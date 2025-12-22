Ze života svrženého diktátora. Bašár Asad se učí ruštinu a chce být očařem bohatých
Před rokem svržený syrský prezident uprchl do Moskvy. Rodina Bašára Asada si žije v blahobytu, on sám se vrací k lékařské profesi a chce prý pečovat o oči bohatých klientů. Těžko lze ale očekávat, že by život bývalého diktátora mohl být idylický. Pod skořápkou luxusu se skrývá izolace a bezvýznamnost. Detaily přináší britský deník The Guardian.
Už více než rok je Bašár Asad jen bývalým syrským diktátorem. Jeho vláda po čtyřiadvaceti letech skončila svržením, přičemž někdejší prezident s jeho nejbližšími musel Damašek chvatně opustit. Uchýlil se do Moskvy, ostatně moc jiných možností – poté co svou zemi zcela rozvrátil a zanechal za sebou statisíce mrtvých – nezbývalo. Na západě je nepřekvapivě na blacklistu. Britský deník The Guardian uvádí, že Moskva je jeho domovem stále. Prý bydlí ve čtvrti Rubljovka, která platí za část obývanou tamější smetánkou. A s podobným „kariérním“ profilem tam nejspíš nebude jediný. V sousedství má bydlet i například svržený proruský prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč.
Diktátor a jeho rodina si tedy žije v pohodlí, koneckonců se na variantu politického pádu poměrně dobře ekonomicky připravili. Jeho děti mohou studovat na prestižních moskevských univerzitách a nakupovat v luxusních obchodech, zaměstnání si nejspíš našel i sám Asad. Podle deníku se vrací ke své dřívější práci.
Dnes šedesátiletý Bašár Asad je původním vzděláním lékař. Na dráhu diktátora se dal až po smrti svého staršího bratra. To už za sebou měl praxi armádního doktora a vzdělání i praxi v Londýně, kde se začal specializovat na oční lékařství. Omezeně se prý řemeslu věnoval i jako prezident, asi aby nevyšel ze cviku. Podle dostupných informací má chodit na přednášky a v budoucnu by se mohl starat o oči bohatých moskevských pacientů.
Donald Trump chce po BBC deset milionů dolarů. Žaloba amerického prezidenta na britskou veřejnoprávní stanici je nevídanou kapitolou v historii – kdysi – „speciálního“ vztahu. Šance na výhru u soudu jsou poměrně nízké, Trump však vítězství nepotřebuje. Co svým krokem sleduje? A proč by si britský premiér Keir Starmer měl letos pustit Lásku nebeskou?
Karel Pučelík: Trump žaluje BBC. Nejspíš neuspěje, ale o výsledek mu vlastně nejde
Politika
Donald Trump chce po BBC deset milionů dolarů. Žaloba amerického prezidenta na britskou veřejnoprávní stanici je nevídanou kapitolou v historii – kdysi – „speciálního“ vztahu. Šance na výhru u soudu jsou poměrně nízké, Trump však vítězství nepotřebuje. Co svým krokem sleduje? A proč by si britský premiér Keir Starmer měl letos pustit Lásku nebeskou?
Život ve zlaté kleci
Na první pohled je život Asadů docela idylický. Životy zhrzených a zdiskreditovaných vůdců však nebývají bezproblémové, a nejinak tomu je i v případě Bašára Asada. Ačkoli žije v bezpečí (i když se v médiích objevila informace, že musel do nemocnice kvůli pokusu o otravu) a blahobytu, pro režim Vladimira Putina je spíše přítěží, než devizou.
Někdejšího prezidenta prý drží v izolaci, hlídají, s kým se baví, a dohlížejí, aby se nezapojoval do politiky. Na veřejnosti se Asad neobjevuje, dokonce se nezúčastnil ani promoce své dcery, která studovala mezinárodní vztahy na elitní moskevské škole MGIMO.
Ruský vůdce údajně k neúspěšným diktátorům, kteří se nechají sesadit, žádný respekt nechová. V Asadovi tedy pochopitelně nevidí kartu, kterou by mohl v mezinárodně-politické partii nějak smysluplně využít. Dokonce pro něj není zajímavý ani natolik, aby ho pozval na večeři a na kus řeči.
Středové a levicové vlády houfně požadují zpřísnění migrační politiky. Doufají, že tak zastaví nástup populistické krajní pravice. Demokratičtí politici se ale snaží zapůsobit na někoho, kdo jimi pohrdá, přitom ale jsou zklamáním pro své přirozené příznivce. Tato taktika je předem odsouzená k neúspěchu, ve výsledku krajní pravici ještě umete cestičku k moci.
Karel Pučelík: Obětujeme lidská práva, abychom se zavděčili extrémistům. A pak stejně prohrajeme
Politika
Středové a levicové vlády houfně požadují zpřísnění migrační politiky. Doufají, že tak zastaví nástup populistické krajní pravice. Demokratičtí politici se ale snaží zapůsobit na někoho, kdo jimi pohrdá, přitom ale jsou zklamáním pro své přirozené příznivce. Tato taktika je předem odsouzená k neúspěchu, ve výsledku krajní pravici ještě umete cestičku k moci.
Myslel jen na sebe
Dalším důvodem Asadova politického krachu je patrně i fakt, že o něj nestojí ani sami Syřané, včetně jeho nejbližších spolupracovníků. Poslední dny v Damašku nebyly ze strany prezidenta nijak zvlášť chrabré. Jeho moc se sice hroutila, ale on své spolupracovníky nevaroval nepomohl jim s evakuací. V kritické chvíli jen s nejbližší rodinou odletěl do Moskvy, kde už byla jeho žena Asma, protože se tam léčila s leukémií.
Širší rodinu i podporovatele nechal Bašár Asad na holičkách, a to včetně svého bratra. „Maher Bašárovi několik dní volal, ale ten telefon nezvedal. Zůstal v paláci až do poslední chvíle, rebelové našli jeho vodní dýmku ještě teplou. Byl to Maher, ne Bašár, kdo pomáhal ostatním uprchnout. Bašár se staral jen o sebe,“ popsal deníku The Guardian přítel Mahera Asada.
Nutno dodat, že ať už je ale Asadův život jakkoli bezproblémový, rozhodně neodpovídá tomu, co by si podle mezinárodního práva zasloužil...