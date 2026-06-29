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newstream.cz Politika Dálniční známka má zůstat za 2570 korun. Vláda ruší automatickou valorizaci

Dálniční známka má zůstat za 2570 korun. Vláda ruší automatickou valorizaci

Dálniční známka má zůstat za 2570 korun. Vláda ruší automatickou valorizaci
Profimedia
ČTK
ČTK

Dálniční známky už nemají automaticky zdražovat podle inflace a délky dálniční sítě. Vláda schválila návrh, podle něhož má roční známka dál stát 2570 korun. Zachovány mají zůstat i slevy pro nízkoemisní auta.

Vláda chce zastavit pravidelnou valorizaci dálničních známek. Cena roční známky má zůstat na 2570 korunách, jinak by podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD)  mohla být od ledna 2027 dražší než v Rakousku. Novela zákona o pozemních komunikacích míří do Sněmovny a ponechává v platnosti i současné slevy pro nízkoemisní vozy.

Bednárik uvedl, že cena české dálniční známky je nyní ve srovnání s rakouskou nižší přibližně o 1,5 eura. Pokud by se od ledna 2027 podle stávajícího valorizačního mechanismu opět zvýšila, byla by podle něj česká známka od příštího roku o 200 korun dražší než rakouská. „Nikdo z vás asi nezpochybňuje kupní sílu v Rakousku nebo úroveň dálnic v Rakousku,“ řekl.

Připomněl také, že Parlament projednává senátní návrh na zavedení 24hodinové dálniční známky, která by nahradila současnou jednodenní známku platnou pouze v rámci jednoho kalendářního dne.

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ČTK

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Valorizaci zavedla předchozí vláda

Novela navrhuje zrušení valorizačního mechanismu, který zavedla vláda Petra Fialy (ODS) a který funguje od loňského ledna. Ceny známek upravuje podle růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku a meziročního nárůstu délky dálniční sítě.

Roční známka stála 12 let 1500 korun, v březnu 2024 se její cena zvýšila na 2300 korun. Loni v lednu na základě tohoto mechanismu stoupla na 2440 korun a letos na 2570 Kč.

Slevy pro nízkoemisní auta zatím zůstávají

Vláda Andreje Babiše (ANO) se ke zmrazení cen dálničních známek zavázala v programovém prohlášení, ve kterém zároveň slíbila srovnání podmínek pro elektromobily a klasická vozidla, tedy zrušení slev ze základní sazby ceny dálniční známky.

Původně ministerstvo dopravy navrhovalo v této novele i zrušení slev pro nízkoemisní auta. Po připomínkách z meziresortního řízení a následné komunikaci s Evropskou komisí od toho ale upustilo.

V případě přijetí původního návrhu by mohlo hrozit vrácení části peněz z Národního plánu obnovy. „O férovém nastavení cen pro všechny uživatele dálnic budeme s Evropskou komisí dále jednat,“ uvedl dříve Bednárik.

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V roce 2027 tak zůstanou zachované stávající slevy. Auta na stlačený a zkapalněný zemní plyn a biometan mají ceny zhruba poloviční, plug-in hybridy čtvrtinové. Plně elektrická auta a vozy na vodík jezdí bez poplatku.

Stát na známkách vybral miliardy

V Česku byly dálniční poplatky zavedeny od ledna 1995. V roce 2021 nalepovací kupony nahradily elektronické dálniční známky. Auta nad 3,5 tuny platí na dálnicích a vybraných silnicích první třídy mýtné.

Loni řidiči za 10,3 milionu prodaných dálničních známek zaplatili 8,7 miliardy korun. Letos do konce dubna vybral stát na známkách přes 3,66 miliardy korun. Příjem z dálničních známek využívá Státní fond dopravní infrastruktury k financování dopravních staveb.

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