se staví rekordně málo bytů, a kdy stát žongluje s různými dotačními balíčky, nyní například sedm miliard na dostupné bydlení pro obce, místo aby tu zavřenou lahev konečně někdo odšpuntoval. Kde vězí zakopaný pes?

V Obecním domě pořádal tradičně Dušan Kunovský, největší stavitel bytů v zemi, konferenci na téma výstavba bytů v Česku. Povolovací řízení je pomalé, územní plánování nedostatečné. Obvyklé závěry. Rok, co rok. I letos, Kunovský už moc vlasů na hlavě nemá. „Jediným klíčem k lepší dostupnosti bydlení je více povolovat a více stavět nové byty. Jinak se neřeší podstata problému. Je potřeba zásadně omezit stavební byrokracii a zavést jednotnou stavební správu pro povolování nové výstavby,“ říká Kunovský. Slova zazní, účastníci si dají chlebíček a zmizí.

MUSE7

OBRAZEM: V Holešovicích začala výstavba bytového projektu MUSE7

Reality

Společnost Syner Real Estate zahájila v pražských Holešovicích výstavbu bytového projektu MUSE7 za 1,5 miliardy korun. Celkem v něm bude 150 bytů a 15 obchodních míst včetně prostoru pro nové Komunitní centrum Prahy 7. Developer předpokládá, že stavbu dokončí ve druhém čtvrtletí roku 2027. V současnosti je prodáno či rezervováno více než 80 procent bytů.

Ministr Kulhánek, stejně jako jeho předchůdci v ministerském křesle, má po ruce statistiky, kolik miliard rozdělil stát na výstavbu dostupného bydlení. Kulhánek se stal ministrem vloni, vlastně náhodou, když premiér Fiala vyhodil z vlády jeho předchůdce Ivana Bartoše kvůli zpackané digitalizaci stavebního řízení. Ty miliardy na podporu sociálního bydlení, nyní už nazývaného dostupným, protože bychom nechtěli urazit střední třídu, pro kterou už je bydlení také nedostupné, jsou z hlediska dostupného bydlení v Česku k ničemu. Ministři těmito dotacemi před veřejností rádi žonglují. A státní úředníci jsou nadšení, mají zadání, tabulky. Jistě, pane ministře.

Ministr průmyslu Lukáš Vlček, držitel trofeje nejlepšího starosty kraje Vysočina, účastník mnoha debat na téma bydlení, je pro rychlejší výstavbu bydlení. Pěkné, ale co pro to udělal?  

Stát zakládá různé úřady, které mají pomoci obcím s tím, jak veřejné jednotky miliard utratit. Jak připravit projekt, požádat o dotaci. A Kulhánek, který se dostal do vlády za Karlovarskou občanskou alternativu, nic proti ní, zřejmě dobrý oddíl, vidí v těchto různých podporách z veřejných peněz cestu z bludného kruhu. Podobně přemýšlejí Piráti a jiní populisté. Kolik veřejných peněz narvat do bydlení.

Klíč ovšem není v tom, jakou částkou a jakým dotačním programem bude stát kompenzovat svou neschopnost uvolnit stavební řízení. Je to jako když nandáte na koně brnění, kopete ho do třísel, on nejdete, tak mu nabídnete mrkev. Je potřeba ne digitalizovat nebo zakládat nové úřady na podporu regionálního rozvoje. Je potřeba, aby politici, kteří aspirují na nejvyšší funkce, v sobě nalezli odvahu a shodili všechno to úřední břímě ve stavění ze stolu. Takový borec se ještě nenašel.

Dá se stavět s rozpočtem pod milion? Dá, i s architektem

Dá se stavět s rozpočtem pod milion? Dá, i s architektem

Reality

Lesní atelier ve Stříbrné skalici postavili převážně svépomocí a využili k tomu materiály zbylé z jiných staveb. Domeček vyšel na necelý milion.

Shodnou se všichni, ale je třeba konat

Na konferencích se za řečnickými pultíky všichni shodnou, je třeba něco konat. Zní to jako významný apel. Ale, Praha například nemá nový územní plán čtvrt století. Radní Petr Hlaváček na konferencích vždy moudře hovoří, potom předčasně před případnými otázkami rychle prchá pod záminkou dalšího důležitého programu. A kde je nový územní plán hlavního města?

Kulhánek dobře ví, že už neudělá nic. Takže jen chodí po konferencích. Za chvíli nastoupí nová vláda, a bude říkat to samé. Je třeba stavět byty. Pořád ovšem nikdo nepředstavil jasný a srozumitelný plán, aby v Praze mohly růst mrakodrapy, aby mladí nemuseli bydlet po čtyřech ve starých činžácích, aby si rodina s dětmi mohla pořídit vlastní byt, jako to bylo v devadesátkách.

Jen na okraj. Kvůli výraznému převisu poptávky nad nabídkou pokračuje rychlý růst cen bytů. V Praze nové byty meziročně zdražily o devět procent na 171 tisíc korun za metr. Starší byty zdražily dokonce o 12 procent na 143 tisíc korun. Nájemné v hlavním městě meziročně vzrostlo o šest procent na průměrných 480 korun za metr. Řeči se vedou, a lidé nemají kde bydlet. Pak se Spolu diví, že jeho euroatlantická rétorika voliče nebere.

