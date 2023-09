Češi jsou hračičkové. Lego je baví i jako dospělé, jen se tím nechlubí, říká event manažerka Lega

Lego je pro lidi každého věku. Pro dospělé je to forma odreagování se od každodenních povinností a starostí. Češi ale mají všeobecně trochu problém s přiznáním, že je ikonická stavebnice baví i v dospělosti. Podle manažerky společnosti Andrey Faflíkové je může brzdit strach z odsouzení, že se chovají dětinsky anebo i nedostatek tvůrčí nebo kreativní sebedůvěry. „Což je velice zbytečné a je to velká škoda,“ říká v rozhovoru Andrea, která v Legu pracuje desátým rokem a je odpovědná za strategii interní a externí komunikace a eventů v regionu REEMEA zaštiťující země střední a východní Evropy, Blízkého východu a Afriky.

Reklama

V lednu jste získali ocenění v rámci soutěže Visa Czech Top Shop za prodejnu na pražském Chodově. Co pro vás ocenění znamená?

Jsme samozřejmě velice hrdí. Prodejna na pražském Chodově je naší první vlajkovou v České republice a jsme velice rádi, že se jí hned krátce po jejím otevření dostalo takového ocenění. Otevření tohoto obchodu je pro Lego Group důležitým milníkem, neboť nám napomáhá se napřímo setkávat s fanoušky všech věkových kategorií a zprostředkovávat zážitky s naší značkou. To vše přispívá k našemu úsilí inspirovat a rozvíjet stavitele zítřka prostřednictvím kreativní hry a učení.

Za úspěšným otevřením a provozem obchodu je samozřejmě velké pracovní nasazení našich kolegů z různých globálních, regionálních i lokálních týmů, kteří se podíleli na přípravě designu a vybavení prodejny. Ta nabízí kromě standardizovaných prvků i některé lokální elementy inspirované českou historií – mluvícího rytíře na koni či repliku pohledu na Václavské náměstí včetně Národního muzea s mozaikou připomínající další krásné české památky a známá místa. Dále bych chtěla zmínit i absolutně skvělý tým, který v prodejně pracuje. A který se podílí na poskytování skvělých zážitků malým i velkým zákazníkům.

video Nákup lega může být hravý zážitek i pro dospělé, ocenili inspektoři soutěže Visa Czech Top Shop Zprávy z firem Letošní, již třetí, ročník soutěže Visa Czech Top Shop otevřel svou lednovou výhrou LEGO® Store na pražském Chodově. U prodejny inspektoři soutěže ocenili, že není jen obyčejným místem, kde se prodává stavebnice, ale rájem pro milovníky těchto barevných kostiček. Prodejna bodovala nejen díky unikátnímu konceptu, ale také díky užití digitálních technologií, výbornému personálu nebo lokálním referencím na českou kulturu. Newstream je mediálním partnerem soutěže. nst Přečíst článek

Byla prodejna inspirována nějakou podobnou v zahraničí? Nebo naopak bude pražská prodejna inspirací pro jiné země?

Design prodejny má samozřejmě po celém světě stejné prvky – od identity značky přes vybavení prodejny až po komunikační formáty, ale také i ty, které se liší a které jsou spojeny s kulturou nebo historií dané země či města, ve kterém se náš obchod nachází. V londýnském obchodě proto například naleznete 3D Lego stavbu Big Benu či část vagónu z místního metra, v pražském již zmiňovanou mozaiku s českými hrady a zámky, Václavským náměstím a mluvícím rytířem, který má někdy opravdu neskutečné hlášky.

Jaké jsou klíčové taháky a zajímavosti chodovské prodejny?

Nová prodejna se rozprostírá na ploše 190 metrů čtverečních v nultém patře nákupního centra Westfield Chodov a je plná příležitostí pro fanoušky a fanynky všech věkových kategorií, kteří si zde mohou hrát s kostkami Lego nebo vytvářet personalizované produkty. Kromě toho, že nabízí největší sortiment výrobků Lego, můžou si zákazníci vyzkoušet například věž pro stavění minifigurek, kde si můžete postavit vlastní minifigurku Lego a přizpůsobit si ji dle sebe, příležitosti ke stavění včetně interaktivního hracího stolu, výzev ve volném stavění a eventů pořádaných každý měsíc. Zajímavá je i stěna Lego Pick A Brick Wall, což je skvělý způsob, jakým si zákazníci a zákaznice mohou vybrat a koupit přesně ty jednotlivé dílky, které potřebují pro své stavby.

