Ikea překopala svůj zákaznický program Family. Chce vrátit lidi do obchodů
Oblíbený zákaznický program Ikea Family prochází zásadní změnou. Řetězec přidá body za aktivitu, ale chce nahnat zákazníky zpět do kamenných prodejen.
Švédský maloobchodní řetězec Ikea po letech mění svůj zákaznický program Ikea Family. Firma dnes oznámila v tiskové zprávě, že bude nově odměňovat zákazníky za aktivitu.
„Ikea Family dlouhodobě patří mezi největší zákaznické programy na světě a v České republice má více než 2,1 milionu členů. Přesto se ukazuje, že velká část z nich nevyužívá všechny výhody naplno. Právě proto přichází Ikea s novým konceptem, který bude dávat členství ještě větší smysl – a především dělat členům radost,“ uvedla firma, která prý chce odměnňovat zákazníky nejen za to, co si koupí, ale i za to, jak se „věnují vylepšování svého domova.“
Je to vcelku zásadní změna strategie – dosud byl program založen primárně na okamžitých výhodách typu sleva na místě, káva zdarma. Nově se zavádí systém věrnostních bodů.
„Členové Ikea Family budou nově sbírat věrnostní body. Ty získají nejen za své nákupy, ale také za aktivity, které jim pomáhají plánovat a zlepšovat bydlení – například za přihlášení do účtu, vytvoření seznamu přání, využití plánovacích nástrojů nebo účast na akcích, které v Ikea pořádáme,“ říká Klára Mašková, customer engagement and loyalty manager. Za každých utracených 125 korun získají členové jeden věrnostní bod. Další body pak budou moci sbírat i za různé další interakce s Ikea.
Nový ředitel Ikey, Polák Jakub Jankowski, bude bojovat s poklesem zisku i tržeb. Půjde s menšími obchody do menších měst.
Jenom v obchodě
Zatímco dříve byly slevy pevně dané aktuální nabídkou, nově si členové nasbírané body vyměňují za kupony podle vlastního výběru za slevové kupony na konkrétní výrobky, či slevy na jídlo v restauraci.
To ale není vše. Firma naznačuje, že určité benefity, které dříve fungovaly i on-line, budou nyní vázány na osobní návštěvu. „Jedinou změnou je, že výhody bude možné využívat pouze fyzicky v obchodních domech,“ uvádí firma v textu tiskové zprávy.
