Buď dálnice, nebo armáda. Babiš vysvětlil, proč Česko nesplní závazek NATO
Česká republika patří spolu s Albánií a Slovinskem k zemím, které v NATO vydávají na obranu nejméně. Závazek dosáhnout dvou procent HDP letos podle premiéra Andreje Babiše nesplní. Nápravu slibuje až v rozpočtu na příští rok.
Česká republika letos podle premiéra Andreje Babiše nesplní závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu. Babiš to řekl před summitem NATO v Ankaře. Důvodem je podle premiéra skutečnost, že jeho kabinet převzal od předchozí vlády rozpočet s deficitem 90 miliard korun. Česko je spolu s Albánií a Slovinskem jednou ze tří zemí, které v rámci Severoatlantické aliance vydávají na obranu nejméně.
Podle posledního dokumentu NATO by přitom Česká republika mohla dvouprocentní hranice dosáhnout již letos. Jde však pouze o předběžný odhad.
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Babiš: Dvě procenta letos nedáme
„Já si myslím, že letos dvou procent nedosáhneme,“ řekl Babiš novinářům. Současná vláda se podle něj kvůli zděděnému vysokému deficitu musela rozhodnout, zda zastaví výstavbu dálnic, nebo navýší výdaje na obranu.
Premiér také kritizoval dění na ministerstvu obrany za předchozí vlády. Podle něj bylo netransparentní a provázely je předražené zakázky.
Nápravu slibuje od příštího roku
„Na příští rok určitě v rozpočtu budou dvě procenta HDP na obranu,“ řekl Babiš.
Před odletem na summit NATO premiér uvedl, že se výdaje na obranu v příštím roce zvýší o 36 miliard korun.
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