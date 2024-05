Po desetiletí příprav začala na Albertově výstavba prvního vědeckého centra století

Na pražském Albertově začala výstavba Biocentra v kampusu Univerzity Karlovy. Projekt moderního vzdělávacího biomedicínského centra má propojit různé lékařské a nelékařské obory, nabídne posluchárny, učebny i laboratoře. Budova včetně vnitřního vybavení by měla stát zhruba 6,4 miliardy korun, z toho náklady na stavbu Biocentra činí asi 3,1 miliardy korun bez DPH. Stavebníci zahájili práce letos v dubnu, dokončené by Biocentrum mělo být v červnu 2026.

Vzdělávací centrum by mělo svou činnost oficiálně zahájit od zimního semestru akademického roku 2026/2027, informovala univerzita. Mělo by spojovat pracoviště přírodovědecké fakulty, 1. lékařské fakulty a matematicko-fyzikální fakulty.

Součástí kampusu na Albertově má být i Globcentrum, které se má zaměřit například na výzkum změny klimatu, dynamiky přírodních procesů či biodiverzity. Projekt dvou vědeckých výukových center má být podle dřívějších informací největší výstavbou univerzity v centru Prahy za posledních 100 let. Podle původního plánu se mělo začít stavět na začátku roku 2020 a obě centra měla začít fungovat od roku 2022.

UK chce na Biocentrum využít evropské peníze z Národního plánu obnovy. Díky dotacím z plánu vzniknou v Česku celkem tři špičková vzdělávací medicínská centra. Kromě Biocentra na pražském Albertově se jedná o projekt Univerzity Karlovy Mephared 2 v Hradci Králové a projekt Masarykovy univerzity BioPharma Hub v Brně. Na výstavbu je z Národního plánu obnovy připraveno 9,3 miliardy korun, informovalo v minulosti ministerstvo školství. Na projekty jdou podle úřadu vzhledem k jejich významu peníze také ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů obou univerzit. Dokončení staveb je podle ministerstva plánované na červen 2026.

Výzkum i testování léčiv

„Biocentrum přispěje k multioborovému vzdělávání v rámci lékařských i nelékařských oborů a ve výzkumu, spojeném s výukou, také k vývoji a testování nových léčiv a léčebných postupů i k určování preventivních opatření proti nemocem, jejichž léčba bude pro odborníky velkou výzvou,” řekla rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

V Biocentru mají vzniknout moderní vysokoškolské posluchárny, studovny, laboratoře s vyspělou technikou nebo například relaxační zóna s kavárnou. Hlavní obory, na které se má Biocentrum zaměřit, jsou biochemie a metabolismus, buněčné systémy ve zdraví a nemoci, ale například i chemická syntéza a materiálový výzkum a nanotechnologie.

Podle architektů Biocentra ze společnosti Znamení čtyř Juraje Matuly a Tomáše Havlíčka klade projekt centra důraz na to, že je Kampus Albertov místem pro setkávání lidí a myšlenek. V areálu by měla například vzniknout i kašna s logem školy pod vodní hladinou, uvedli.

