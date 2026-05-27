Colt CZ spojí síly s estonskou firmou. Chtějí vyvíjet technologie proti dronům
Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE a estonská obranně-technologická společnost Frankenburg Technologies plánují společný vývoj technologií proti bezpilotním prostředkům. Memorandum o porozumění podepsaly firmy v Tallinu během Estonsko-českého podnikatelského fóra, kterého se zúčastnil také prezident Petr Pavel. Technologie chtějí dodávat Ukrajině i členským státům NATO.
Colt CZ Group a Frankenburg Technologies chtějí společně rozvíjet technologie zaměřené mimo jiné na obranu proti dronům. Zástupci obou společností podepsali v estonském Tallinu předběžnou smlouvu o spolupráci, takzvané memorandum o porozumění.
Podle Colt CZ má partnerství propojit české průmyslové kapacity s estonskými technologickými inovacemi. Výsledkem má být posílení obranné připravenosti Evropy a Severoatlantické aliance.
„Prostřednictvím tohoto partnerství si obě společnosti kladou za cíl spojit české průmyslové kapacity s estonskými technologickými inovacemi a přispět tak k posílení obranné připravenosti Evropy a NATO,“ uvedl za Colt CZ Ondřej Boháč.
Technologie mají pomoci také Ukrajině
Jedním z hlavních cílů spolupráce je podpora protivzdušné obrany Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské agresi. Firmy chtějí své technologie dodávat nejen ukrajinské armádě, ale také členským státům NATO.
Součástí partnerství má být také dovoz raketových systémů Frankenburg Technologies do České republiky a na Slovensko. Colt CZ by měl v rámci spolupráce vystupovat jako regionální partner a zajišťovat mimo jiné výrobní spolupráci či distribuci.
Estonská firma vyvíjí systém Mark I
Frankenburg Technologies je obranně-technologická společnost se sídlem v Estonsku. Zaměřuje se na vývoj systémů protivzdušné obrany. Mezi její produkty patří například raketový systém Mark I.
Jde o kompaktní přesně naváděnou střelu určenou k ničení nízko letících bezpilotních prostředků. Právě podobné technologie jsou v současnosti stále důležitější kvůli rostoucímu využívání dronů v moderních konfliktech.
Colt CZ má pomoci s výrobou, distribucí i exportem
Spolupráce s Colt CZ má estonské firmě pomoci rozšířit dosah jejích produktů v evropském obranném průmyslu. Česká skupina by se měla podílet na výrobní spolupráci, distribuci a rozvoji exportních a marketingových příležitostí na trzích třetích zemí.
Colt CZ patří mezi přední světové výrobce palných zbraní, munice a energetické nitrocelulózy pro ozbrojené složky i komerční trh. Své produkty prodává mimo jiné pod značkami Colt, CZ, Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Holding působí také ve výrobě energetické nitrocelulózy prostřednictvím společnosti Synthesia Nitrocellulose.
