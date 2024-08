Dráhy hledají kupce pro šest poliklinik, které nyní pronajímají Chrenkovi

České dráhy (ČD) hledají kupce železničního zdravotnictví. Zájemci o koupi části závodu, jehož součástí jsou polikliniky v České Třebové, Nymburku, Olomouci, Ostravě, Plzni a Praze, mohou podávat přihlášky do konce letošního září. ČD to dnes sdělily v tiskové zprávě.

V současné době jsou polikliniky pronajaty skupině Agel miliardáře Tomáše Chrenka. Polikliniky provozuje společnost Dopravní zdravotnictví, která je součástí skupiny Agel. Současná smlouva o nájmu vyprší na konci roku 2027. Reakci firmy Agel zjišťujeme.

„Jsme přesvědčeni, že se České dráhy musejí soustředit na svůj hlavní byznys – dopravu – a ne na něco, s čím už řadu let nemají žádné zkušenosti. Prostřednictvím výběrového řízení chceme zjistit, jaký by byl o železniční zdravotnictví zájem, a to dříve než současný nájem vyprší,“ uvedl k zahájení výběrového řízení generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Pokud ale nabídky zájemců nebudou atraktivní, nevyloučil Krapinec ani možnost pokračování nájmu za nově ujednaných podmínek i dál po roce 2027.

Přihlášku a podmínky najdou zájemci na webu Českých drah. Dopravce upozorňuje, že jednou ze základních smluvních podmínek bude závazek potenciálního kupujícího k zachování provozu zdravotnických zařízení po dobu deseti let od podpisu smlouvy o převodu části závodu.

Záměr prodat polikliniky pronajímané firmě Agel schválilo představenstvo ČD letos lednu. Podle tehdejších informací serveru e15 chtějí dráhy prodejem získat více než miliardu korun. Server Zdopravy.cz dříve uvedl, že předložení návrhu na prodej železničních poliklinik do konce roku 2024 je součástí systému odměn pro šéfa drah Krapince.

