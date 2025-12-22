Ze života svrženého diktátora. Bašár Asad se učí ruštinu a chce být očařem bohatých

Nový magazín právě vychází!

Před rokem svržený syrský prezident uprchl do Moskvy. Rodina Bašára Asada si žije v blahobytu, on sám se vrací k lékařské profesi a chce prý pečovat o oči bohatých klientů. Těžko lze ale očekávat, že by život bývalého diktátora mohl být idylický. Pod skořápkou luxusu se skrývá izolace a bezvýznamnost. Detaily přináší britský deník The Guardian.

Už více než rok je Bašár Asad jen bývalým syrským diktátorem. Jeho vláda po čtyřiadvaceti letech skončila svržením, přičemž někdejší prezident s jeho nejbližšími musel Damašek chvatně opustit. Uchýlil se do Moskvy, ostatně moc jiných možností – poté co svou zemi zcela rozvrátil a zanechal za sebou statisíce mrtvých – nezbývalo. Na západě je nepřekvapivě na blacklistu. Britský deník The Guardian uvádí, že Moskva je jeho domovem stále. Prý bydlí ve čtvrti Rubljovka, která platí za část obývanou tamější smetánkou. A s podobným „kariérním“ profilem tam nejspíš nebude jediný. V sousedství má bydlet i například svržený proruský prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč.

Diktátor a jeho rodina si tedy žije v pohodlí, koneckonců se na variantu politického pádu poměrně dobře ekonomicky připravili. Jeho děti mohou studovat na prestižních moskevských univerzitách a nakupovat v luxusních obchodech, zaměstnání si nejspíš našel i sám Asad. Podle deníku se vrací ke své dřívější práci.

Dnes šedesátiletý Bašár Asad je původním vzděláním lékař. Na dráhu diktátora se dal až po smrti svého staršího bratra. To už za sebou měl praxi armádního doktora a vzdělání i praxi v Londýně, kde se začal specializovat na oční lékařství. Omezeně se prý řemeslu věnoval i jako prezident, asi aby nevyšel ze cviku. Podle dostupných informací má chodit na přednášky a v budoucnu by se mohl starat o oči bohatých moskevských pacientů.

Americký prezident Donald Trump

Karel Pučelík: Trump žaluje BBC. Nejspíš neuspěje, ale o výsledek mu vlastně nejde

Politika

Donald Trump chce po BBC deset milionů dolarů. Žaloba amerického prezidenta na britskou veřejnoprávní stanici je nevídanou kapitolou v historii – kdysi – „speciálního“ vztahu. Šance na výhru u soudu jsou poměrně nízké, Trump však vítězství nepotřebuje. Co svým krokem sleduje? A proč by si britský premiér Keir Starmer měl letos pustit Lásku nebeskou?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Život ve zlaté kleci

Na první pohled je život Asadů docela idylický. Životy zhrzených a zdiskreditovaných vůdců však nebývají bezproblémové, a nejinak tomu je i v případě Bašára Asada. Ačkoli žije v bezpečí (i když se v médiích objevila informace, že musel do nemocnice kvůli pokusu o otravu) a blahobytu, pro režim Vladimira Putina je spíše přítěží, než devizou.

Někdejšího prezidenta prý drží v izolaci, hlídají, s kým se baví, a dohlížejí, aby se nezapojoval do politiky. Na veřejnosti se Asad neobjevuje, dokonce se nezúčastnil ani promoce své dcery, která studovala mezinárodní vztahy na elitní moskevské škole MGIMO.

Ruský vůdce údajně k neúspěšným diktátorům, kteří se nechají sesadit, žádný respekt nechová. V Asadovi tedy pochopitelně nevidí kartu, kterou by mohl v mezinárodně-politické partii nějak smysluplně využít. Dokonce pro něj není zajímavý ani natolik, aby ho pozval na večeři a na kus řeči.