Musím přiznat, že pro mě samotnou bylo otevření obchodu Lego v České republice skvělým zážitkem. Přestože jsem navštívila velké množství našich obchodů v zahraničí, a to jak v Evropě, Asii a Africe, mít takovou prodejnu ve své zemi s českými nápisy a českými asistenty prodeje den je i pro mě speciální. Navíc mám možnost ji navštívit prakticky každý den.

Lego baví všechny. Nemá věkový limit, říká mnažerka společnoati Andrea Faflíková. Lego, užito se svolením

video Adriana Jahňáková: Jak se připravit na krizi? Chce to odolnost Newstream TV Vše co děláte, o vás něco vypovídá. Osobní brand tvoříte i na základě toho, jestli přijdete brzy, pozdě nebo vůbec, míní Adriana Jahňáková, CEO společnosti Lego pro ČR a SR. „Čím silnější osobní značku člověk má, tím jistěji se může cítit i v případě krize na pracovním trhu," dodala. Adriana byla první hostkou nové videosérie Newstreamu. Pořad jsme nazvali Značka: Osobně. Katarína Krajčovičová si do něj zve vlivné osobnosti se zajímavou profesní cestou. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

Prodejnu lze určitě označit jako vlajkovou loď firmy. Jaké akce zde organizujete?

Pořádáme zde akce pro děti, dospělé i celé rodiny. Letos jich proběhlo již několik například pro fanoušky řady Lego Friends, která vstoupila do druhé dekády své existence novým příběhem. Ten reflektuje nové potřeby dětí, které jsme si zjišťovali v našich celosvětových průzkumech. Dnešní děti chtějí více vidět samy sebe ve hře. Noví hrdinové Lego Friends proto více odpovídají světu, ve kterém se dnešní děti pohybují, včetně zahrnutí rozličných kultur, etnické příslušnosti, fyzických rysů, schopností, ale i třeba duševních poruch. Příběhy, které noví hrdinové zažívají, také více odrážejí skutečné emoce dětí.

Dále také pořádáme i akce pro dospělé fanoušky. Nedávno se zde mohli lidé setkat třeba s jedním z českých designérů společnosti Lego Milanem Reindlem u příležitosti uvedení stavebnice Lego TechnicTM Ford GT na trh. Milan tuto stavebnici sám navrhl a byl tedy tím nejvíc erudovaným zástupcem Lego. Měli jsme plno, nedočkaví a šťastní fanoušci čekali na místě už dvě hodiny před začátkem akce.

Snubní prsteny z e-shopu? To není úplně ono, tvrdí jejich prodejce. Nakoukněte do dílny, kde se rodí šperky Zprávy z firem Prodejna šperků JK Jitka Kudláčková získala v loňském ročníku soutěže Visa Czech Top Shop, jejímž mediálním partnerem je i Newstream, celkové třetí místo. Do šperkařství, které najdete v pražské Michli, vyrazil i redaktor spolupracujícího webu mistoprodeje.cz Jiří Roth, aby tam vyslechl příběh jednoho s láskou dělaného řemesla. Za srdcaře je v tomto příběhu zlatnice Jitka Kudláčková Mlynarčíková a její manžel Dušan. nst Přečíst článek

Můžeme očekávat další podobné prodejny ve velkých českých městech?

Naše plány si zatím musíme nechat pouze pro sebe. Až budou aktuální, budeme veřejnost informovat. V každém případě je Česká republika pro společnost Lego velice významným státem, a to hned z několika důvodů. Tím hlavním je skutečnost, že ve středočeském Kladně stojí jedna z pěti světových továren firmy. Proto znají Kladno i kolegové z Asie. Dále se u nás nachází velký distribuční sklad v Jirnech u Prahy pro oblast EMEA, a máme zde také mnoho dalších významných složek, které zajišťují třeba finance nebo HR pro velkou část světa. Také zde má společně s československým týmem sídlo i regionální centrála zaštiťující obchod v zemích střední a východní Evropy, Blízkého východu a Afriky. I já jsem součástí tohoto regionálního týmu.

