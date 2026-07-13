Tři zájemci, rozdíl 15 miliard. Stát vybírá, kdo dostaví dálnici D35
O největší dopravní projekt financovaný formou partnerství státu a soukromého sektoru v historii Česka se ucházejí tři mezinárodní konsorcia. Nabídky na dostavbu D35 se liší téměř o 15 miliard korun, rozhodovat ale nebude pouze cena.
Ministerstvo dopravy obdrželo tři nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Čistá současná hodnota navrhovaných plateb za dostupnost se pohybuje od 71,3 miliardy do 86 miliard korun. Nejvhodnější nabídku by ministerstvo mohlo vybrat v září a stavba 35,4 kilometru dlouhého úseku by mohla začít ještě letos. Na tiskové konferenci to uvedla ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce ministerstva Lenka Hamplová.
Největší dopravní PPP v historii Česka
„Blížíme se k závěrečné fázi historicky největšího PPP projektu v oblasti dopravní infrastruktury v Česku. Obdrželi jsme nabídky od tří renomovaných mezinárodních konsorcií a okamžitě jsme zahájili jejich hodnocení. Teď nás čeká pečlivé posouzení tisíců stran předložené dokumentace. Vyhodnocení nabídek a předložení nejvhodnější z nich ke schválení vládě a Poslanecké sněmovně chceme stihnout v první polovině podzimu,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
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Nabídku podalo konsorcium LitMo tvořené společnostmi FCC Concesiones de Infraestructuras, Meridiam Eastern Europe IV a Metrostav Concessions. Druhým zájemcem je uskupení ViaCM, za kterým stojí VINCI Highways, Abrdn European Sustainable Infrastructure a John Laing Europe Holdings. Třetím uchazečem je konsorcium ViAlliance35 složené ze společností Cintra Global, STRABAG Motorway, Budimex a Invesis.
Nabídky se liší téměř o 15 miliard
Konsorcium LitMo navrhlo čistou současnou hodnotu plateb ve výši 76,16 miliardy korun, ViaCM 85,98 miliardy korun a ViAlliance35 71,32 miliardy korun. Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší nabídkou tak činí téměř 15 miliard korun.
„Děláme maximum pro to, aby první stroje vyjely na staveniště ještě v letošním roce. Je také přirozeným zájmem koncesionáře, aby mohl začít stavět co nejdříve,“ uvedla Hamplová.
Cena však nebude jediným hodnoticím kritériem. Ministerstvo bude posuzovat také dva kvalitativní parametry, které se týkají stavu dálnice při jejím předání zpět státu po skončení koncese. Nabídky, které slíbí vyšší kvalitu oproti stanovenému minimu, získají při hodnocení výhodu.
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Smlouvu musí schválit vláda i poslanci
Po vyhodnocení nabídek uzavře stát s vybraným uchazečem koncesionářskou smlouvu. Před jejím podpisem ji však musí schválit vláda a Poslanecká sněmovna.
Následovat bude takzvané finanční uzavření smlouvy, tedy dohoda mezi koncesionářem a bankami či dalšími subjekty, které mu poskytnou peníze na realizaci projektu.
Pro řidiče bude nový úsek zpoplatněn stejným způsobem jako ostatní české dálnice. Výnosy z dálničních známek a mýtného budou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury a nebudou souviset s odměnou soukromého provozovatele.
Koncesionář bude dostávat peníze výhradně za to, že bude dálnice dlouhodobě dostupná řidičům a udržovaná ve smluvně stanovené kvalitě. Po dokončení ji bude provozovat 22 let.
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Stát začne platit až po otevření celé trasy
„Jako stát začneme koncesionáři hradit platby za dostupnost až ve chvíli, kdy budou všechny úseky dokončeny a uvedeny do provozu. Díky systému plateb navázanému na dostupnost a kvalitativní parametry je koncesionář motivován stavbu dokončit co nejrychleji a následně udržovat dálnici po celou dobu koncese v odpovídající kvalitě,“ uvedl vedoucí oddělení PPP projektů ministerstva Jan Ornst.
Pokud by některá část dálnice nebyla dostupná nebo nesplňovala dohodnuté standardy, může stát platby soukromému partnerovi krátit.
D35 má ulevit obcím i dálnici D1
Dálnice D35 patří k nejvýznamnějším dopravním stavbám v Česku. Po dokončení má propojit východní Čechy se střední Moravou, ulevit obcím podél současné silnice I/35 a odvést část tranzitní dopravy z přetížené dálnice D1.
Ministr dopravy odhadl dokončení úseku na šest let. Ředitelství silnic a dálnic nyní na D35 buduje celkem 47,5 kilometru nových úseků.
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