Trump opět pokukuje po Gaze. Vytvoříme tam zónu svobody, uvedl

Americký prezident Donald Trump zopakoval svůj záměr zabrat Pásmo Gazy, když podnikatelům na jednání v Kataru řekl, že Spojené státy by z toho válkou zdecimovaného území vytvořily „zónu svobody“. Argumentoval přitom tím, že na tomto palestinském území už není co zachránit, napsala agentura Reuters. Zástupce teroristického hnutí Hamás Básim Naím reagoval slovy, že Pásmo Gazy není na prodej.

Svou vizi budoucího Pásma Gazy Trump představil v únoru, když řekl, že by USA toto území znovuvybudovaly a Palestinci by museli jít jinam. Plán vzbudil hlasitou mezinárodní kritiku, přičemž arabské státy a OSN uvedly, že by se jeho realizace rovnala etnickému čištění.

Většina z 2,3 milionu obyvatel pásma byla vnitřně vysídlena a zhruba 53 tisíc Palestinců zahynulo od začátku izraelské ofenzivy spuštěné po teroristickém útoku Hamásu na Izrael v říjnu 2023.

Trump na setkání s činiteli a podnikateli v Kataru, jenž roky v Dauhá hostil politickou kancelář Hamásu, řekl, že má plány pro Gazu, které jsou „velmi dobré“. „Udělejte z ní zóny svobody, umožněte zapojení Spojených států,“ řekl Trump podle Reuters.

Šéf Bílého domu rovněž prohlásil, že viděl letecké snímky pásma, na nichž bylo vidět, že všechny domy byly zničeny. „Není to tak, že byste se snažili něco zachránit. Žádné budovy tam nejsou. Lidé žijí pod sutinami zřícených domů, což je nepřijatelné,“ prohlásil americký prezident.

„Chci, aby se (Gaza) stala zónou svobody. A pokud to bude nutné, myslím, že bych byl hrdý, kdyby Spojené státy tuto oblast převzaly a udělaly z ní zónu svobody. Ať se tam dějí dobré věci,“ uvedl Trump, který již dříve řekl, že chce vybudovat na válkou zničeném území „riviéru Blízkého východu“.

„Gaza není na prodej“

Člen politického byra Hamásu Naím v reakci na Trumpova slova uvedl, že Pásmo Gazy není na prodej a že jde o „nedílnou součást palestinského území“. Také poznamenal, že Trump má „potřebný vliv“ na ukončení války v Pásmu Gazy a k tomu, aby pomohl s vytvořením palestinského státu.

Palestinci důrazně odmítají jakýkoli plán, který by znamenal jejich odsun z Pásma Gazy, a přirovnávají takové návrhy k „nakbě“, neboli katastrofě, kdy přibližně 750 tisíc Palestinců uprchlo nebo bylo nuceno opustit své domovy za války, která v roce 1948 provázela vznik Izraele. Mnozí Palestinci říkají, že by raději žili v troskách svých domovů, než aby museli odejít.

Přímé zapojení Spojených států do situace v Pásmu Gazy by znamenalo hlubší vtažení USA do izraelsko-palestinského konfliktu a mohlo by představovat největší americký zásah na Blízkém východě od invaze do Iráku v roce 2003, napsala agentura Reuters. Mnozí Američané přitom pohlížejí na zapojení USA do zahraničních konfliktů kriticky.

Nynější válka v Pásmu Gazy začala teroristickým útokem Hamásu a jeho spojenců na Izrael 7. října 2023. Zahynulo při něm na 1200 lidí a dalších 251 bylo uneseno. Dříve tento měsíc Izrael schválil rozšířené bojové plány proti Hamásu, které mohou zahrnovat i zabrání Pásma Gazy a kontrolu nad humanitární pomocí pro tamní obyvatele. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil Trumpův plán za „smělou vizi“ a uvedl, že s Trumpem hovořil o tom, jaké státy by byly ochotny přijmout Palestince, kteří Pásmo Gazy opustí.

Trump je od úterý na návštěvě Blízkého východu, při níž zavítal do Saúdské Arábie a Kataru. Jeho poslední zastávkou na cestě jsou Spojené arabské emiráty, kam přiletěl dnes.