Václavské náměstí

Dalibor Martínek: Jezdit po Praze autem ne. Bydlet, také ne. Tak proč žít v Praze

OBRAZEM: Stavebnice Merkur slaví sto let výroby. Zájem o ně roste, a to i v zahraničí

Zájem o stavebnice Merkur, které vyrábí firma Merkur Toys z Police nad Metují, stoupá. Je to dané kombinací nostalgie, technické kvality, vývoje nových produktů a modernizací stavebnic, řekl jednatel společnosti Merkur Toys Radek Jelínek. Koncept konstrukční kovové stavebnice z děrovaných pásků, šroubků a matiček vznikl před sto lety. Firma od roku 2020 ročně investuje do svého rozvoje přes deset milionů korun.

Firma podle Jelínka uvádí ročně na trh více než 20 nových nebo inovovaných stavebnic, navyšuje výrobní kapacity a modernizuje výrobu. „Zájem o stavebnice Merkur v posledních letech výrazně roste. Od roku 2020 jsme zvýšili produkci stavebnic z přibližně 30 tisíc kusů ročně na plánovaných 120 tisíc kusů v letošním roce, kdy letošní rok ještě není zdaleka uzavřen,“ řekl Jelínek.

V roce 2024 činily tržby společnosti z prodeje stavebnice zhruba 26 milionů korun, což představuje meziroční růst o deset procent. „V letošním roce bychom chtěli překročit částku 30 milionů korun,“ řekl Jelínek.

FOTOGALERIE: Podívejte se na výrobu stavebnic Merkur

13 fotografií v galerii

Zájem roste i v zahraničí

Stoupá podle něj také vývoz do zahraničí, v současnosti míří na export zhruba 20 procent produkce. „Firma se zaměřuje na evropský trh, zejména Rakousko, Francii a Německo, ale exportujeme i do Kanady a dalších zemí. Exportní zájem roste, zejména v západní Evropě. Největší poptávka je po retro technických hračkách, které mají v těchto zemích silnou tradici a jsou vnímány jako kvalitní a edukativní,“ řekl Jelínek.

Hlavní část z celkového prodeje firmy Merkur Toys připadá na kovové stavebnice Merkur, jejichž vznik spadá do 20. let minulého století. Sortiment firma postupně rozšiřuje o moderní prvky jako robotika a mechatronika. Přibližně čtvrtinu prodeje firmy tvoří učební pomůcky pro podporu technického vzdělávání ve školách. Vedle stavebnic Merkur Toys vyrábí i dětské tříkolky, koloběžky a různé dětské nářadí, například lopatky, rýče a kolečka na pískoviště.

„Firma se v současnosti zaměřuje na modernizaci produktového portfolia a zvyšování kvality. Tímto krokem navyšujeme výrobní kapacitu a modernizujeme výrobní procesy. Stavebnice doplňujeme o prvky robotiky, elektroniky včetně moderních manuálů, které oslovují jak děti, tak dospělé,“ sdělil Jelínek.

Například do konce letošního roku chce firma dokončit automatizaci počítací linky na součástky a připravuje modernizaci lakovací linky, ta by měla být hotová do poloviny roku 2026. Součástí investic do rozvoje firmy je také postupná rekonstrukce Muzea Merkur, které firma v Polici nad Metují otevřela v roce 2006. Na financování se podílejí i dotační programy Královéhradeckého kraje a Státního zemědělského intervenčního fondu.

Korejská k-pop kapela BTS v roce 2021

Tohle bude velké. K-pop idolové z BTS možná spasí McDonald´s

Money

Sedmičlenný fenomén k-pop kapely BTS, jež posiluje image luxusních módních značek, nejspíš vylepší image i příjmy také řetězce rychlého občerstvení McDonald´s. Od září totiž spolu rozjíždí masivní spolupráci v téměř 70 zemích světa. A fanoušci kapely, zvaní Army, se už mobilizují a odpočítávají dny, kdy hodlají vzít restaurace rychlého občerstvení útokem.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Cílová skupina? I prarodiče

„Merkur se chce i do budoucna profilovat jako technicko-edukační značka. Postupně uvádíme na trh robotické stavebnice a i běžné stavebnice se snažíme propojit s digitálním světem, čímž zavádíme další moderní prvky. Naše cílová skupina zahrnuje nejen děti, ale i školy, technické kroužky a rodiče i prarodiče,“ dodal Jelínek.

Stavebnice firma Merkur Toys vyrábí v Polici nad Metují, zakázkovou kovovýrobu zajišťuje ještě v provozovně v Teplicích nad Metují. Firma má 36 zaměstnanců, uvedli její zástupci.

Počátky stavebnice Merkur spadají do roku 1920, kdy Jaroslav Vancl založil firmu Inventor. Původní systém spojování jednotlivých dílů stavebnice kovovými háčky byl v roce 1925 nahrazen novým systémem šroubků a matiček, který se zachoval dodnes. Po roce 1989 výroba stavebnice zkrachovala. Výrobu tradiční české hračky zachránil Jaromír Kříž, který produkci stavebnice v 90. letech převzal a dál rozvinul.

Firma Merkur Toys vznikla v roce 2003 a přebrala výrobu stavebnice v Polici nad Metují. V roce 2023 se stoprocentním vlastníkem firmy Merkur Toys stal podnikatel Richard Hrbáč. V letošním roce byla po 25 letech dokončena největší stavba postavená ze stavebnice Merkur. Stavba má osm metrů na šířku, váží více než 2,5 tuny a na její stavbu padlo více než 400 tisíc šroubků a matiček, uvedla firma na webu. Postavil ji Jiří Mládek. Zájemci ji mohou vidět v Muzeu Merkur v Polici nad Metují.