Obětujeme lidská práva, abychom se zavděčili extrémistům. A pak stejně prohrajeme

Karel Pučelík: Obětujeme lidská práva, abychom se zavděčili extrémistům. A pak stejně prohrajeme

Politika

Středové a levicové vlády houfně požadují zpřísnění migrační politiky. Doufají, že tak zastaví nástup populistické krajní pravice. Demokratičtí politici se ale snaží zapůsobit na někoho, kdo jimi pohrdá, přitom ale jsou zklamáním pro své přirozené příznivce. Tato taktika je předem odsouzená k neúspěchu, ve výsledku krajní pravici ještě umete cestičku k moci.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Myslel jen na sebe

Dalším důvodem Asadova politického krachu je patrně i fakt, že o něj nestojí ani sami Syřané, včetně jeho nejbližších spolupracovníků. Poslední dny v Damašku nebyly ze strany prezidenta nijak zvlášť chrabré. Jeho moc se sice hroutila, ale on své spolupracovníky nevaroval nepomohl jim s evakuací. V kritické chvíli jen s nejbližší rodinou odletěl do Moskvy, kde už byla jeho žena Asma, protože se tam léčila s leukémií.

Širší rodinu i podporovatele nechal Bašár Asad na holičkách, a to včetně svého bratra. „Maher Bašárovi několik dní volal, ale ten telefon nezvedal. Zůstal v paláci až do poslední chvíle, rebelové našli jeho vodní dýmku ještě teplou. Byl to Maher, ne Bašár, kdo pomáhal ostatním uprchnout. Bašár se staral jen o sebe,“ popsal deníku The Guardian přítel Mahera Asada.

Nutno dodat, že ať už je ale Asadův život jakkoli bezproblémový, rozhodně neodpovídá tomu, co by si podle mezinárodního práva zasloužil...

Způsob, jakým chce premiér Andrej Babiš (ANO) vyřešit svůj střet zájmů, považuje za dostatečný 46 procent Čechů. Opačný názor má 39 procent lidí. Vyplývá to z prosincového průzkumu agentury NMS pro Český rozhlas. Babiš na začátku měsíce oznámil, že akcie holdingu Agrofert bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babiš sám nebude mít s Agrofertem nic společného, nevrátí se mu ani po konci v politice. Jeho potomci firmu získají až po jeho smrti.

Za rozhodně dostatečné považuje takové řešení 26 procent lidí, dalších 20 procent si myslí, že je spíše dostatečné. Podle 21 procent dotázaných naopak Babišův plán rozhodně dostatečný není, za spíše nedostatečný ho považuje 18 procent Čechů. Zbylých 15 procent zvolilo odpověď „nevím“. Průzkumu se zúčastnilo 1007 lidí.

S Babišovým řešením jsou spokojené zhruba čtyři pětiny voličů hnutí ANO a také SPD. V případě příznivců Motoristů je to 61 procent dotázaných. Kritičtí jsou k Babišovu plánu naopak voliči opozičních stran. „I tak se najde asi pětina opozičních voličů, kterým vysvětlení premiéra stačí. Možná i proto, že to stačilo prezidentu Pavlovi, aby jmenoval Andreje Babiše premiérem,“ sdělila rozhlasu analytička NMS Tereza Friedrichová.

Andrej Babiš

Babiš se začal usmívat. Čistky běží hladce

Názory

Andrej Babiš se v pondělí stal premiérem, v úterý předstoupil před novináře s první várkou schválených zákonů. Nebylo toho málo, zlevnění energií, stavební zákon, deklarace k emisním povolenkám ETS 2. Na dotaz, jestli bude tempo vládnutí i v příštích dnech rychlé, s úsměvem odpověděl: „Tempo je dobré“.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Babišovo řešení schvalují více starší lidé, což je podle analytičky dané tím, že jsou to také častěji voliči ANO. „Většinou se nám v těch politických tématech neukazují zásadní rozdíly mezi muži a ženami,“ dodala.

