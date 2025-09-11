Vyberte si z našich newsletterů

Green Deal je riziko, tvrdí stále více českých firem

Green Deal je riziko, tvrdí stále více českých firem

Výroba pátých dveří pro vůz Volkswagen ID.Buzz s elektrickým pohonem tvoří zatím jen zhruba deset procent produkce libereckého výrobce autodílů Magna Exteriors
ČTK
ČTK
ČTK

V Česku roste počet firem, které Green Deal, tedy Zelenou dohodu pro Evropu, vnímají spíše jako riziko než příležitost. Zatímco v roce 2024 jej za hrozbu označila polovina respondentů, letos tento podíl stoupl na 59 procent. Vyplývá to z průzkumu podnikatelského prostředí mezi 250 firmami, které představilo Sdružení pro zahraniční investice (AFI).

Téměř 80 procent firem ze všech regionů plánuje podle průzkumu v Česku další investice. Mezi hlavní bariéry podnikání však respondenti řadí globální nepředvídatelnost, nedostatek kvalifikované pracovní síly, složitou legislativu a vysoké ceny energií.

„Průzkum je důležitým barometrem nálad mezi investory a podnikateli. Ti by letos od svých regionálních politiků uvítali větší nasazení v digitalizaci stavebního řízení, zrychlení povolovacích procesů, zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti nebo snížení administrativní zátěže. Politická reprezentace by těmto tématům měla věnovat zvýšenou pozornost, zvláště s ohledem na blížící se volby,“ shrnula výsledky průzkumu místopředsedkyně řídícího výboru AFI Klára Sobotková.

Lukáš Kovanda: Český průmysl dusí regulace, cla i nedostatečné investice

Názory

Český průmysl je pro většinu lidí nejen zdrojem pracovních míst, ale i symbolem stability a národní hrdosti. Podle aktuálního průzkumu STEM/MARK považuje devět z deseti Čechů průmysl za klíč k prosperitě země.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Jádrem výzkumu byla otázka podpory investic. Podle skoro dvou třetin respondentů investiční pobídky napomáhají rozvoji české ekonomiky. Přesto počet firem plánujících čerpat dotace meziročně klesl ze 61 na 56 procent. Většina podniků nadále směřuje své rozvojové aktivity do vývoje nových produktů a procesů, digitalizace, robotizace a využití AI nástrojů. Více než polovina firem plánuje v nejbližší době přijímat nové zaměstnance. Podnikatelé se vyjádřili také k chystané směrnici EU o rovnosti odměňování, Equal Pay, která podle 53 procent dotázaných jejich firmy zásadně neovlivní.

Konferenci zahájil ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který zdůraznil význam infrastruktury jako základu stabilního investičního prostředí. „V tomto volebním období byla rekordní výstavba. Zprovozníme dohromady přes 200 kilometrů nových dálnic a pro příští volební období je připraveno k otevření dalších 250 kilometrů dálničních úseků. Rozšířili jsme také investice do železniční infrastruktury a připravujeme zásadní rozvojové projekty včetně vysokorychlostních tratí,“ uvedl.

Význam dlouhodobých projektů u dopravních sítí, průmyslových areálů nebo energetické infrastruktury pro atraktivní investiční prostředí potvrdila také předsedkyně řídícího výboru AFI Gabriela Hrbáčková. „Česká ekonomika dnes stojí na křižovatce zásadních výzev. Čelíme geopolitickému napětí, obchodním bariérám, energetické nejistotě i bezprecedentní rychlosti technologických změn. Pokud na tyto tlaky chceme reagovat, musíme se dívat dál než jen na infrastrukturu a investiční pobídky. Zásadní je rozvoj lidského kapitálu,“ shrnula.

Slovenský premiér Robert Fico podmínil svůj souhlas s dalším balíkem protiruských sankcí Evropské unie tím, že Evropská komise předloží návrhy zaměřené na sladění klimatických cílů s potřebami automobilového a těžkého průmyslu i s cenami elektřiny. Fico to uvedl po schůzce s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Slovensko letos zpočátku blokovalo i schválení osmnáctého unijního balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi na Ukrajině.

Slovensko letos zpočátku blokovalo i schválení osmnáctého unijního balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi na Ukrajině. Bratislava nové sankce v létě nakonec podpořila, a to poté, co jí EK nabídla záruky právě ohledně svého jiného návrhu, a to ukončit dovoz ruského plynu do EU. Přijetí sankcí si v EU vyžaduje jednomyslný souhlas členských zemí.

Kolik sankčních balíků je třeba přijmout?

„Kolik sankčních balíků je třeba přijmout, abychom změnili postoj Ruska k válce? Když nepomohl ani první, ani osmnáctý, tak devatenáctý nepochybně nepomůže,“ řekl Fico, kterého na Slovensku opozice a část médií obviňuje z opakování ruské propagandy.

„Vyslovil jsem přání, aby Evropská unie vynakládala stejnou míru pozornosti mírovým procesům, jako vynakládá na vojenskou pomoc Ukrajině. Prioritní záležitostí mé vlády je mír, ne pokračování války a vojenské podpory Ukrajiny,“ řekl Fico, jehož nynější vláda po předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.

Slovenský premiér Robert Fico a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Chcete konec války? Pak Ukrajina nesmí do NATO, uvedl Fico

Politika

Hlavním předpokladem ukončení války na Ukrajině je to, aby Kyjev nevstoupil do NATO. Řekl to slovenský premiér Robert Fico, který ambice Kyjeva na vstup do Severoatlantické aliance dlouhodobě odmítá. Slovensko podle něj nevyšle své vojáky na Ukrajinu v rámci poskytnutí bezpečnostních záruk po dojednání míru s Ruskem, které sousední zemi vojensky napadlo v únoru 2022.