Je možné prozradit, jaký je podíl online prodeje výrobků Lego a prodeje v kamenných hračkářstvích?

Přesné podíly nesdílíme. V každém případě oba kanály jsou pro nás samozřejmě velmi důležité. Online obchody zajišťují 24/7 dostupnost našich produktů z jakéhokoliv místa a současně i širokou nabídku portfolia, kamenné obchody poskytují osobní zkušenost se značkou, možnost mít výrobek v ruce, nechat si volbu doporučit od vyškoleného personálu prodejny i možnost okamžitého nákupu. To dělá z obou klíčové pilíře našeho retailu. Navíc nezastupitelnost obou způsobů nákupu potvrzují i samotní provozovatelé online i „offline“ obchodů, kteří v posledních letech otevírají vždy i druhou složku možnosti nákupu, tedy prodejci, kteří mají kamenné obchody, expandují do online prostředí a naopak, online obchodníci zřizují své komplementární kamenné obchody.

Barbie mánie vrací Mattel do centra pozornosti investorů Money Akcie společnosti Mattel od poloviny června vzrostly o 15 procent, komentuje Olívia Lacenová, hlavní analytička investiční společnosti Wonderinterest Trading. Pozitivní náladu investorů nepochybně podpořilo nejen oznámení o zvýšení prognózy pro letošní rok, ale také rozruch vyvolaný uvedením filmu Barbie s herečkou Margot Robbie v hlavní roli. nst Přečíst článek

Kteří zákazníci jsou pro Lego nejdůležitější? Spíše malé děti, nebo dospělí, které zajímají lodě, hrady, Eifelovky a další?

Naší misí je inspirovat a rozvíjet stavitele zítřka, tudíž především děti, nicméně nezapomínáme ani na dospělé či celé rodiny, kterým můžeme nabídnout spoustu zážitků v podobě stavění dle jejich zájmů, a to například v oblasti filmu, architektury, designu a art dekoru, automobilů, vědy a historie, gamingu, hudby nebo sportu. Svět Lego je skutečně pro každého.

Co vy a stavebnice Lego? Stavíte s rodinou také?

Ano, stavíme. Já osobně ráda stavím ze dvou důvodů. Tím prvním je, že mi stavění napomáhá pochopit, jaký typ zážitku nabízíme prostřednictvím jednotlivých řad. Jiný zážitek vám dá, když stavíte hasičskou stanici z Lego City, nebo květinový pugét z Lego Flower Bouquet, či sportovní auto z Lego Technic.

Druhým důvodem je, že u stavebnice relaxují. A vím že nejsem jediná. Z různých výzkumů víme, že hodně dospělých hledá nové cesty, jak relaxovat, a hra je jedním z velice častých řešení. Hra nebo chcete-li hraní si nemá žádné věkové limity a mnoho lidí ji využívá k odreagování se od každodenních povinností a starostí. Přesto někdy dospělé může brzdit strach z odsouzení, že se chovají dětinsky anebo i nedostatek tvůrčí nebo kreativní sebedůvěry, což je velká škoda a je to velice zbytečné.

Byliny, kávové boby i chmel. Oceněné prodejny nabídly zákazníkům provoněný zážitek Zprávy z firem Vítězem červencového kola retailové soutěže Visa Czech Top Shop je voňavé návštěvnické centrum výrobce přírodní kosmetiky Nobilis Tilia. Na čichové smysly zákazníků působí i druhá oceněná prodejna, brněnské Kawio, které je vyhlášené pro svoji cibetkovou kávu. A do třetice - pivovarskou prodejnou Bernard v Humpolci se line vůně sladu a chmele. nst Přečíst článek

Co jste v poslední době postavila?

Naposledy jsem si postavila Jazz Quartet, z řady Lego Ideas, která dává každému z nás příležitost stát se designérem Lego. Klíčové je přijít s dobrým námětem, postavit jej z kostek a zapsat na platformu Lego Ideas. Pokud daný člověk dosáhne 10000 hlasů za období jednoho roku a projde i interním výběrem, jde jeho námět do globální výroby. Stále mi to přijde jako absolutně skvělá záležitost.

Rozhovor vedl Tomáš Hájek ze serveru mistoprodeje.cz