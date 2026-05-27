newstream.cz Zprávy z firem Colt CZ spojí síly s estonskou firmou. Chtějí vyvíjet technologie proti dronům

Útočná puška CZ BREN 3
ČTK
nst
nst

Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE a estonská obranně-technologická společnost Frankenburg Technologies plánují společný vývoj technologií proti bezpilotním prostředkům. Memorandum o porozumění podepsaly firmy v Tallinu během Estonsko-českého podnikatelského fóra, kterého se zúčastnil také prezident Petr Pavel. Technologie chtějí dodávat Ukrajině i členským státům NATO.

Colt CZ Group a Frankenburg Technologies chtějí společně rozvíjet technologie zaměřené mimo jiné na obranu proti dronům. Zástupci obou společností podepsali v estonském Tallinu předběžnou smlouvu o spolupráci, takzvané memorandum o porozumění.

Podle Colt CZ má partnerství propojit české průmyslové kapacity s estonskými technologickými inovacemi. Výsledkem má být posílení obranné připravenosti Evropy a Severoatlantické aliance.

„Prostřednictvím tohoto partnerství si obě společnosti kladou za cíl spojit české průmyslové kapacity s estonskými technologickými inovacemi a přispět tak k posílení obranné připravenosti Evropy a NATO,“ uvedl za Colt CZ Ondřej Boháč.

Technologie mají pomoci také Ukrajině

Jedním z hlavních cílů spolupráce je podpora protivzdušné obrany Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské agresi. Firmy chtějí své technologie dodávat nejen ukrajinské armádě, ale také členským státům NATO.

Součástí partnerství má být také dovoz raketových systémů Frankenburg Technologies do České republiky a na Slovensko. Colt CZ by měl v rámci spolupráce vystupovat jako regionální partner a zajišťovat mimo jiné výrobní spolupráci či distribuci.

Estonská firma vyvíjí systém Mark I

Frankenburg Technologies je obranně-technologická společnost se sídlem v Estonsku. Zaměřuje se na vývoj systémů protivzdušné obrany. Mezi její produkty patří například raketový systém Mark I.

Jde o kompaktní přesně naváděnou střelu určenou k ničení nízko letících bezpilotních prostředků. Právě podobné technologie jsou v současnosti stále důležitější kvůli rostoucímu využívání dronů v moderních konfliktech.

Colt CZ má pomoci s výrobou, distribucí i exportem

Spolupráce s Colt CZ má estonské firmě pomoci rozšířit dosah jejích produktů v evropském obranném průmyslu. Česká skupina by se měla podílet na výrobní spolupráci, distribuci a rozvoji exportních a marketingových příležitostí na trzích třetích zemí.

Colt CZ patří mezi přední světové výrobce palných zbraní, munice a energetické nitrocelulózy pro ozbrojené složky i komerční trh. Své produkty prodává mimo jiné pod značkami Colt, CZ, Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Holding působí také ve výrobě energetické nitrocelulózy prostřednictvím společnosti Synthesia Nitrocellulose.

David Ondráčka: Když zhasnou Kavčí hory, zhasne i budoucnost českého filmu

Cenu pro Nejlepší herečku v hlavní roli získala Kateřina Falbrová za film Sbormistr.
Profimedia
David Ondráčka
David Ondráčka

Debata o televizních poplatcích a České televizi může dramaticky ovlivnit i podobu českého filmu. Pokud politici zásadně zaříznou finance ČT, z českého filmu zbyde jen popcorn a product placement. Bez České televize dnes ambiciózní český film vznikne jen těžko; bez ní ho producenti jednoduše nedají dohromady. Vyrobit film je totiž opravdu finančně složitá záležitost.

Pokud chceme kinematografii, která má ambici reflektovat dobu, jezdit do Cannes, Berlína nebo Benátek a občas o nás říct světu něco chytřejšího než to, že umíme natočit další romantickou zimní komedii, pak bez stabilní a silné veřejnoprávní televize ten systém prostě nedrží pohromadě. Hraje se i o to, jestli bude český film dál existovat jako kultura, nebo už jen jako pásová výroba bezpečných televizních komedií a romantických produktů na nedělní večer.

Kavčí hory drží český film. Politici teď sahají na jistič

Česká kinematografie nestojí na úplně otevřeném trhu, ale na poměrně křehkém ekosystému, kde je koprodukce ČT základní nosný pilíř. Producent dnes obvykle nezačíná tím, že má peníze. Začíná tím, že má projekt a snaží se získat koprodukci České televize. Teprve s ní může jít na Státní fond kinematografie, žádat o filmové pobídky, oslovovat evropské granty, regionální fondy nebo soukromé partnery a sponzory. Bez razítka ČT se celý řetězec začne rozpadat jako domeček z festivalových katalogů. A všichni to vědí. I proto filmové prostředí reaguje na možné výpadky financování tak nervózně. Všichni v branži, producenti i režiséři, dobře ví, že bez České televize a její úzké spolupráce dnes ambicióznější český film prakticky nevznikne.

