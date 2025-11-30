Akutní lůžka blokují tisíce pacientů, nemocnice letos tratily přes miliardu
Nemocní, kteří leželi na akutních lůžkách v nemocnicích, přestože by pro ně byla vhodnější jiná forma péče, stáli loni zdravotnictví podle odhadu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) více než 1,29 miliardy korun navíc. Bylo jich více než 168 tisíc v průměrném věku 71 let. Levnější lůžka následné a dlouhodobé péče ale chybí, potřeba by jich bylo téměř 1900. Vyplývá to z materiálů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) prezentovaných na konferenci Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN).
"Přesun vhodných hospitalizačních případů z akutních lůžek do následné či dlouhodobé ošetřovatelské péče představuje značnou potenciální úsporu nákladů v systému veřejného zdravotního pojištění," uvedla ve své prezentaci Markéta Bartůňková z ÚZIS. V průměru zdravotní pojišťovny zaplatí za den pobytu pacienta na akutním lůžku v nemocnici 5450 korun, v léčebně dlouhodobě nemocných nebo na ošetřovatelském lůžku by to bylo průměrně 3560 korun. Nižší náklady jsou dané zejména nižšími personálními požadavky na daný počet lůžek.
V českých nemocnicích bylo loni podle ÚZIS 76.587 lůžek. Hospitalizací dlouhodobě ubývá, za deset let o více než desetinu, zkracuje se i doba pobytu na lůžku. Odborníci očekávají, že navzdory stárnutí populace bude pokles dál pokračovat. "Na tento trend však v posledních deseti letech nijak nereagovala struktura sítě poskytovatelů, ani lůžkový fond. Akutní lůžková péče trvale odčerpává značné personální kapacity a síť nereaguje na rostoucí potřebu péče o stárnoucí populaci," doplnila Bartůňková.
Levnějších lůžek přibývá
Ze 168 tisíc loňských pacientů v nemocnicích akutní péče, pro které by byla vhodnější jiná forma péče, pobývalo podle ÚZIS zhruba 27 tisíc ve fakultních nemocnicích, 18 tisíc v krajských nemocnicích a 123 tisíc v menších oblastních nemocnicích.
Lůžek určených pro následnou a dlouhodobou péči, tedy ošetřování pacientů po úrazech či operacích, kteří potřebují péči či rehabilitaci před propuštěním domů, nebo takových, u nichž se neočekává zlepšení zdravotního stavu natolik, že by nepotřebovali pobyt ve zdravotnickém zařízení, je zhruba 16 500. Za deset let jich přibylo asi 2000. Z nich lůžek v léčebnách dlouhodobě nemocných bylo loni 11 036, 3927 ošetřovatelských lůžek, 569 lůžek v hospicích a 944 lůžek následné intenzivní a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.
Populace stárne, lůžek bude potřeba více
Právě tyto formy pobytové péče ale budou kvůli stárnutí populace potřeba čím dál častěji. Podle predikce Českého statistického úřadu se do roku 2040 zdvojnásobí počet obyvatel ČR starších 85 let, bude jich téměř 470 tisíc. Loni bylo pacientů, kteří potřebovali specializovanou geriatrickou péči, zhruba 75 tisíc. Za deset let jich přibylo skoro o polovinu. Mezi roky 2030 a 2040 bude nárůst o další třetinu.
"Již jen tato velmi jednouchá projekce ukazuje na potřebu navýšení lůžkového fondu dlouhodobé péče do roku 2040 o 7628 lůžek. Při zohlednění demografického vývoje do roku 2050 navýšení o 10 860 lůžek," uvedla Bartůňková. Zdůraznila ale, že při restrukturalizaci nemocniční sítě je třeba myslet na zachování akutní péče o seniory a zejména péči chirurgickou. Už v současné době kvůli stárnutí populace přibývá úrazů. Počet hospitalizací seniorů kvůli úrazu od roku 2010 stoupl o 39 procent, u lidí nad 85 let o polovinu.
