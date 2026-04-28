newstream.cz Zprávy z firem Ikea překopala svůj zákaznický program Family. Chce vrátit lidi do obchodů

Oblíbený zákaznický program Ikea Family prochází zásadní změnou. Řetězec přidá body za aktivitu, ale chce nahnat zákazníky zpět do kamenných prodejen.

Švédský maloobchodní řetězec Ikea po letech mění svůj zákaznický program Ikea Family. Firma dnes oznámila v tiskové zprávě, že bude nově odměňovat zákazníky za aktivitu.

„Ikea Family dlouhodobě patří mezi největší zákaznické programy na světě a v České republice má více než 2,1 milionu členů. Přesto se ukazuje, že velká část z nich nevyužívá všechny výhody naplno. Právě proto přichází Ikea s novým konceptem, který bude dávat členství ještě větší smysl – a především dělat členům radost,“ uvedla firma, která prý chce odměnňovat zákazníky nejen za to, co si koupí, ale i za to, jak se „věnují vylepšování svého domova.“

Je to vcelku zásadní změna strategie – dosud byl program založen primárně na okamžitých výhodách typu sleva na místě, káva zdarma. Nově se zavádí systém věrnostních bodů.

„Členové Ikea Family budou nově sbírat věrnostní body. Ty získají nejen za své nákupy, ale také za aktivity, které jim pomáhají plánovat a zlepšovat bydlení – například za přihlášení do účtu, vytvoření seznamu přání, využití plánovacích nástrojů nebo účast na akcích, které v Ikea pořádáme,“ říká Klára Mašková, customer engagement and loyalty manager. Za každých utracených 125 korun získají členové jeden věrnostní bod. Další body pak budou moci sbírat i za různé další interakce s Ikea.

Jenom v obchodě

Zatímco dříve byly slevy pevně dané aktuální nabídkou, nově si členové nasbírané body vyměňují za kupony podle vlastního výběru za slevové kupony na konkrétní výrobky, či slevy na jídlo v restauraci.

To ale není vše. Firma naznačuje, že určité benefity, které dříve fungovaly i on-line, budou nyní vázány na osobní návštěvu. „Jedinou změnou je, že výhody bude možné využívat pouze fyzicky v obchodních domech,“ uvádí firma v textu tiskové zprávy.

Termín pro daně se blíží. Někteří si mohou lhůtu prodloužit až do července

Daňové přiznání
Profimedia.cz
nst
nst

Už v pondělí 4. května končí řádný termín pro elektronické podání daňového přiznání za rok 2025. Mnozí ale možná netuší, že zákon nabízí ještě několik dní bez pokuty – a s pomocí daňového poradce lze lhůtu prodloužit až do července. Pozor však na jednu zásadní věc: odklad podání neznamená odklad platby daně.

Kdo nestihne podat daňové přiznání do 4. května, nemusí hned panikařit. Daňový řád počítá s pětidenní tolerancí pro pozdní podání bez pokuty. Letos navíc termín prodlužuje státní svátek 8. května a víkend, takže bez sankce lze přiznání podat ještě v úterý 12. května.

„Pět pracovních dnů navíc se týká sankce za pozdní podání daňového přiznání. Neznamená to ale automatické prodloužení splatnosti daně. Pokud poplatníkovi vyšla daňová povinnost, měl by ji uhradit nejpozději v řádném termínu, tedy do 4. května 2026. Za zaplacenou se daň považuje až ve chvíli, kdy peníze dorazí na účet finančního úřadu, nikoliv v okamžiku zadání příkazu v bance,“ uvádí Ivo Brabec, CEO společnosti Neotax.

Nestíháte? Daňový poradce může posunout termín až do července

Pokud je už teď jasné, že ani dodatečný termín nevyjde, existuje řešení. Využití služeb daňového poradce nebo advokáta může prodloužit lhůtu pro podání přiznání až do 1. července 2026. Stejný termín platí i pro subjekty s povinným auditem účetní závěrky.

Pokud poplatník ví, že přiznání nestihne připravit ani v toleranční lhůtě, může využít daňového poradce nebo advokáta a tím si lhůtu pro podání přiznání prodloužit až do 1. července 2026. Rozhodující je, aby přiznání v prodloužené lhůtě skutečně podal daňový poradce nebo advokát. Plnou moc přitom není nutné finančnímu úřadu dokládat předem,“ doplňuje Brabec.

Ani zde ale nelze usnout na vavřínech a bez pokuty lze v tomto režimu podat přiznání nejpozději do 9. července.

Pozor na vrácení přeplatku. Pozdní podání může čekání prodloužit

Ti, kdo očekávají vratku, by si měli termín hlídat dvojnásob. Pokud podají elektronické přiznání do 4. května a požádají o vrácení přeplatku, peníze by měli dostat nejpozději do 3. června.

Při pozdějším podání se ale třicetidenní lhůta počítá až od dne následujícího po skutečném podání, takže na peníze mohou čekat déle.

Jaké sankce hrozí po 12. květnu?

Po překročení pětidenní tolerance začíná nabíhat pokuta 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však 5 procent daně, nejvýše 300 tisíc korun. Pokud vypočtená pokuta nepřesáhne tisíc korun, úřad ji nevyměří.

Vedle toho může naskočit i úrok z prodlení za pozdní zaplacení daně – ten od čtvrtého dne po splatnosti činí v prvním pololetí 2026 ročně 11,5 procenta.

Lukáš Kovanda
Podáním přiznání povinnosti nekončí. OSVČ musí následně dodat i přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Přehled pro ČSSZ je při elektronickém podání potřeba odevzdat do 1. června 2026 a zdravotní pojišťovně do 4. června 2026. Při využití daňového poradce se termíny posouvají až na 3. srpna 2026. Doplatky pojistného je pak nutné uhradit do osmi dnů.

Možnost podat přiznání později neznamená, že lze stejně odložit i úhradu daně. Právě tady řada lidí chybuje nejčastěji – a může je to stát zbytečné sankce.

Americký prezident Donald Trump naznačil, že nejspíš nepřijme nejnovější návrh Íránu na ukončení války, píše web stanice CNN s odvoláním na informované zdroje. Šéfovi Bílého domu se prý nelíbí, že Írán chce jaderné rozhovory odložit až na pozdější fázi vyjednávání.

Trump to v pondělí řekl na schůzce se svým týmem pro národní bezpečnost v situační místnosti Bílého domu. Íránský návrh zahrnuje otevření Hormuzského průlivu a konec americké blokády íránských přístavů.

Ztráta klíčové páky při vyjednávání

Znovuotevření vodní cesty bez vyřešení otázek týkajících se íránského jaderného programu a zásob vysoce obohaceného uranu by mohlo zbavit Spojené státy klíčové páky při vyjednávání, upozornil podle CNN jeden z amerických představitelů.

Přijetí návrhu íránské strany by rovněž mohlo působit dojmem, že Trump ve válce nezvítězil, uvedl americký zdroj deníku The New York Times.

„Spojené státy nevyjednávají prostřednictvím médií. Jasně jsme řekli, kde jsou naše limity, a prezident uzavře pouze takovou dohodu, která bude prospěšná pro americký lid a pro svět,“ uvedla mluvčí Bílého domu Olivia Walesová.

Trump nabídku v pondělí projednával se svými poradci poté, co ji íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí předal Pákistánu, který zprostředkovává jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Americký prezident o víkendu zrušil cestu svých vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do Islámábádu poté, co Arakčí z Pákistánu odletěl.

Spojené státy s Izraelem na konci února zaútočily na Írán, což vyvolalo regionální válku. Mezi Íránem a USA nyní platí příměří.