ČTK

Přečíst článek

Costa před novináři řekl, že EU je mírový projekt, ale mír bez obrany je jen iluze, proto je podle něj potřeba více investovat do vlastní obrany.

Fico, který dlouhodobě poukazuje na vysoké ceny energií v EU, uvedl, že je nutné dát do souladu náročné klimatické cíle EU s realitou. V této souvislosti poukázal na význam automobilového průmyslu. Ten je motorem ekonomiky Slovenska, které je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem aut na světě. Fico nevyloučil ani možnost úpravy stávajících klimatických cílů evropského bloku.

Slovenský premiér si také přeje, aby EU ve svém příštím sedmiletém rozpočtu zachovala balík peněz na projekty, které slouží k vyrovnávání regionálních rozdílů v evropském bloku. Fico dal rovněž najevo svůj nesouhlas, aby společná zemědělská politika více podporovala menší farmy na úkor těch větších. Takové opatření by zasáhlo zemědělce na Slovensku, kteří zpravidla obhospodařují velké plochy.

„Myslím, že bezpečnost je něco, kde bychom to neměli nutně podmiňovat dalšími otázkami. Není novinkou, že by si Slovensko kladlo nějaké podmínky, koneckonců to jsme zažili už při 18. sankčním balíku. Uvidíme, co na konci bude realita,“ řekl novinářům český ministr zahraničí Jan Lipavský před odletem na jednání s protějšky ze střední Evropy právě na Slovensku.

Vydírání i chatbot jako kamarád. AI představuje pro děti riziko, varují experti

AI představuje pro děti riziko, varují experti
iStock
ČTK
ČTK

Děti často sdílejí citlivé údaje, využívají umělou inteligenci (AI) k podvodům ve škole nebo vytvářejí pornografický obsah, jehož obětí se ale mohou stát i ony samy. Na rizika spojená s bezpečností dětí v kyberprostoru upozornili odborníci na konferenci s názvem Děti, jejich intimita online a AI. Podle nich je klíčová prevence, která by mohla začínat už v předškolním věku, a větší vzdělávání a zapojení rodičů v této problematice.

„Z dat z loňského roku víme, že 70 procent dětí aktivně používá nějaký nástroj umělé inteligence, dominantní je ChatGPT v mobilním telefonu,“ uvedl Kamil Kopecký z projektu E-bezpečí. Podle něj část dětí AI využívá ke vzdělávání, ale některé využívají takzvané chatboty jako kamarády. „Vidíme, že děti do toho dávají velké množství svých soukromých dat, jelikož si neuvědomují rizika,“ dodal.

Problémem je také generovaná pornografie. Kopecký uvedl, že šest procent dětí podle průzkumu vytvořilo pomocí AI svlečenou fotku spolužačky. Častějšími oběťmi jsou dívky, ale v poslední době se problém začíná šířit i mezi chlapce. Rizikem je podle něj i zneužití běžných fotografií z Instagramu, které lze upravit na dětskou pornografii, což může udělat i pachatel, který dítě osobně nezná.

iPhone 17 Pro Max

Apple představil nejtenčí iPhone. Největší revoluci ale zažívají sluchátka

Zprávy z firem

Americký technologický gigant uvedl nejnovější produkty. Nabízí nejširší řadu telefonů iPhone, kde přibylo ultratenké zařízení, nové hodinky a také sluchátka, která dokážou v reálném čase překládat konverzaci v různých jazycích.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Svlékací aplikace

Podle policisty Davida Kováře, který působí v týmu zaměřeném na sexuální zneužívání dětí v kyberprostoru, jsou nejpalčivějším problémem takzvané svlékací aplikace. „Dítěti trvá 15 sekund najít rozhraní, kde vytvoří takový obsah. Vzniká digitální stopa spojená s nahotou, jejíž rizika a možné zneužití si neuvědomuje ani rodič,“ řekl. Dodal, že děti často napodobují dospělou pornografii, k níž se dostanou už mnohdy v osmi či devíti letech. „Když děti dostanou telefon, je to zbraň. Nejlepší boj v kyberprostoru je prevence,“ zdůraznil.

Umělá inteligence může být vůči dětem silný manipulační nástroj, který podle Kateřiny Vokrouhlíkové z týmu projektu STOP online je dokáže snadno ovlivnit. „Děti neumějí vyhodnotit, co je pravda. Umělá inteligence dokáže vytvářet informace, které pravdivé nejsou, a mohou je mezi sebou zneužít, třeba proti spolužákům,“ uvedla. Dodala, že dnes už často nelze bezpečně poznat, zda materiál vytvořila umělá inteligence. Zatímco některé státy EU testují horké linky s nástroji pro rozpoznávání, v Česku se s jejich využitím nepočítá.

Odborníci zdůraznili, že prevenci kybernetických rizik se školy věnují málo, protože v prioritách bývá až na posledním místě. „Prevenci o bezpečnosti v kyberprostoru si přehazují mezi sebou rodiče a školy, a to je problém,“ konstatoval Kovář. Shodli se, že prevence by měla začínat velmi brzy. „Na prvním stupni základní školy,“ řekl Kopecký. Mnohé děti se totiž k chytrým zařízením s přístupem na internet dostávají i v předškolním věku. Vokrouhlíková dodala, že děti se s technologiemi setkávají už tehdy, když na tabletu sledují videa na YouTube.

