Je ESG v krizi? Jaká budoucnost čeká firemní udržitelnost, odhalí už za týden byznysoví lídři

Business Leaders Forum, nejstarší národní platforma pro odpovědné a udržitelné firemní lídry, pořádá 14. září 2023 konferenci ESG Leadership. Experti z veřejného i soukromého sektoru na ní budou sdílet zkušenosti se zaváděním ESG do strategie firem a debatovat o aktuálních trendech. Newstream je mediálním partnerem akce.

Reklama

Šestý ročník celodenní konference ESG Leadership ve svém programu představí jak firemní lídry, tak experty na udržitelnost. O konferenci je velký zájem, již nyní je registrováno o 50 procent účastníků více než loni. Vstup na akci je po předchozí registraci na www.esgleaders.cz zdarma.

Podívejte se na předchozí ročník konference do galerie:

Na akci mimo jiné vystoupí Alessandro Pasquale, majitel a výkonný prezident Mattoni 1873 a prezidentem NMWE (Natural Mineral Waters Europe), dale pak Maxfield Weiss, výkonný ředitelem neziskové organizace CDP Europe, která pomáhá s měřením environmentálního dopadu měst a firem. Chybět nebude ani Jan Růžička, člen výkonného výboru BLF a ředitel pro vnější vztahy PPF Group. Na akci zavítá také Ladislav Miko, poradce prezidenta Petra Pavla pro oblast udržitelnosti, a mnoho dalších.

Alessandro Pasquale z Mattoni: Jestli projde růst DPH, minerálky zdraží Leaders Alessandro Pasquale k poslednímu březnu letošního roku skončil v pozici CEO skupiny Mattoni 1873. Zůstává však ve vedení firmy v roli výkonného prezidenta a chce se více soustředit na strategické rozvíjení rostoucí skupiny. V roli šéfa Evropské asociace výrobců minerálních vod se pak chce zasadit o zavedení zálohového systému v celé Evropské unii. „Zvládnutelné to je do roku 2028. Pokud by se to opravdu povedlo, do roku 2040 by se ušetřilo 40 milionů tun plastu. To je hora plastu,“ uvádí v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Alessandro Pasquale. Stanislav Šulc Přečíst článek

Budoucnost udržitelnosti

Je ESG v krizi? Na tuto otázku ve společném rozhovoru odpoví Jan Růžička a Sandra Feltham, prezidentka BLF a ředitelka organizace Flagship. Na oblast ESG jsou v posledních letech uplatňovány stále se zvyšující legislativní nároky, oba experti proto zhodnotí jejich dopady na soukromý sektor.

Na trendy v udržitelnosti se poléze zaměří panel Future Trends. Tématem bude mimo jiné umělá inteligence a její využití v udržitelnosti, budoucnost energetiky i dopravy a také společenské trendy ovlivňující vnímání udržitelnosti.

Prosazování genderové rovnosti je běh na dlouhou trať. Vůdčích vzorů je třeba Leaders Cesta k férovější společnosti je dlouhá. Do cíle ale musí dojít všichni. Některé velké firmy už cílovou pásku přetrhly, jiné jsou teprve na startovní čáře. nst Přečíst článek

Poučení z krizí

V panelu Lessons Learned se dozvíte, jaké poučení si společnosti odnáší z jejich cesty k udržitelnému podnikání a jak reagují na krize a změny, které se přicházejí. V debatě vystoupí např. Katarína Navrátilová, CEO Tesca, nebo Erika Vorlová, Chief Services Officer a členka správní rady v GasNet.

Navazující panel Best Practices představí nejzajímavější ESG projekty a jejich dopady. Zástupci Orlen Unipetrol, Tchibo a Skupiny ČEZ vysvětlí, jak čelit aktuálním výzvám v oblasti udržitelnosti. „Udržitelnost v dodavatelských řetězcích je aktuálně tak trochu strašák pro všechny. Doufám, že dlouhodobé zkušenosti Tchibo v této oblasti budou pro ostatní inspirující,“ říká Monika Kissová, CSR Specialist společnosti Tchibo.

Trojice novinek

Konference představí nový koncept Mastermind kulatých stolů. Jejich cílem je podpořit spolupráci mezi firemními experty a podívat se na nejpalčivější výzvy do hloubky.

„Konference je výjimečná tím, že je velmi interaktivní. Účastníci budou moct debatovat s firemními lídry v rámci panelových debat i Mastermind kulatých stolů, sdílet dobrou praxi a hledat společná řešení,” říká Michaela Stachová, ředitelka BLF.

Na konferenci budou tradičně prezentovány výsledky průzkumu Úspěšný lídr a ESG, který odhaluje, jak si Češi a Češky představují úspěšného a férového lídra nebo zda je pro ně důležité, že je jejich firma udržitelná.

Další novinkou je také cena Czech Sustainability Leader Award. Jejím cílem je ocenit firemní lídry, kteří jsou v oblasti udržitelnosti inspirací pro ostatní.

Konference je určena zástupcům komerčního a veřejného sektoru i akademikům. Dopolední část je tlumočená do/z angličtiny. Generálním partnerem je společnost Homecredit. Hlavními partnery jsou společnosti Tchibo a Orlen Unipetrol. Konference se uskuteční pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ústavu udržitelnosti VŠCHT a také Hospodářské komory ČR. Newstream je mediálním partnerem akce.

Udržitelnost ve firmě začíná u šéfa. Diskusi osvícených CEO´s přinese pražský summit Zprávy z firem Na celodenní konferenci k udržitelnosti Czech & Slovak Sustainability Summit vystoupí špičky z oblasti udržitelnosti. Dopolední program nabídne inspirativní prezentace a diskuze na téma udržitelného byznysu. Odpoledne se představí 12 udržitelných projektů, které prodiskutovala a schválila vědecká rada summitu. nst Přečíst článek