IKEA mění kapitána. Poprvé v historii to nebude Švéd
Největší provozovatel obchodů IKEA, skupina Ingka Group, jmenovala novým šéfem Španěla Juvencia Maeztua. Ten nahradí po osmi letech Švéda Jespera Brodina a stane se prvním generálním ředitelem firmy jiné než švédské národnosti. Maeztu, dosavadní finanční ředitel, převezme vedení v listopadu.
Novým šéfem společnosti Ingka Group, která je provozovatelem řetězce obchodů IKEA, se stane Španěl Juvencio Maeztu. V čele nábytkářské firmy tak bude poprvé manažer jiné než švédské národnosti, poznamenala agentura Reuters. Ingka Group provozuje obchody IKEA ve 31 zemích včetně České republiky. Kromě Evropy působí také například ve Spojených státech, Číně a v Indii.
Ingka Group v oznámení uvedla, že její nynější šéf Jesper Brodin po osmi letech odchází z funkce. Maeztu ho vystřídá v době, kdy se firma potýká s negativními dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa a geopolitického napětí ve světě.
Maeztu se funkce ujme do 5. listopadu a Brodin zůstane v podniku až do konce února příštího roku, aby pomohl zajistit hladký průběh změny ve vedení. Maeztu je od roku 2018 finančním ředitelem společnosti Ingka Group a Brodinovým náměstkem.
Brodin uvedl, že rozhodnutí odstoupit z funkce bylo obtížné, ale že pro něj nastal ten správný čas. Prohlásil také, že výběr jeho následníka, který vyrostl ve španělském Cádizu a nemluví švédsky, dokládá fungování globální kultury značky IKEA.
Obchodní řetězec s nábytkem v Česku zaměstnává téměř 2500 lidí. Počet volných dní navíc bude záviset na tom, jak dlouho zaměstnanci v podniku pracují.
IKEA přidá lidem peníze i volno. Reálné mzdy porostou všude
Zprávy z firem
Nábytkářský řetězec IKEA v ČR, Maďarsku a Slovensku od 1. září povede Erika Intisová. Ve funkci vystřídá Davida McCabea, který byl v čele této regionální organizace švédského prodejce nábytku od roku 2021. IKEA je největším nábytkářským řetězcem v Česku.
Erika Intisová se stane novou šéfkou IKEA v Česku a na Slovensku
Leaders
