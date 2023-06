Kladenské továrně Lego poprvé šéfuje Češka

Poprvé za více než 20letou historii továrny Lega v Kladně je v jejím vedení Češka. Michaela T. Horáková nastoupila do pozice generální ředitelky továrny na začátku května. Firma to oznámila v tiskové zprávě.

Horáková svou kariéru ve společnosti Lego zahájila v roce 2010, začala v evropském distribučním centru v Jirnech a následně se přesunula do kladenské továrny, kde vedla tým automatizovaného skladu a takzvaného Processingu, kde se potiskují dekoracemi nejrůznější elementy LEGO, a to včetně ikonických minifigurek.

Čtyři roky strávila Horáková v mexické továrně v Monterrey, kde působila v pozici viceprezidentky pro oblast lisování kostek. Po svém návratu do České republiky stála v čele týmů zodpovědných za výrobu stavebnic a interní logistiku. Od 1. května převzala vedení celé kladenské továrny LEGO.

„Jsem velice ráda, že jsem dostala příležitost vést LEGO továrnu v Kladně. Spolu se svým týmem budu pokračovat v dlouhodobě nastavené firemní strategii. Všichni uděláme maximum proto, abychom zůstali na špičce mezi zaměstnavateli nejen v rámci kladenského regionu a budeme nadále vytvářet stabilní pracovní prostředí, ve kterém se naši kolegové a kolegyně budou cítit dobře, bezpečně a respektováni,“ uvedla Horáková ke svému jmenování šéfka Lego továrny v Kladně.

Kladenská továrna je jedním z pěti výrobních závodů Lego Group na světě a zaměstnává přibližně 3 500 kmenových zaměstnanců. V rámci výrobního řetězce je na prvním místě co do počtu vyrobených stavebnic.