Politici škrtají na ČT a omylem rozebírají český film

Politici dnes rádi mluví o úsporách a efektivitě. Jenže dopad škrtů u veřejnoprávního média nelze okamžitě vyčíslit. Zlikvidovat filmové prostředí je snadné. Vybudovat ho znovu trvá dekády.

Český film nikdy nebyl čistě komerční disciplína. Český trh je malý, jazyk uzavřený a návratnost projektů silně nejistá. Komerci si obstarají televize typu Nova a Prima, tedy formáty, které bezpečně prodají reklamu, product placement a pár opakujících se známých hereckých tváří. To není kritika, to je obchodní model  (a uvědomuji si, že už i tam poslední dobou vznikají náročnější projekty). Jenže filmová kultura se nedá dlouhodobě stavět jen na tom, co vyplní prostor mezi reklamou na jogurt, auto a sázkovou kancelář.

Chceme do Cannes?

A v posledních letech se začínalo dít něco zajímavého. Nastupuje generace mladších režisérů a scenáristů, kteří už netočí jen lokální historky do domácí distribuce. Jejich filmy jezdí po evropských festivalech, řeší současnost, identitu, válku, vztahy i rozpadající se střední Evropu. Český film se po letech provinční opatrnosti začal nadechovat trochu evropsky. Právě veřejnoprávní televize historicky vytvářela prostor pro filmy, které nejsou okamžitě výdělečné, ale mají ambici něco říct.

České kino může čekat casting na přežití

Tohle všechno se ale dá velmi rychle zničit. Filmové projekty se připravují roky. Když dnes producent zjistí, že ČT začne škrtat koprodukce, zastaví vývoj, omezí hranou tvorbu, důsledky uvidíme až za dva nebo tři roky, a budou tvrdé. Méně debutů, méně odvážných scénářů, méně evropských koprodukcí. A zvenku se to bude chvíli ještě tvářit vlastně normálně. Kina budou dál plná českých filmů. Jenže postupně zjistíme, že sledujeme pořád stejné herecké sestavy, stejné fórky a stejné nostalgické retro. To by byla velká škoda.

Sen o rodinném domě za Prahou se prodražuje. Zasíťované parcely v dobrém dojezdu od metropole už běžně stojí miliony korun a samotný pozemek je jen začátek celkového rozpočtu. V Choťánkách u Poděbrad teď míří do prodeje poslední etapa parcel, které ukazují, kam se posunuly ceny bydlení ve středních Čechách.

Stavební pozemek v dojezdu od Prahy už dávno není levnou vstupenkou k rodinnému domu. V atraktivnějších lokalitách Středočeského kraje se ceny zasíťovaných parcel běžně dostávají na několik milionů korun, a pokud mají dobrou dopravní dostupnost, občanskou vybavenost v okolí a hotovou infrastrukturu, drží si silnou poptávku.

Ukazuje to i trh v okolí Poděbrad. V Choťánkách se aktuálně objevují stavební pozemky zhruba v pásmu 5,5 až 7,6 tisíce korun za metr čtvereční. Například nabídka na Sreality ukazuje parcelu o velikosti 739 metrů čtverečních za 4,11 milionu korun, tedy 5566 korun za metr, zatímco ve Velkém Zboží u Poděbrad je pozemek o výměře 1034 metrů čtverečních nabízen za 7,86 milionu korun, tedy 7602 korun za metr.

Pozemek za miliony je teprve začátek

Do tohoto trhu teď vstupuje poslední etapa projektu Pozemky u Poděbrad od Geosan Development. Developer uvádí do prodeje 30 parcel v Choťánkách o výměře 640 až 982 metrů čtverečních. Zasíťování má být dokončeno v závěru letošního roku a pozemky mají být napojené na vodovod, kanalizaci, elektřinu a veřejné osvětlení. Přístup zajistí nové komunikace s chodníky.

Cenově se nová etapa pohybuje v řádu vyšších jednotek milionů. Aktuální ceník Geosanu ukazuje například pozemek o velikosti 652 metrů čtverečních za 4,39 milionu korun, parcelu o výměře 795 metrů čtverečních za 5,24 milionu korun nebo pozemek o výměře 826 metrů čtverečních za 5,44 milionu korun. Největší parcela o velikosti 982 metrů čtverečních je v inzerci nabízena za 6,18 milionu korun.

Druhá vlna za Prahou dál láká rodiny

Atraktivita Choťánek stojí hlavně na poloze. Obec leží zhruba tři kilometry od Poděbrad, kam se dá autem dojet přibližně za pět minut. Na pražský Černý Most má cesta autem trvat kolem půl hodiny, přímé vlakové nebo autobusové spojení do Prahy zhruba hodinu.

Podle Geosanu byl o předchozí etapu zájem: z původních třiceti parcel zůstávaly volné už jen dva pozemky. Nově nabízené parcely jsou podle firmy o něco větší než v předchozí etapě.

