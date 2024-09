Experti NERV: Systém financování zdravotnictví se musí změnit. Jinak péče nebude dostupná všem

Snižovat potřebu zdravotní péče i náklady díky prevenci, zvyšovat efektivitu formou inovací a otevřít systém novým zdrojům ze soukromého sektoru. To jsou ve zkratce základní doporučení expertů na zajištění dlouhodobého financování zdravotnictví v České republice. Bez toho jinak celému systému hrozí problémy a deficit na mnoha úrovních. Uvedli to na setkání s novináři ekonomičtí odborníci z Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Stávající systém financování zdravotní péče v České republice je totiž podle expertů z NERVu dlouhodobě neudržitelný, a to nejen kvůli neúprosné demografii v naší zemi, ale i z hlediska efektivního řízení zdravotnických zařízení a zajištění vysoké kvality dostupnosti zdravotní péče pro všechny. Je také zřejmé, že pokud něco ve financování zdravotnickém systému nezměníme, náklady se budou kvůli stárnutí populace neustále zvyšovat a příjmy naopak spíše klesat nebo stagnovat. A to vše následně ovlivní i kvalitu a dostupnost zdravotnické péče.

Vývoj demografie nezměníme

Demografický vývoj ke všemu podle lékaře a ekonoma Pavla Hroboně, který působí vedle NERVu také v Advance Healthcare Management Institute nezasáhne jen stárnoucí populaci pacientů, ale i personální obsazení odborných míst ve zdravotnictví. Už teď se podle něj řada menších nemocnic potýká s tím, že mají nedostatek kvalifikovaného personálu a do budoucna se to jen tak nezlepší. Mnoho lékařů a dalšího odborného personálu je už nyní ve vyšším věku. Tuto situaci přitom nejde nijak rychle řešit ani ve školství, protože studium a získávání odbornosti trvá mnoho let.

Experti Národní ekonomické rady vlády (NERV) - Dominik Stroukal, Pavel Hroboň, Aleš Rod (DataRun) a Pavel Bartoň (Natland)

Není to však podle Hroboně o nedostatku personálu jako takového, ale o jeho neefektivním využívání ve stávající struktuře zdravotnické péče v Česku. „V Česku máme nadměrnou péči v nemocnicích, kde na mnoha místech poskytujeme vysoce profesionální nonstop péči 24/7 a i to pak vede k nedostatku personálu v mnoha menších nemocnicích,“ upozorňuje Hroboň a zdůrazňuje, že to neznamená rušení nemocnic, ale restrukturalizaci zdravotnické péče.

Není tedy například nutné, aby stejný zdravotnický zákrok vykonávala tři či čtyři zdravotnická zařízení na dohled od sebe a k tomu nonstop. To je podle něj vysloveně neefektivní, dlouhodobě neudržitelné a navíc takto se ani nevyužívá potenciál odborníků. Jedním z možných řešení jak to zlepšit je například dávat větší důraz na jednodenní zákroky a na distanční poskytování péče. A pomohlo by i rozšíření takzvaných skupinových praxí, kdy více lékařů sdílí například administrativní zázemí a další služby. Díky tomu by pak zbylo více času na pacienty.

Prevence může být lék

„V Česku zatím neumíme zrovna příliš pečovat o své zdraví, máme tu ve velké míře problémy s přejídáním, kouřením a vysokou konzumací alkoholu, takže tady je také velký prostor pro zlepšování,“ připomíná Dominik Stroukal, který vedle NERVu učí také na Metropolitní univerzitě Praha. Zlepšování zdraví české populace je nutné i pro řadu reforem. Včetně například reformy důchodového systému, říká Stroukal

Lékař a ekonom Pavel Hroboň doplňuje, že jednou z možností jak do budoucna zlepšit financování českého zdravotnictví, je právě i prevence. Zkrátka pokud budou Češi více dbát na své zdraví, nebudou muset tolik využívat a zatěžovat zdravotnický systém. Je to ale cesta na dlouhé roky. „Pokud by se nám podařilo nastartovat takovéto snížení potřeby péče díky prevenci, efekt tohoto uvidíme nejdříve až po jedné generaci, a proto je třeba s tím začít, co nejdříve,“ podotýká Hroboň. Zásadní vliv na změny chování a vzdělávání lidí v tomto ohledu pak mají podle něj jak zdravotnické pojišťovny, tak i sami lékaři.

Pokud nechceme snížit kvalitu péče, musí se systém změnit

„Systém zdravotní péče tak, jak ho dnes v České republice známe, je tedy sice velmi kvalitní, ale je do budoucna absolutně neudržitelný," upozorňuje Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). Pro udržení současné úrovně bude podle něj proto zcela zásadní najít nové zdroje financování. A pokud se nové finanční prostředky nezapojí, kvalita péče bude stagnovat nebo se snižovat.

Už nyní tvoří naprostou většinu zdrojů pro financování zdravotní péče veřejné prostředky vybrané na zdravotním pojištění, příspěvky ze státního rozpočtu a z krajských a obecních rozpočtů. Vzhledem k napjaté situaci veřejných financí je však podle Roda nepravděpodobné, že by bylo možné dál zvyšovat objem prostředků na zdravotní péči z veřejných zdrojů.

Bude tak nevyhnutelné, aby se do placení vybraných zdravotnických zákroků zapojili i pacienti. Stále by tak existovala základní varianta péče hrazená z veřejných peněz, ale pacienti by si mohli na základě vlastního rozhodnutí zvolit a připlatit dražší variantu. Dnes to nejčastěji známe třeba u volby sádry, zubní výplně nebo u doplatku za různé varianty stejného léčiva. Systém ale musí být podle Roda transparentní a kontrolovatelný, aby základní péče byla dosažitelná i pro sociálně slabší skupiny a aby to nebylo zneužitelné.

Všechny tyto věci se ale podle expertů jen velice obtížně prosazují politicky, protože lidé nemají rádi změny. Je proto nutné už nyní rozjet veřejnou debatu a hledat shodu napříč celým politickým spektrem, protože efektivní a otevřený zdravotnický systém je v zájmu nejen všech pacientů, ale i politických stran.