Prezident Petr Pavel jmenoval Babiše premiérem 9. prosince. Tento krok podmiňoval tím, že šéf ANO veřejně informuje o tom, jak vyřeší svůj střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu. Realizovat svůj plán by Babiš měl do 30 dnů od jmenování premiérem, tedy do 8. ledna 2026.

Andrej Babiš

Babiš v Bruselu rozehrál vlastně docela chytrou hru

Názory

Andrej Babiš nastavil v Bruselu nový vyjednávací tón. Postavil se mezi Západ a východní potížisty. Není divu, že pozice Česka k Ukrajině vyvolala takový rozruch, emoce kolem války jsou nejsilnější. Na co premiér sází?

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Jaromír Zůna (za SPD)

SPD mírní slova ministra Zůny. Prý jen popisoval stav, který zdědil po minulé vládě

Politika

Peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině. Na síti X to uvedl předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala, který také poznamenal, že ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) na páteční tiskové konferenci jen popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy (ODS).

ČTK

Přečíst článek

Celosvětové tržby z prodeje vstupenek na nový díl vědeckofantastické filmové série Avatar během prvního víkendu promítání v kinech dosáhly 345 milionů dolarů, tedy přes sedm miliard korun. To představuje druhý nejlepší vstup do kin v letošním roce. Vyplývá to podle agentur z odhadů amerického filmového studia Walt Disney.

Snímek Avatar: Oheň a popel amerického režiséra Jamese Camerona utržil 88 milionů dolarů v samotné Severní Americe a dalších 257 milionů dolarů v ostatních zemích. Úspěšnější vstup do kin letos zažil pouze animovaný film Zootropolis: Město zvířat 2, který během prvního víkendu po celém světě utržil 556 milionů dolarů, upozornila agentura Reuters.

Tržby snímku Avatar: Oheň a popel byly nicméně výrazně nižší než tržby předchozího dílu Avatar: The Way of Water z roku 2022. Ten za první víkend utržil po celém světě 435 milionů dolarů, z toho 134 milionů v Severní Americe, píše agentura AP.

McDonald's

McDonald's vytvořil vánoční reklamu pomocí AI. A je z toho fiasko

Zprávy z firem

Fastfoodový řetězec McDonald's v Nizozemsku neuspěl se svou vánoční reklamou vytvořenou umělou inteligencí. Necelou minutu dlouhý klip, který společnost umístila na svůj youtubový kanál a později stáhla, je parodií na oblíbenou píseň o tom, že Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím v roce (It's the Most Wonderful Time of the Year). Reklama totiž pojednává o Vánocích jako o nejhorším čase v roce a zobrazuje různé nepříjemné situace, včetně pádu na bruslích, spáleného cukroví či padajícího stromečku. Řada Nizozemců ale reklamu označila za cynickou nebo dala najevo, že je podle nich za hranou. Informuje o tom zpravodajský server NBC News.

ČTK

Přečíst článek

Třetí díl série vrací diváky na měsíc obývaný modrými stvořeními. Hrdina předchozích dílů Jake, kterého ztvárnil Sam Worthington, bojuje po boku Neytiri (Zoe Saldaňaová) a dalších obyvatel Pandory proti invazi lidí vedených plukovníkem Quaritchem (Stephen Lang). Američtí filmoví kritici podle webu Variety snímek oceňují jako spektakulární filmovou podívanou, která posouvá vizuální zpracování a emoce na novou úroveň.

První díl série Avatar z roku 2009 je historicky nejvýdělečnějším filmem všech dob, jeho druhé pokračování se v tomto žebříčku nachází na třetím místě. Filmovou sérii o měsíci Pandoře a jeho domorodých obyvatelích Na'vi chce Cameron dokončit v dalších dvou dílech, jejichž premiéry jsou zatím naplánovány na roky 2029 a 2031.

