Dopravce Yellow po 99 letech končí. Stál u zrodu fenoménu žlutých taxíků

Vedení jedné z nejstarších a největších amerických dopravních firem Yellow v neděli kolem poledne informovalo své zaměstnance, že firma končí. A požádá o prohlášení bankrotu. Krach firmy, jejíž zakladatel stál na počátku 20. století u zrodu charakteristických amerických žlutých taxíků, by byl dosud největším bankrotem některého z dopravců v USA, napsal deník The Wall Street Journal.

Společnost Yellow, jedna z nejstarších a největších amerických přepravních společností, v neděli ukončila provoz. Firmu se sídlem v Nashvillu v Tennessee zničila řada fúzí, které ji zatížily dluhy, a patová situace při jednání s odbory ze sdružení Teamsters, napsal deník The Wall Street Journal.

Společnost s 99letou historií byla známá svými nízkými cenami. Měla více než 12 tisíc kamionů přepravujících náklad po celé zemi pro Walmart, Home Depot a mnoho dalších menších podniků a téměř 30 tisíc zaměstnanců. To, co Yellow nedokázala poskytnout – navzdory akvizicím konkurentů a stamilionové vládní pomoci v době covidu – byly konzistentní služby pro zákazníky a zisky pro investory, dodal deník.

Vedení a odbory se obviňují navzájem

Firma v oznámení zaměstnancům a odborům uvedla, že požádá o prohlášení bankrotu. Pokud by se tak stalo, byl by to největší kolaps, pokud jde o tržby a pracovní místa pro nestálý průmysl nákladní dopravy v USA. Dosavadní klienti dopravce ale říkají, že přerušení převozu jejich zboží by mělo být jen dočasné. Mnoho z nich v posledních týdnech již totiž přesunulo svůj náklad ke konkurenci, což zároveň urychlilo zánik Yellow.

Otec „žlutých taxíků“

Společnost Yellow založili v roce 1924 Grover Cleveland „Cleve“ Harrell a jeho bratr A. J. Harrell jako taxikářskou a autobusovou firmu. Clive začínal s podnikáním již v roce 1906, když v Oklahomě založil předchůdce pozdější taxikářské společnosti Yellow Cab Company, tehdy ovšem zatím jen s koňským dopravníkem. Po roce si koupil Ford Model T, přemaloval jej na žluto a začal získávat jednoho zákazníka za druhým. Význam žluté barvy poté postupně pochopili i další tehdejší taxikáři i v jiných městech Spojených států a žlutá barva se u taxíků v USA udržela dodnes.

Post „národního“ dopravce získala firma po roce 1951, kdy sice rovněž zbankrotovala, ale koupil ji bankéř George Powell z Kansasu. Změnil ji v nákladního dopravce na velké vzdálenosti, což se v době mohutné výstavby dálnic v USA vyplatilo. Od roku 2009 se roční tržby Yellow pohybovaly blízko pěti miliard dolarů, ale společnost většinu let vykazovala ztráty a nikdy nedosáhla zisku nad 25 milionů dolarů.

Předposlední ránu firmě zasadila proticovidová opatření, která v roce 2020 uzavřela mnohé továrny a obchody a společnost – tehdy známá jako YRC Worldwide – poprvé uvedla, že bude mít potíže se splácením svých dluhů. Federální vláda za prezidenta Donalda Trumpu sice firmě hodila záchranné lano půjčkou ve výši 700 milionů dolarů, což přimělo věřitele, aby Yellow poskytli tříletý odklad plateb. Ale ani to nepomohlo. Posledním úderem pak byly loňské a letošní turbulence na globálním logistickém trhu.

