Chrenek přebírá další nemocnici. Do sítě Agel přibude ta v Karviné
Po rekordních investicích má Karvinská hornická nemocnice změnit majitele. O převzetí usiluje skupina Agel podnikatele Tomáše Chrenka.
Skupina Agel, která je provozovatelem téměř tří desítek českých nemocnic a zdravotnických zařízení, má převzít také Karvinskou hornickou nemocnici. Převzetí začal posuzovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval na svém webu. Nemocnice je akciovou společností, jejímž akcionářem byl dlouhá léta Milan Canibal. V minulosti získal také ocenění Podnikatel roku v Moravskoslezském kraji.
Investice, růst a rekordní rok
Canibal postupně vybudoval a modernizoval nemocnici, která měla na konci loňského roku přes 500 zaměstnanců. Podle výroční zprávy byl rok 2024 rekordní z hlediska investic, které dosáhly 211 milionů korun, a rozšíření péče odpovídal i nárůst počtu zaměstnanců, který byl v minulých letech výrazně nižší. Loni nemocnice ošetřila téměř 105 tisíc pacientů a disponuje kapacitou 226 lůžek. Loňský zisk činil 26 milionů korun, v předchozích letech býval výrazně vyšší.
Agel dál konsoliduje zdravotnictví
Agel je skupina, která patří podnikateli Tomáši Chrenkovi. Působí také na Slovensku, kde má přes 20 nemocnic a jiných zdravotnických zařízení. Některé nemocnice má v pronájmu, letos například přestal provozovat nemocnici v Bruntále. Vypršela mu dvacetiletá smlouva a zařízení převzala krajská společnost.
Před rokem svržený syrský prezident uprchl do Moskvy. Rodina Bašára Asada si žije v blahobytu, on sám se vrací k lékařské profesi a chce prý pečovat o oči bohatých klientů. Těžko lze ale očekávat, že by život bývalého diktátora mohl být idylický. Pod skořápkou luxusu se skrývá izolace a bezvýznamnost. Detaily přináší britský deník The Guardian.
Ze života svrženého diktátora. Bašár Asad se učí ruštinu a chce být očařem bohatých
Politika
Každý den zemře v Česku 100 až 150 lidí na onemocnění srdce nebo cév. Děsivou statistiku by pomohlo zlepšit například i to, kdyby častěji chodili na preventivní prohlídky. A podle jednoho z nejznámějších tuzemských kardiologů Miloše Táborského by tomu mohla pomoci i digitalizace medicíny. Rozhovor s prestižním lékařem přinesl magazín Newstream CLUB.
Kardiolog Táborský: Srdečním chorobám lze předcházet důslednou prevencí
Leaders
Milan Kubek se 8. listopadu stal už popáté prezidentem České lékařské komory. Šéfem organizace, v níž musí být registrován každý český lékař, je od roku 2006. S nastupující vládou bude opět bojovat o více peněz pro zdravotnictví. Chce zvýšit zdravotní pojištění. „Pokud vám chybějí velké peníze, je třeba hledat opatření, která se asi nebude nikomu líbit,“ říká Kubek.
V IKEM vám transplantují cokoliv kamkoliv, ale padesát kilometrů od Prahy neseženete pediatra, říká Milan Kubek
Leaders
